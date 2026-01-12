Ασπρόπυργος: Επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Νέα Ζωή και Νεόκτιστα μετά τον τραυματισμό αστυνομικό σε επίθεση με πέτρες

Επιχείρηση πραγματοποιεί η Αστυνομία από το πρωί της Δευτέρας (12.11.25) σε δύο οικισμούς στον Ασπρόπυργο, μία ημέρα μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Την επιχείρηση πραγματοποιούν άνδρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο με τη συμμετοχή του τμήματος επιχειρησιακών ομάδων και των ομάδων διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), της ομάδας ΔΙΑΣ, των Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και της ΔΙΑΤ, καθώς το βράδυ της Κυριακής άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, έριξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας σεκιούριτι.

Επίσης, άγνωστοι δράστες έριξαν πέτρες σε οχήματα της Αστυνομίας (ΟΠΔΙ και ΔΑΟΕ) με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένας αστυνομικός, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.