Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Επιχείρηση του ελληνικού FBI σε Νέα Ζωή και Νεόκτιστα μετά τον τραυματισμό αστυνομικό σε επίθεση με πέτρες

Η επιχείρηση πραγματοποιείται μετά από επίθεση αγνώστων με πέτρες σε οχήματα της ΕΛ.ΑΣ και λεωφορείο στη λεωφόρο ΝΑΤΟ
Επιχείρηση της αστυνομίας
Επιχείρηση της ΕΛ.ΑΣ στον Ασπρόπυργο / ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ/EUROKINISSI ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ

Επιχείρηση πραγματοποιεί η Αστυνομία από το πρωί της Δευτέρας (12.11.25) σε δύο οικισμούς στον Ασπρόπυργο, μία ημέρα μετά από επεισόδια που σημειώθηκαν στην περιοχή.

Την επιχείρηση πραγματοποιούν άνδρες της Διεύθυνσης Αστυνομίας Δυτικής Αττικής στους οικισμούς Νέα Ζωή και Νεόκτιστα στον Ασπρόπυργο με τη συμμετοχή του τμήματος επιχειρησιακών ομάδων και των ομάδων διαμεσολάβησης της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος (ΔΑΟΕ), της Ομάδας Πρόληψης και Καταστολής Εγκλήματος (ΟΠΚΕ), της ομάδας ΔΙΑΣ, των Ομάδες Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (ΟΕΠΤΑ) και της ΔΙΑΤ, καθώς το βράδυ της Κυριακής άτομα έβαλαν φωτιές σε αντικείμενα στη λεωφόρο ΝΑΤΟ, έριξαν πέτρες σε αστικό λεωφορείο και σε όχημα εταιρείας σεκιούριτι.

Επίσης, άγνωστοι δράστες έριξαν πέτρες σε οχήματα της Αστυνομίας (ΟΠΔΙ και ΔΑΟΕ) με αποτέλεσμα να τραυματιστεί στο κεφάλι ένας αστυνομικός, ο οποίος και μεταφέρθηκε στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
161
92
76
58
58
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Σέρρες: Παρέμβαση εισαγγελέα για τις καταγγελίες του «Χαμόγελου του Παιδιού» μετά τον θανάσιμο ξυλοδαρμό του 17χρονου
Υπενθυμίζεται ότι ο 15χρονος απολογήθηκε την περασμένη Παρασκευή ενώπιον της ανακρίτριας Σερρών για ανθρωποκτονία με δόλο, σε ήρεμη ψυχική κατάσταση
Δολοφονία 17χρονου από 15χρονο στις Σέρρες
Newsit logo
Newsit logo