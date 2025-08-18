Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Συλλήψεις σε επιχείρηση «σκούπα» τη ΕΛΑΣ για ναρκωτικά και όπλα

Όπλα στον Ασπρόπυργο

Μεγάλη επιχείρηση της αστυνομίας πραγματοποιήθηκε την Τρίτη 12.8.25 στον Ασπρόπυργο.

Οι αρχές, πραγματοποίησαν έρευνα σε σπίτια και βρέθηκαν και κατασχέθηκαν ναρκωτικά αλλά και όπλα.

Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, πραγματοποιήθηκαν δύο συλλήψεις για παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων ενώ ένα ακόμη άτομο συνελήφθη καθώς αναζητούνταν για ληστεία κατά συναυτουργία.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

Επιχειρησιακή δράση της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής με τη συνδρομή αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου, της Ο.Π.Κ.Ε. και αστυνομικού σκύλου πραγματοποιήθηκε πρωινές ώρες της 12-8-2025 σε οικισμό του Ασπροπύργου.

Σκοπός της επιχείρησης ήταν η πρόληψη και αντιμετώπιση κάθε μορφής παράνομης δραστηριότητας που έχει καταγραφεί στην εν λόγω περιοχή.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε οικίες όπου βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

-2- κυνηγετικά όπλα,
πιστόλι με γεμιστήρα,
μικροποσότητα ναρκωτικής ουσίας και
-11- φυσίγγια.

Κατόπιν συνελήφθησαν -2- άτομα για -κατά περίπτωση- παράβαση της νομοθεσίας περί εξαρτησιογόνων ουσιών και περί όπλων, καθώς και έτερο άτομο το οποίο αναζητούνταν στα όρια του αυτοφώρου για ληστεία κατά συναυτουργία.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Παρόμοιες επιχειρησιακές δράσεις θα συνεχιστούν με αμείωτη ένταση.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Μη χάσετε
1
2
3
4
5
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Οι κατηγορούμενοι για εμπρησμούς θα οδηγούνται πλέον στη φυλακή – Οι αλλαγές στον Ποινικό Κώδικα
Οι δύο νεαροί που κατηγορούνται για την πυρκαγιά στην Πάτρα προφυλακίστηκαν – Συνέπεια των νέων διατάξεων του Ποινικού Κώδικα που αυστηροποιούν τις ποινές για τους εμπρηστές
Καμμένα στην Πάτρα 5
Newsit logo
Newsit logo