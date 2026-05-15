Διακινούσαν κοκαΐνη και MDMA στην Αττική – Χειροπέδες σε 47χρονο και 24χρονο, βίντεο και φωτογραφίες

Στη σπείρα που «έσπρωχνε» κοκαΐνη και MDMA σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου συμμετείχε και τρίτο άτομο, που αναζητείται
Τα ευρήματα της αστυνομίας στην υπόθεση διακίνησης κοκαΐνης και MDMA στην Αττική
Κύκλωμα που διακινούσε κοκαΐνη και MDMA (σ.σ. συνθετική ψυχοτρόπος ουσία, χημικά συνδεδεμένη με τις αμφεταμίνες) στην ευρύτερη περιοχή της Αττικής εξαρθρώθηκε από την αστυνομία. Έγιναν δύο συλλήψεις μελών της σπείρας, ενός 47χρονου και ενός 24χρονου.

Στη σπείρα που «έσπρωχνε» κοκαΐνη και MDMA σε διάφορες περιοχές του Λεκανοπεδίου συμμετείχε και τρίτο άτομο, που αναζητείται.

Όπως ανακοίνωσε την Παρασκευή (15.05.2026) η αστυνομία, κατά τις έρευνες σε σπίτια και όχημα εντοπίστηκαν ειδικά διαμορφωμένες κρύπτες, μέσα στις οποίες βρέθηκαν 99 συσκευασίες με κοκαΐνη συνολικού βάρους 341,55 γραμμαρίων και 69 συσκευασίες με MDMA συνολικού βάρους 164,25 γραμμαρίων.

Επιπλέον, κατασχέθηκαν δύο αυτοκίνητα, το ποσό των 11.840 ευρώ, δύο ηλεκτρονικές ζυγαριές ακριβείας, εννέα κινητά τηλέφωνα και πλήθος νάιλον συσκευασιών.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.

