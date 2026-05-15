Καλαμάτα: Ηλεκτρικό πατίνι παρέσυρε και τραυμάτισε γυναίκα σε διάβαση πεζών

Στο πατίνι επέβαιναν δύο ανήλικα αγόρια, που μάλιστα αρχικά επιχείρησαν να το κρύψουν
Περαστικοί στο σημείο του ατυχήματος με πατίνι στο κέντρο της Καλαμάτας / πηγή φωτογραφίας tharrosnews.gr
Νέο τροχαίο με πατίνι, αυτή τη φορά στην Καλαμάτα. Μία γυναίκα τραυματίστηκε το βράδυ της Παρασκευής (15.05.2026) στο κέντρο της πόλης από πατίνι που επέβαιναν δύο ανήλικοι.

Η γυναίκα τραυματίστηκε, όταν στην προσπάθειά της να διασχίσει την οδό Πλάτωνος στην Καλαμάτα, στην αρχή του Πάρκου σε σημείο που υπάρχει διάβαση, τραυματίστηκε από πατίνι που κινούνταν στο πεζοδρόμιο της Αριστομένους και επιχείρησε να εισέλθει στον ποδηλατόδρομο μέσω της διάβασης.

Στο πατίνι σύμφωνα με πληροφορίες του tharrosnews.gr επέβαιναν δύο ανήλικα αγόρια, που μάλιστα αρχικά επιχείρησαν να το κρύψουν, ενώ ο ένας διέφυγε.

Ασθενοφόρο μεταφέρει την τραυματισμένη γυναίκα στο νοσοκομείο

Τελικά, αφού ασθενοφόρο παρέλαβε τη γυναίκα, οι αστυνομικοί της Τροχαίας κατάφεραν να εντοπίσουν το πατίνι, καθώς και τον έναν αναβάτη, ενώ γνωρίζουν τα στοιχεία και του δεύτερου.

