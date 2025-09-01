Ελλάδα

Ασπρόπυργος: Ταχυδρόμος δούλευε σε ψητοπωλείο και έκανε ντελίβερι σουβλάκια και ναρκωτικά

Η δράση του αποκαλύφθηκε όταν ένας πελάτης μίλησε στις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αρχίσουν να τον παρακολουθούν
Αστυνομία
ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ/ EUROKINISSI

Στα χέρια των Αρχών βρίσκεται ένας άνδρας που συνελήφθη για ναρκωτικά στον Ασπρόπυργο, τα οποία τα παρέδιδε παράλληλα με… σουβλάκια.

Ο κατηγορούμενος το πρωί εργαζόταν σε ταχυδρομείο, ενώ το βράδυ δούλευε ως διανομέας σε ψητοπωλείο στον Ασπρόπυργο και εκτός από σουβλάκια, παρέδιδε ναρκωτικά σε κάποιους πελάτες, χωρίς να γνωρίζει τίποτα ο ιδιοκτήτης της επιχείρησης.

Σύμφωνα με το Star η δράση του αποκαλύφθηκε όταν ένας πελάτης μίλησε στις Αρχές, με αποτέλεσμα οι αστυνομικοί να αρχίσουν να τον παρακολουθούν.

Τελικά, η υπόθεση εξιχνιάστηκε από το Τμήμα Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ασπροπύργου και ο άνδρας συνελήφθη, ενώ κατά την έρευνα στο σπίτι του,
με τη βοήθεια ειδικά εκπαιδευμένου σκύλου της ΕΛ.ΑΣ., εντοπίστηκαν σακουλάκια με ναρκωτικές ουσίες κρυμμένα μέσα σε τάπερ, έτοιμα προς παράδοση.

Η Αστυνομία κατέσχεσε τα ναρκωτικά καθώς και ζυγαριές και χρήματα, ενώ εξετάζεται το κινητό του κατηγορούμενου για να εντοπιστούν τοχόν συνεργοί.

Παράλληλα, οι Αρχές διερευνούν αν το κύκλωμα χρησιμοποιούσε «συνθηματικές λέξεις» κατά τις παραγγελίες, ώστε μαζί με τα σουβλάκια και τις πατάτες να παραδίδονταν και ναρκωτικά.

Ελλάδα
