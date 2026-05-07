Ασπρόπυργος: «Τον είδα ξαπλωμένο μέσα στα αίματα» λέει αυτόπτης μάρτυρας για τον 12χρονο με το πατίνι που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο

Με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο ο 12χρονος που οδηγούσε ηλεκτρικό πατίνι και τον παρέσυρε αυτοκίνητο στον Ασπρόπυργο το πρωί της Πέμπτης (7.5.26). Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης της υγείας του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε στο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού, προκειμένου να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση.

Σύμφωνα με μαρτυρίες, ο 12χρονος μαθητής της Α΄Γυμνασίου κινούνταν με ταχύτητα 25 χιλιομέτρων την ώρα όταν συγκρούστηκε με ένα βανάκι επί της οδού Θρασυβούλου στον Ασπρόπυργο. Όπως φαίνεται, ο ανήλικος πήγαινε να συναντήσει τους φίλους του για να παίξουν μπάσκετ καθώς δεν είχαν σχολείο σήμερα λόγω απεργίας των καθηγητών.

«Ερχόταν βολίδα από τη Θρασυβούλου ενώ ένα βανάκι ερχόταν από την αντίθετη πλευρά και τον χτύπησε» λέει φίλος του 12χρονου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ανήλικος φορούσε κράνος το οποίο δεν το είχε σφίξει αρκετά με αποτέλεσμα από τη σύγκρουση και την πτώση να του φύγει από το κεφάλι.

«Είχαμε κανονίσει να πάμε να παίξουμε μπάσκετ. Το παιδί είχε πάει να πάρει ένα άλλο παιδί και φαίνεται ότι πέρασε τη Θρασυβούλου και τον χτύπησε το αμάξι. Δεν πρέπει να φόραγε το κράνος. Τον είδα να είναι ξαπλωμένος στον δρόμο, ήταν λιπόθυμος και είχε αίματα στο κεφάλι», λέει άλλος ανήλικος της παρέας του 12χρονου.

Οι κάτοικοι της περιοχής κάλεσαν αμέσως ασθενοφόρο, καθώς ο 12χρονος είχε βαριά τραύματα και μεταφέρθηκε στο Θριάσιο νοσοκομείο. Οι γιατροί προχώρησαν άμεσα στη διασωλήνωσή του και η κατάστασή του κρίνεται σοβαρή.

Σύμφωνα με τον πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλη Γιαννάκο, το 12χρονο αγοράκι δίνει μάχη για τη ζωή του καθώς είναι διασωλημένο στο «Θριάσιο» με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις.

«Στου κουφού τη πόρτα όσο θέλεις βρόντα με την απαγόρευση οδήγησης πατινιών απομόνωσης ανήλικους. Είναι οι σύγχρονες σκοτώστρες της ασφάλτου. Ένα ακόμη 12 χρόνο παιδί δίνει μάχη για τη ζωή του στο Θριάσιο νοσοκομείο από ατύχημα με πατίνι. Οι γιατροί, νοσηλευτές, όλοι κάνουν υπεράνθρωπες προσπάθειες να το σώσουν. Διασωληνωμένο, σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις κατάγματα, σοβαρά τραύματα στο θώρακα. Θα μεταφερθεί με μονάδα του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού. Περαστικά στο παιδί, στην οικογένεια. Επιτέλους τέλος όμως με τα πατίνια στους ανήλικους. Πόσο θα το συζητάμε;», τονίζει.