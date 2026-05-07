Κώστας Παρασύρης: Από την θλίψη και την εμμονή, στις ενέδρες και στην δολοφονία του Νικήτα

Ένας χαροκαμένος πατέρας που έχασε τον μονάκριβο του γιο, ένας 17χρονος που βγήκε – τον Οκτώβριο του 2023 – μια βόλτα με τους φίλους του και δεν γύρισε ποτέ, ένας τότε 18χρονος οδηγός και μια μάνα γεμάτη οργή είναι τα πρόσωπα της τραγωδίας στην Αμμουδάρα Ηρακλείου, που με διαφορά τριών ετών, έμελλε να βυθίσει στο πένθος δυο οικογένειες.

Ο Κωνσταντίνος Παρασύρης, ένας πατέρας που είδε την ζωή του να αλλάζει και τον χρόνο να σταματά στις 20 Οκτωβρίου του 2023, όταν έχασε σε τροχαίο δυστύχημα τον μονάκριβο γιό του στην Αμμουδάρα. Από τις χαρές και τις γιορτές, στον πόνο, την θλίψη, την εσωστρέφεια και την στυγερή δολοφονία του άλλοτε κολλητού του γιου του, τον άτυχο νεαρό που ο πατέρας θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του παιδιού του.

Ο 54χρονος που εκτέλεσε με 6 σφαίρες τον 21χρονο στην Αμμουδάρα

Ένας πατέρας που ήθελε να δει τον γιο του να μεγαλώνει να ονειρεύεται και να χαμογελά, όμως δεν πρόλαβε να τον χαρεί καθώς έφυγε μόλις στα 17 του έτη. Ο 54χρονος πατέρας του Γιώργου Παρασύρη γεννήθηκε στην Γερμανία τον Ιανουάριο του 1972 και έζησε εκεί μόνο 40 μέρες. Βρέφος ακόμα επέστρεψε πίσω στην Ελλάδα και στην Κρήτη με την οικογένειά του.

Πέρασε τα παιδικά του χρόνια στο Ηράκλειο και έφτιαξε την δική του οικογένεια ενώ «έτρεχε» και την δική του δουλειά. Από μικρός ασχολούνταν με τις οικοδομικές εργασίας μέχρι και σήμερα.

Στο Ηράκλειο πριν από περίπου δύο δεκαετίες παντρεύτηκε με την σύζυγό του, η οποία κατηγορείται πλέον για συνέργεια κατά συναυτουργία στην ανθρωποκτονία, καθώς βρισκόταν μαζί του κατά τη διάρκεια της φονικής επίθεσης. Η μητέρα του Γιώργου και σύζυγος του Κωνσταντίνου, έχει δύο κόρες από τον πρώτο της γάμο. Το ζευγάρι μετά το γάμο του είχε αποκτήσει τον μονάκριβο γιο τους τον Γιώργο, ο οποίος δεν πρόλαβε να τελειώσει το σχολείο και να ζήσει την ζωή του. Ο χρόνος περνούσε και τα χαμόγελα δεν έλειπαν στην οικογένεια. Όλα άλλαξαν τα ξημερώματα της 20ης Οκτωβρίου του 2023 όταν τα χαμόγελα έσβησαν για πάντα και ο χρόνος σταμάτησε.

Ξημερώματα Τετάρτης 20 Οκτώβρη, λίγα λεπτά μετά τις 3 τα ξημερώματα σημειώνεται άλλο ένα τροχαίο δυστύχημα, στην παραλιακή Ηρακλείου βυθίζοντας στη θλίψη το νησί. Σύμφωνα με τα τότε στοιχεία, το όχημα κινούνταν με υψηλή ταχύτητα, με συνέπεια ο οδηγός να χάσει τον έλεγχο. Η σύγκρουση ήταν ιδιαίτερα σφοδρή και είχε ως αποτέλεσμα τον εγκλωβισμό των επιβαινόντων. Στο σημείο επιχείρησαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες απεγκλώβισαν τους τραυματίες, που στη συνέχεια διακομίστηκαν στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο με σοβαρές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Ο Γιώργος όμως δεν τα κατάφερε και λίγες μέρες μετά άφησε την τελευταία του πνοή.

Η οικογένεια Παρασύρη βυθίζεται στην θλίψη, ο πόνος βουβός και η Αφροδίτη και ο Κωνσταντίνος χάνουν τον μονάκριβο “κοπέλι” τους και η ζωή τους αλλάζει. Κλείνονται στο σπίτι τους και είναι απαρηγόρητοι. Στην Αμμουδάρα ακουγόταν ότι ο πατέρας του Γιώργου θεωρούσε τον Νικήτα υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του και ήθελε «δικαίωση». Κανείς όμως δεν μπορούσε να πιστέψει ότι αυτή η «δικαίωση» θα ερχόταν από την στυγερή δολοφονία του 21χρονου.

Τόσο ο ίδιος όσο και η οικογένεια του ήταν βυθισμένοι στο πένθος και ένα χρόνο μετά, στο σημείο που ο γιος τους έχασε την ζωή, φίλοι και η οικογένεια του άφησαν ένα λουλούδι και ένα μπαλόνι να πετάξει ψηλά, ενώ η μάνα, έχοντας στον πλευρό της τον άντρα της, προκάλεσε ανατριχίλα και πολλά ερωτηματικά με τα οργισμένα λόγια της: «Ποιος θα μας φέρει το παιδί μας πίσω, ποιος και τι θα πει σε αυτόν “πατέρα” που δεν θα ξανακούσει τον μονάκριβο γιο του».

Αν και στην αρχή ο Κωνσταντίνος Παρασύρης ήταν δίπλα με την οικογένεια του Νικήτα, στην συνεχεία θεώρησε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του τον κολλητό τότε φίλο. Όπως λένε και χωριανοί του πήγαινε κάθε εβδομάδα στα δικαστήρια να ρωτήσει τι γίνεται με την υπόθεση του γιού του. Το δικαστήριο αργούσε και εκείνος από ότι φαίνεται πως είχε αποφασίσει ότι έπρεπε να πάρει το νόμο στα χέρια του.

Οι επιθέσεις

Ο 54χρονός δεν άργησε να κάνει την πρώτη του επίθεση στον Νικήτα και στις 26 Δεκεμβρίου του 2024 θα τον χτυπήσει με ξύλο και θα πυροβολήσει τόσο προς το δικό του μέρος όσο και προς της αδερφή του χωρίς να τους πετύχει. Ενώ στις 4 Μαρτίου του 2026 θα παραβιάσει τα περιοριστικά μέτρα που του είχαν επιβληθεί και θα προσεγγίσει ξανά τον Νικήτα.

Το απόγευμα της 5ης Μαΐου ο 54χρονος θα θολώσει και θα δώσει την χαριστική βολή στον 21χρονο Νικήτα με έξι σφαίρες, αφού πρώτα τον τρακάρει με το αυτοκίνητο σε κεντρικό δρόμο στην Αμμουδάρα για να του κόψει την διέξοδο. Ο 21χρονος θα προσπαθήσει να γλιτώσει αλλά μία από τις 6 σφαίρες από το 38αρί όπλο του Παρασύρη θα αποβεί μοιραία και θα τον ρίξει νεκρό.

Ο δράστης, σύμφωνα με πληροφορίες τον κλώτσησε και μετά μπήκε ξανά στο αυτοκίνητο με την γυναίκα του και έφυγε για το σπίτι τους. Λίγη ώρα μετά ψυχρός, κυνικός και δίχως ίχνος μεταμέλειας παρέδωσε το όπλο και ομολόγησε την πράξη του ενώ είπε στους αστυνομικούς: «Έκανα αυτό που έπρεπε».

Ο Κωνσταντίνος Παρασύρης τώρα είναι αντιμέτωπος με κατηγορίες για ανθρωποκτονία από πρόθεση σε ήρεμη ψυχική κατάσταση, ενώ αντιμετωπίζει επιπλέον κατηγορίες για διακεκριμένη περίπτωση οπλοφορίας πυροβόλου όπλου κατά συναυτουργία, παράνομη οπλοφορία φυσιγγίων, παράνομη οπλοχρησία και παράνομη οπλοκατοχή.