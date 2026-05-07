Πατέρας Αντώνιος: Κεκλεισμένων των θυρών η δίκη του για τις καταγγελίες περί σεξουαλικής κακοποίησης δύο ανήλικων αγοριών

Κεκλεισμένων των θυρών αποφασίστηκε να γίνει η δίκη του πατρός Αντωνίου για τις καταγγελίες δύο ανήλικων αγοριών για ασελγείς πράξεις σε βάρος τους από τον ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου.

Το αίτημα για κεκλεισμένων των θυρών ακροαματική διαδικασία υποβλήθηκε από τους δικηγόρους των καταγγελλόντων αγοριών, στο οποίο αντίλεξαν σφόδρα οι συνήγοροι του πατέρα Αντώνη Παπανικολάου. Από την πλευρά τους τόνισαν ότι τουλάχιστον ο ένας εκ των καταγγελλόντων έχει δώσει συνεντεύξεις, επιδιώκοντας τη δημοσιότητα. «Όταν κάποιος επικαλείται τον ιδιωτικό του βίο πρέπει να και να τον προστατεύει…», ανέφεραν οι τρεις δικηγόροι του ιδρυτή της Κιβωτού του Κόσμου.

Υπέρ της κλειστής δίκης για την προστασία των νεαρών αγοριών τάχθηκε η εισαγγελέας σημειώνοντας χαρακτηριστικά: « Είναι δεδομένο ότι κατά τη διάρκεια της δίκης πληρούνται οι προϋποθέσεις διεξαγωγής της δίκης κεκλεισμένων διότι οι κίνδυνος δευτερογενούς θυματοποίησης των καταγγελλόντων είναι εξαιρετικά μεγάλος. Εξάλλου αμφότερες πι πλευρές έκαναν δηλώσεις στα ΜΜΕ κατά τη προδικασία».

Η δίκη θα συνεχιστεί αύριο. Νωρίτερα, έγινε γνωστή η εισαγγελική πρόταση με την οποία ζητείται η παραπομπή του πατρός Αντωνίου, της πρεσβυτέρας Σταματίας Γεωργαντή και ενός στενού συνεργάτη του σε δίκη για τα οικονομικά οργάνωσης και συγκεκριμένα για απιστία κατ’ εξακολούθηση με ζημία άνω των 120.000 ευρώ, υπεξαίρεση μεγάλης αξίας από διαχειριστές ξένης περιουσίας, ηθική αυτουργία και συνέργεια στις παραπάνω πράξεις και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα.