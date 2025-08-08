Συμβαίνει τώρα:
Ασπροβάλτα: Εξιτήριο για την 26χρονη μετά την έκρηξη σε τουριστικό κατάλυμα – Στη ΜΕΘ παραμένει ο 41χρονος

Ο 41χρονος φέρει εγκαύματα στο σώμα του, που φτάνουν στο 40%, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο το αναπνευστικό του
Έκρηξη φιάλης υγραερίου στην Ασπροβάλτα
Η 26χρονη που είχε τραυματιστεί από έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα, πήρε σήμερα (08/08/2025) εξιτήριο από το Νοσοκομείο «Γεώργιος Παπανικολάου» της Θεσσαλονίκης.

Η γυναίκα, σύμφωνα με τους θεράποντες ιατρούς της, από τη χθεσινή (07/08/2025) έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην περιοχή της Ασπροβάλτα Θεσσαλονίκης, έφερε εγκαύματα στο 20% του σώματός της.

Αντίθετα, στην εντατική του ιδίου νοσοκομείου παραμένει διασωληνωμένος, σε σταθερή κατάσταση, ο 41χρονος, που τραυματίστηκε από την ίδια έκρηξη. Φέρει εγκαύματα 1ου και 2ου βαθμού στο σώμα του, που φτάνουν στο 40%, χωρίς όμως να διατρέχει κίνδυνο το αναπνευστικό του.

Από την έκρηξη τραυματίστηκαν πέντε υπήκοοι Σερβίας, με τους τρεις να φέρουν ελαφρά τραύματα. Τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου, χωρίς να χρειαστεί να νοσηλευτούν.

Για το συμβάν συνελήφθη η 86χρονη ιδιοκτήτρια των ενοικιαζόμενων δωματίων, η οποία στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερη, ενώ σε βάρος της έχει σχηματιστεί δικογραφία που αφορά το αδίκημα της έκρηξης.

«Άκουσα μια έκρηξη και άρχισε η κόρη μου να φωνάζει… Άκουσα φωνές μέσα από το σπίτι», είπε σε δηλώσεις του ένας από τους διασώστες που έσπευσαν στο σημείο. Μια άλλη αυτόπτης μάρτυρας, ανέφερε στους δημοσιογράφους: «Είδα τους ανθρώπους πανικόβλητους και τραυματισμένους από γυαλιά».

