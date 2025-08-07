Ελλάδα

Θεσσαλονίκη: Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα – Πέντε τραυματίες, ο ένας σοβαρά

ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ /EUROKINISSI

Έκρηξη από φιάλη υγραερίου σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (07.08.2025) σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα, στη Θεσσαλονίκη.

Το περιστατικό σημειώθηκε στις 15:30 υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, όπως σημειώνει το Thestival.gr.

Αποτέλεσμα της έκρηξης ήταν να τραυματιστούν πέντε άτομα, εκ των οποίων ο ένας πιο σοβαρά. O 41χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά φέρει εγκαύματα.

Σε ανάρτηση που ανέβασαν στην σελίδα τους στο Facebook διασώστες που κλήθηκαν στο συμβάν, ενημερώνουν πως η έκρηξη σημειώθηκε το μεσημέρι της Πέμπτης (15:00), σε σπίτι όπου διέμεναν τουρίστες από τη Σερβία στην Ασπροβάλτα.

«Από την έκρηξη τραυματίστηκαν τέσσερα άτομα από θραύσματα γυαλιών , ενώ ένας νεαρός άνδρας υπέστη εκτεταμένα εγκαύματα σε διάφορα σημεία του σώματός του».

Η ομάδα μας έφτασε στο σημείο μέσα σε μόλις τρία λεπτά, προσφέροντας άμεσα τις πρώτες βοήθειες στους τραυματίες, καθώς και στον εγκαυματία.
Λίγο αργότερα, στο σημείο έφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον εγκαυματία για διακομιδή στο νοσοκομείο. Η ανταπόκριση του ΕΚΑΒ ήταν ταχύτατη και αποτελεσματική.

Όλοι οι τραυματίες μεταφέρθηκαν στο Κέντρο Υγείας Μαδύτου.

Ελλάδα
