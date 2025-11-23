Αθηνών – Λαμίας: Η στιγμή που η τροχαία «τσακώνει» τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο οδηγός τρέχει με 230 χιλιόμετρα την ώρα, στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία.

Ο συγκεκριμένος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.11.2025) στην Αθηνών – Λαμίας, καθώς βρέθηκε από αστυνομικούς που είχαν στήσει μπλόκο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όπως διαπιστώθηκε, το ανώτατο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 100 χιλιόμετρα. Ο «βιαστικός» οδηγός όμως αποφάσισε να τερματίσει το γκάζι και να αγγίξει τα 230 χιλιόμετρα την ώρα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αστυνομικοί τον είδαν από μακριά να τρέχει με μη επιτρεπόμενη ταχύτητα και έτσι, ένας από αυτούς, καβάλησε την μηχανή και έσπευσε για να τον σταματήσει.

Στο αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει πάνω από 5.528 αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνολικά συνελήφθησαν 3 που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.