Αθηνών – Λαμίας: Η στιγμή που η τροχαία «τσακώνει» τον μεθυσμένο οδηγό να τρέχει με 230 χλμ

Το ανώτατο όριο ταχύτητας στο συγκεκριμένο σημείο φτάνει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα – Αστυνομικοί τον ακινητοποιήσαν και μετά το αλκοτέστ που του έκαναν αποδείχθηκε πως ήταν θετικός
Αθηνών - Λαμίας

Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που ο οδηγός τρέχει με 230 χιλιόμετρα την ώρα, στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας, έδωσε στη δημοσιότητα η ελληνική αστυνομία.

Ο συγκεκριμένος οδηγός συνελήφθη τα ξημερώματα του Σαββάτου (21.11.2025) στην Αθηνών – Λαμίας, καθώς βρέθηκε από αστυνομικούς που είχαν στήσει μπλόκο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα. Όπως διαπιστώθηκε, το ανώτατο όριο στο συγκεκριμένο σημείο ήταν 100 χιλιόμετρα. Ο «βιαστικός» οδηγός όμως αποφάσισε να τερματίσει το γκάζι και να αγγίξει τα 230 χιλιόμετρα την ώρα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, αστυνομικοί τον είδαν από μακριά να τρέχει με μη επιτρεπόμενη ταχύτητα και έτσι, ένας από αυτούς, καβάλησε την μηχανή και έσπευσε για να τον σταματήσει.

Στο αλκοτέστ που του έγινε αποδείχθηκε πως οδηγούσε και υπό την επήρεια αλκοόλ.

Τις τελευταίες ημέρες έχουν γίνει πάνω από 5.528 αλκοτέστ και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.

Συνολικά συνελήφθησαν 3 που οδηγούσαν υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Ελλάδα
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Πορεία για τα θύματα των τροχαίων στο κέντρο της Αθήνας: Περιορίστηκε σε μία λωρίδα και δεν διακόπηκε η κυκλοφορία
Ο σχετικός νόμος προβλέπει για πορείες με σχετικά μικρό αριθμό διαδηλωτών να περιορίζονται σε μία λωρίδα για να μην μπλοκάρεται η κυκλοφορία των οχημάτων.
Πορεία
Ανησυχητικά στοιχεία για τη νεανική παραβατικότητα: Εμφανίζεται σε μικρότερες ηλικίες και συμμετέχουν περισσότερα κορίτσια
Καθοριστικό το «τρίγωνο» οικογένεια, σχολείο και social media για τα περιστατικά παραβατικότητας στις νεαρές ηλικίες - Ο ρόλος των δήμων στην αντιμετώπιση του προβλήματος
Little boy sitting alone on floor after suffering an act of bullying while children run in the background. Sad young schoolboy sitting on corridor with hands on knees and head between his legs.
Βροχές και πτώση της θερμοκρασίας τις επόμενες ημέρες - Έρχεται 3ήμερη κακοκαιρία με καταιγίδες και χιόνια
Η ανάρτηση του Γιώργου Τσατραφύλλια - Κυριακή και Δευτέρα αναμένονται χιόνια και πτώση της θερμοκρασίας ενώ την Τρίτη βροχές στα δυτικά και αφρικανική σκόνη - Από την Πέμπτη έως το Σάββατο νέα κακοκαιρία θα σαρώσει τη χώρα
Χιόνια
