Εθνική οδός Αθηνών – Λαμίας: Μεθυσμένος οδηγός έτρεχε με 230 χιλιόμετρα – Πάνω από 5000 ελέγχους για αλκοόλ έκανε η τροχαία

«Λαβράκι» έβγαλαν οι έλεγχοι της τροχαίας στην Αττική καθώς βρέθηκαν 91 παραβάσεις για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ ένας από αυτούς, οδηγούσε με 230 χιλιόμετρα στην εθνική οδό Αθηνών Λαμίας, με υπερδιπλάσια ταχύτητα από το επιτρεπόμενο όριο.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΕΛΑΣ, στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών συνελήφθησαν 3 οδηγοί για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ καθώς και οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος έχοντας καταναλώσει αλκοόλ κινούνταν με 230 χλμ/ώρα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η σύλληψη του οδηγού πραγματοποιήθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου 22.11.2025, όταν τα ραντάρ της αστυνομίας τον έπιασαν να τρέχει στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε αλκοτέστ, βρέθηκε θετικός.

Από την ΕΛΑΣ πραγματοποιήθηκαν 5.528 έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν 91 παραβάσεις, ενώ οι στοχευμένες δράσεις θα συνεχιστούν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ

«Στο πλαίσιο στοχευμένων δράσεων και τροχονομικών ελέγχων της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, πραγματοποιήθηκε από πρώτες πρωινές ώρες της 21 έως πρώτες πρωινές ώρες της 22 Νοεμβρίου 2025 ειδική εξόρμηση σε ολόκληρο το λεκανοπέδιο του Νομού Αττικής, στην οποία συμμετείχαν Αστυνομικοί των Ομάδων Ελέγχου και Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α.) και Τμημάτων Τροχαίας της Διεύθυνσης Τροχαίας Αττικής.

Στο πλαίσιο αυτό πραγματοποιήθηκαν -5.528- έλεγχοι αλκοολομέτρησης και βεβαιώθηκαν -91- παραβάσεις, για οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ ενώ συνελήφθησαν -3- οδηγοί υπό την επήρεια αλκοόλ με ένδειξη άνω του 0.60 mg/l.

Επιπλέον, συνελήφθη ξημερώματα της 22-11-2025 από αστυνομικούς των Ομάδων Ελέγχου & Πρόληψης Τροχαίων Ατυχημάτων (Ο.Ε.Π.Τ.Α), οδηγός αυτοκινήτου ο οποίος, όπως διαπιστώθηκε μέσω συσκευής ραντάρ, κινούνταν επί της Ν.Ε.Ο. Αθηνών-Λαμίας με 230 χλμ/ώρα, αντί του ανωτάτου επιτρεπομένου ορίου των 100 χλμ/ώρα, με αποτέλεσμα την πρόκληση κινδύνου για τους λοιπούς χρήστες της οδού, ενώ κατά την υποβολή του σε έλεγχο αλκοολομέτρησης προέκυψε θετικό αποτέλεσμα.

Οι έλεγχοι για την πρόληψη της οδήγησης υπό την επήρεια αλκοόλ και τον εντοπισμό παραβατικών οδηγικών συμπεριφορών, θα συνεχισθούν με αμείωτη ένταση».