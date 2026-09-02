Ελλάδα

Αττική Οδός: Από το 2018 είχε λήξει το δίπλωμα του 90χρονου που οδηγούσε ανάποδα στην αριστερή λωρίδα

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία ενώ του επιβλήθηκε πρόστιμο 440 ευρώ
Αττική Οδός
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ / ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ
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Από το 2018 είχε λήξει το δίπλωμα οδήγησης του 90χρονου που κινούνταν ανάποδα στην Αττική Οδό, τη Δευτέρα (31.08.2026). Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία ενώ του επιβλήθηκε και πρόστιμο έως 440 ευρώ.

Το ασύλληπτο περιστατικό έγινε το πρωί τη Δευτέρας, όταν οδηγοί είδαν επί της Αττικής Οδού, στο ύψος του Κορωπίου αυτοκίνητο να κινείται αντίθετα και στην αριστερή λωρίδα.

Αμέσως αστυνομικοί ακολούθησαν την πορεία του και κατάφεραν να το ακινητοποιήσουν στην είσοδο της Αττικής Οδού, στο ρεύμα προς Μαρκόπουλο.

Όπως διαπιστώθηκε από την έρευνα, στο τιμόνι βρισκόταν ένας 90χρονος άνδρας, ο οποίος δεν έφερε μαζί του την άδεια οδήγησης, καθώς αυτή είχε λήξει από το 2018.

Σε βάρος του ηλικιωμένου σχηματίστηκε δικογραφία από το Τμήμα Τροχαίας Αττικής Οδού για επικίνδυνη οδήγηση και παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας.

Παράλληλα, του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 440 ευρώ.

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