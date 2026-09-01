Κυψέλη: «Θέλω να πάρω το βρέφος μαζί μου και στη Γερμανία, νεκρό» έλεγε η 38χρονη

Ιδιαίτερη εντύπωση προκάλεσε στις αρχές μια φωτογραφία από την παραμονή πρωτοχρονιάς του 2022, στην οποία ο ίδιος φαίνεται με την σύντροφό του και τα τρία ανήλικα παιδιά τους γύρω από ένα παιδικό καρότσι μέσα στο οποίο βρίσκεται ένα μωρό. Η ΕΛΑΣ εξετάζει το ενδεχόμενο να πρόκειται για το νεκρό βρέφος.

Ζητούμενο είναι να καταθέσουν και τα τρία παιδιά. Έχει ζητήσει η εισαγγελία να καταθέσουν με την παρουσία παιδοψυχολόγων. Αυτό δεν θα γίνει άμεσα. Θα γίνει ίσως αύριο, μεθαύριο, προκειμένου από αυτούς να μάθουν την αλήθεια και το τι έχει γίνει και αν ζούσαν όλο αυτόν τον καιρό μεταφέροντας από ψυγείο σε ψυγείο, από σπίτι σε σπίτι, το νεκρό παιδί για το οποίο έλεγε η μητέρα ότι “εγώ θέλω να το έχω μαζί μου και να το πάρω μάλιστα και στη Γερμανία, νεκρό “».

Με κύριο ζητούμενο για τους αστυνομικούς να δουν πότε ακριβώς έχει γίνει η ανθρωποκτονία. Γιατί δεν πιστεύουν πλέον ότι μπορεί να έχει γίνει το ’22, το ’23. Και σε ποιο μέρος έγινε η ανθρωποκτονία. Να εξασφαλίσουν μια ομολογία, να δουν τι ακριβώς έχει συμβεί. Και πιθανολογούν τις επόμενες ώρες θα έχουμε ακριβή στοιχεία του τι έχει συμβεί.

Οι Αρχές δεν ξέρουν ποιος το μαχαιρώνει και το σκοτώνει . Είναι μια από κοινού πράξη, μια σύμπραξη σε αυτή τη δολοφονική ενέργεια γιατί είναι υπό την επήρεια ναρκωτικών και θεωρούν το παιδί – δεν είναι ενεργοί λόγω χρήσης ναρκωτικών να το φροντίσουν το παιδί να μην κλαίει κτλ. – Θεωρούν το παιδί τους ενοχλεί και το σκοτώνουν . Αυτό εκτιμούν ότι έχει συμβεί.

Ο αστυνομικό συντάκτης, Βασίλης Λαμπρόπουλος ανέφερε: «Είναι σε εξέλιξη η κατάθεση της 38χρονης γυναίκας. Εντός λίγων ωρών θα ξεκινήσει και η κατάθεση – για την ανθρωποκτονία – και του 43χρονου. Έχουν την εικόνα οι αστυνομικοί, με βάση αυτά που λένε, ότι το παιδί είχε προβλήματα παθολογικά. Από την ιατροδικαστική εξέταση, πέρα από τις 18 μαχαιριές, διαπιστώθηκε ότι δεν είχε άλλα παθολογικά προβλήματα .

Αυτοί οι ισχυρισμοί ωστόσο, έχουν διαψευστεί από τα αποτελέσματα της ιατροδικαστικής που έδειξε ότι το παιδί δολοφονήθηκε άγρια. Στην πλάτη του εντοπίστηκαν 18 τραύματα από μαχαίρι, τα 3 προθανάτια και 15 μεταθανάτια, ενώ σύμφωνα με το Mega, δεν φάνηκε το μωρό να έπασχε από παθολογικά προβλήματα. Το ζευγάρι μετέφερε το παιδάκι από καταψύκτη σε καταψύκτη , καθώς είχε αλλάξει συνολικά τέσσερις κατοικίες στην Αθήνα τα τελευταία 6 χρόνια.

Τόσο το ζευγάρι όσο και ο Αφγανός που συνελήφθησαν για την δολοφονία του βρέφους και κατηγορούνται για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης νεκρού καθώς και για διακίνηση ναρκωτικών , αναμένεται να απολογηθούν αύριο Τετάρτη (02.09.2026). Στις καταθέσεις του η 38χρονη και ο 43χρονος αρνούνται ότι σκότωσαν το παιδί , υποστηρίζοντας ότι αντιμετώπιζε προβλήματα υγείας και πέθανε από παθολογικά αίτια. Μάλιστα, σοκ προκάλεσαν τα λόγια της μητέρας, η οποία αποκάλυψε ότι το μόλις 8 μηνών μωράκι ήταν νεκρό από το 2023 .

Σοκάρουν οι εξελίξεις για την υπόθεση με το νεκρό βρέφος που εντοπίστηκε σε κατάσταση ψύξης μέσα σε ισοθερμικό σάκο κρυμμένο μέσα σε βαλίτσα στην περιοχή της Κυψέλης . Για την υπόθεση έχουν τεθεί υπό κράτηση ο 43χρονος μαστροπός και φερόμενος πατέρας του μωρού, η 38χρονη σύντροφός του και φερόμενη μητέρα καθώς και ο 26χρονος Αφγανό σύντροφος της 15χρονης εγκυμονούσας κόρης τους.

Παράλληλα, η εκπομπή Live News αποκάλυψε ένα ακόμη στοιχείο που δημιουργεί ερωτήματα. Το 2011, σε ανάρτησή του ο 43χρονος είχε δημοσιεύσει μια φωτογραφία με ένα μωρό αναφέροντας ότι είναι η κόρη του. Οι αρχές αντιλήφθηκαν ότι πιθανότατα πρόκειται για την 15χρονη πλέον εγκυμονούσα που διέμενε μαζί του στην Κυψέλη.

Ωστόσο, λίγους μήνες πριν από την συγκεκριμένη ανάρτηση, στο προφίλ του 43χρονου είχε δημοσιευθεί μια εικόνα με ένα άλλο παιδάκι, περίπου 2-3 ετών. Είχε γράψει «το αγόρι μου», ενώ απαντώντας σε σχόλιο φίλου του κάτω από την ανάρτηση είχε αναφέρει ότι είναι ο γιος του.

Πλέον, δημιουργείται το ερώτημα αν πράγματι υπάρχει κι άλλο παιδί, μεγαλύτερο από την 15χρονη, και αν ναι πού βρίσκεται. Οι αρχές έχουν επικεντρωθεί στο να δουν αν το ζευγάρι είναι οι βιολογικοί γονείς των ανήλικων και αν υπάρχουν – ή υπήρξαν ποτέ – κι άλλα παιδιά.

Τα σπίτια που άλλαξε το ζευγάρι – «Περιφέραν το βρέφος επί 3 χρόνια»

Τουλάχιστον τέσσερα σημεία φέρεται να άλλαξε η οικογένεια τα τελευταία χρόνια. Πρόκειται για διαμέρισμα στα Κάτω Πατήσια, στην οδό Σκιάθου. Ένα σπίτι που η οικογένεια φέρεται να νοίκιαζε την περίοδο 2019-2020.

Αργότερα, το ζευγάρι μαζί με τα παιδιά, εγκαταστάθηκαν σε άλλο σπίτι, σε κοντινή απόσταση από την οδό Σκιάθου. Έμειναν σε μια αποθήκη για λίγο καιρό στην οδό Αιλιανού.

Στη συνέχεια, έμειναν σε ένα διαμέρισμα για αρκετό καιρό στην οδό Φυλής, το οποίο ίσως δολοφονήθηκε το βρέφος. Και τελικά τον τελευταίο μήνα βρίσκονταν στο σπίτι της οδού Θάσου, όπου αποκαλύφθηκε η φρικιαστική ιστορία.

Το Live News εξασφάλισε εικόνες και πλάνα μέσα από ένα από τα σπίτια – κολαστήρια. Πρόκειται για το σπίτι στο οποίο κρατούσε αιχμάλωτη την 40χρονη Γερμανίδα, την οποία κακοποιούσε και εξέδιδε. Μάλιστα, στα φωτογραφικά ντοκουμέντα που τράβηξαν οι ένοικοι αφότου έκαναν έξωση στο ζευγάρι, φαίνεται η ροζ βαλίτσα.

Στην συγκεκριμένη βαλίτσα βρέθηκε τυλιγμένο το νεκρό βρέφος μέσα σε έναν κόκκινο ισοθερμικό σάκο ενώ από πάνω από τον σάκο υπήρχε μια σακούλα σκουπιδιών, που περιείχε ένα έντονο ερυθρό υγρό, πιθανόν το αίμα του μωρού.

Το δράμα των τριών ανήλικων παιδιών

Τα δύο αγόρια, 9 και 12 ετών, νοσηλεύονται στο Παίδων «Αγλαΐα Κυριακού», σε κακή ψυχολογική κατάσταση, υποσιτισμένα και εμφανώς ταλαιπωρημένα.

Η 15χρονη, η οποία είναι έγκυος, μεταφέρθηκε χθες Δευτέρα (31.08.2026) στο «Αλεξάνδρα», όπου νοσηλεύεται στη μαιευτική κλινική και υποβάλλεται σε γυναικολογικό και μαιευτικό έλεγχο. Σύμφωνα με νεότερες πληροφορίες, και τα τρία παιδιά έχουν διαγνωστεί με σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα. Αρχικά ήταν γνωστό για τη 15χρονη και τον 9χρονο, όμως οι τελευταίες εξετάσεις δείχνουν ότι το ίδιο ισχύει και για τον 12χρονο.

Η ψυχολογική τους κατάσταση είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη. Τα παιδιά παρακολουθούνται από ψυχολόγους, παιδοψυχολόγους και παιδοψυχίατρο, ενώ οι καταθέσεις τους θα ληφθούν με απόλυτη προσοχή, λόγω της ηλικίας τους και της σοβαρότητας της υπόθεσης.

Βρέθηκαν και το 2025 στο Παίδων αλλά τα «απήγαγε» ο πατέρας

Τα πρώτα ευρήματα της ιατροδικαστικής εξέτασης δείχνουν ότι τα δύο αγόρια δεν έχουν πρόσφατα σημάδια σεξουαλικής κακοποίησης, χωρίς αυτό να αποκλείει, όπως τονίζουν αρμόδιες πηγές, ότι μπορεί να έχουν υπάρξει θύματα στο παρελθόν.

Τα τρία ανήλικα παιδιά είχαν βρεθεί και πέρυσι στο Νοσοκομείο Παίδων «Αγία Σοφία» με εισαγγελική εντολή και πάλι. Ωστόσο, η υπόθεση ξεκινά από τον Απρίλιο του 2020, όταν το «Χαμόγελο του Παιδιού» έλαβε την πρώτη ανώνυμη καταγγελία για παραμέληση των τριών παιδιών της οικογένειας, καθώς και για φερόμενη χρήση ουσιών από τους γονείς.

Η καταγγελία διαβιβάστηκε στην Εισαγγελία, χωρίς, σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία, να υπάρξει περαιτέρω εξέλιξη. Ωστόσο, σύμφωνα με πληροφορίες, ο πατέρας είχε μπει στο νοσοκομείο και τα είχε απομακρύνει παράνομα.

Ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ, Μιχάλης Γιαννάκος μίλησε στο Live News για την υπόθεση: «Είμαι εξοργισμένος θα έλεγα και πεπεισμένος πια στο απόλυτο ότι αν λειτουργούσε στοιχειωδώς το κράτος κοινωνικής προστασίας, τα παιδιά αυτά τα τέσσερα σήμερα θα είχαν πολύ καλύτερη τύχη. Και κυρίως το παιδί αυτό το οποίο έχει πεθάνει θα ζούσε.

Γιατί το λέω αυτό; Γιατί σήμερα ήρθαν σε γνώση μου στοιχεία από το Παίδων Αγίας Σοφίας ότι τελικά φιλοξενήθηκαν σε τρεις διαφορετικές περιόδους μέσα στο 2024 τα παιδιά αυτά. Και συγκεκριμένα: στα μέσα Ιουνίου τα δύο αγόρια για παραμέληση ήρθαν με εισαγγελική εντολή συνοδεία της αστυνομίας. Έμεναν εκεί μέχρι το τέλος Ιουλίου, 1,5 μήνα. Εμείς εναγωνίως ψάχνουμε προνοιακή μονάδα για να πάνε τα παιδιά και δεν βρίσκουμε γιατί πάνω από 50 παιδιά συνεχώς είναι “παρκαρισμένα” στα νοσοκομεία γιατί δεν υπάρχει προνοιακή μονάδα. Και τέλος Ιουλίου εξέρχονται λάθρα. Έρχεται ο υποτιθέμενος πατέρας και τα παίρνει τα παιδιά, τα απαγάγει από το νοσοκομείο.

Ακούστε εδώ γιατί λέει τι κάνει το νοσοκομείο. Την ίδια στιγμή το νοσοκομείο παίρνει τηλέφωνο την αστυνομία και στέλνει έγγραφο στην εισαγγελία ότι τα δύο παιδιά εξήλθαν λάθρα. Εδώ να πούμε το εξής: συνεχώς έρχονται και ο πατέρας και η μητέρα στο νοσοκομείο, κάνουν φασαρία, δε φέρνουν πιστοποιητικά γέννησης, όλα είναι αμφιβόλου γνησιότητας. Μία δίνουν το όνομα του πατέρα ως όνομα του παιδιού, δηλαδή επώνυμο και μία της μητέρας. Αλαλούμ δηλαδή», είπε αρχικά.

Και συνέχισε ο Μιχάλης Γιαννάκος: «Στα τέλη Αυγούστου πάλι συνοδεία της αστυνομίας με εισαγγελική εντολή για παραμέληση έρχονται τα τρία παιδιά. Προσέξτε τώρα τα τρία παιδιά και το κορίτσι και τα δύο αγόρια. Σε μία βδομάδα ξανά ο πατέρας έρχεται και απαγάγει και τα παιδιά. Το ξαναδηλώνουμε εμείς αυτό στην αστυνομία και στην εισαγγελία.

Και τρίτη φορά στα τέλη Σεπτεμβρίου του 2024 έρχεται μόνο το κορίτσι στο νοσοκομείο. Το βρήκαν οι αστυνομικοί στον δρόμο και έρχεται για παραμέληση. Ξανά ειδοποιείται η εισαγγελία με εισαγγελική εντολή ότι πρόκειται γι’ αυτή την οικογένεια. Γνωρίζουν λοιπόν ότι τα παιδιά αυτά κακοποιούνται συστηματικά και το κράτος κοινωνικής προστασίας δεν κάνει απολύτως τίποτα και αφήνει τα παιδιά στο έλεος δηλαδή πραγματικά αυτών».

Ο 43χρονος είχε συλληφθεί το 2020 για υπόθεση μαστροπείας

Σε υπόθεση μαστροπείας και αρπαγής με θύμα μια 40χρονη Γερμανίδα είχε εμπλακεί ο 43χρονος, ο οποίος κρατείται μαζί με την 38χρονη σύντροφό του για την φρικιαστική υπόθεση με το δολοφονημένο βρέφος.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το 2020 ο τότε 37χρονος Β.Σ. είχε πείσει μια γυναίκα από την Γερμανία να έρθει στην Ελλάδα. Η γυναίκα άκουσε τον άντρα που τότε γνώρισε μέσα από το Facebook και ήρθε στην χώρα μας.

Μόλις εγκαταστάθηκε στην Ελλάδα ο 37χρονος την ανάγκασε να εκδίδεται, ενώ σύμφωνα με τις καταγγελίες της ίδιας την κρατούσε φυλακισμένη μέσα σε διαμέρισμα στην Κυψέλη.

Η γυναίκα έφτασε στην Ελλάδα στις αρχές του 2020 και, σύμφωνα με όσα κατήγγειλε στις αρχές, βρέθηκε αντιμέτωπη με έναν εφιάλτη. Φέρεται να κρατήθηκε στο συγκεκριμένο διαμέρισμα και να υπέστη κακοποίηση για μεγάλο χρονικό διάστημα, ενώ, σύμφωνα με την καταγγελία της, εξαναγκαζόταν να εκδίδεται.

Η γνωριμία των δύο είχε γίνει τον Σεπτέμβριο του 2019. Λίγους μήνες αργότερα, στις αρχές του 2020, η γυναίκα ήρθε στην Ελλάδα. Μέχρι την άνοιξη του ίδιου έτους, η φερόμενη δράση του κατηγορουμένου είχε αποκαλυφθεί και η υπόθεση είχε πλέον φτάσει στις αρχές.

Η γυναίκα κάποια στιγμή κατάφερε να δραπετεύσει, ενώ εναντίον του 37χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για μαστροπεία και σύμφωνα με πληροφορίες προφυλακίστηκε για 5 μήνες. Ο ίδιος αποφυλακίστηκε στις 26 Οκτωβρίου 2020.

Το χρονικό

Η υπόθεση είδε το φως της δημοσιότητας έπειτα από μια καταγγελία για ανεξόφλητο ενοίκιο διαμερίσματος. Πρωταγωνιστές του θρίλερ της Κυψέλης: Ένας Έλληνας, μία Γερμανίδα και τρία ανήλικα παιδιά.

Όλα συνέβησαν στο διαμέρισμα του δεύτερου ορόφου στην οδός Θάσου στην Κυψέλη, όταν ο διαχειριστής του ακίνητου βραχυχρόνιας μίσθωσης ειδοποίησε την αστυνομία ότι δεν βγαίνουν οι ενοικιαστές από το σπίτι και ότι γίνεται χρήση ναρκωτικών ουσιών σε αυτό.

«Είχαμε κάποια μικροπροβλήματα στην πολυκατοικία, κυρίως θέματα καθαριότητας, και αποφασίσαμε να μη γίνει ανανέωση της μίσθωσης. Ο διαχειριστής πήγε στο σπίτι για να τους ενημερώσει ότι θα πρέπει να φύγουν και να ελέγξει το διαμέρισμα, όμως δεν του άνοιγαν αμέσως. Του είπαν ότι χρειάζονται δέκα-δεκαπέντε λεπτά και τότε κάτι υποψιάστηκε και κάλεσε την αστυνομία», είπε μιλώντας στο newsit.gr ο ιδιοκτήτης του διαμερίσματος.

Η πρώτη εικόνα με την οποία ήρθαν αντιμέτωποι αστυνομικοί ήταν 43χρονου μαζί με τον 26χρονο να κάνουν χρήση ναρκωτικών όμως αυτό ήταν μόνο η αρχή… Όταν οι αστυνομικοί μετέφεραν τα δύο αυτά άτομα στο τμήμα και γύρισαν ξανά πίσω στο διαμέρισμα εντόπισαν την γυναίκα του 43χρονου γερμανικής καταγωγής μαζί με τα παιδιά της να κρατάει μία βαλίτσα μέσα στην οποία ήταν ένα κατεψυγμένο βρέφος μόλις 8 μηνών.

Αμέσως οι άντρες της ΕΛΑΣ οδήγησαν το ζευγάρι, έναν 26χρονο Αφγανό, την 15χρονη κόρη και ακόμα 2 ανήλικα αγόρια, 12 και 9 ετών στο αστυνομικό τμήμα και άρχισαν να παίρνουν καταθέσεις. Αυτό ήταν το στοιχείο που έβαλε σε υποψίες τον διαχειριστή του διαμερίσματος, ο οποίος και ενημέρωσε την αστυνομία.

Οι αρχές ειδοποιήθηκαν από τον διαχειριστή της πολυκατοικίας στην οδό Θάσου στην Κυψέλη, καθώς η οικογένεια που διέμενε το διαμέρισμα της φρίκης ετοιμαζόταν να φύγει από το σπίτι. Μέσα διέμεναν ένας 43χρονος Έλληνας με την 38χρονη Γερμανίδα σύντροφό του και τα τρία ανήλικη παιδιά τους. Πρόκειται για μια 15χρονη που κυοφορεί, και δύο αγοράκια ηλικίας 12 και 9 ετών. Στο σπίτι βρισκόταν και ένας 26χρονος Αφγανός που υποστήριξε ότι ήταν σύντροφος της ανήλικης εγκυμονούσας.

Οι τρεις ενήλικες συνελήφθησαν και οδηγήθηκαν την Δευτέρα (31.08.2026) ενώπιον του εισαγγελέα και σύμφωνα με πληροφορίες, ο 43χρονος πατέρας φέρεται να ισχυρίστηκε στην κατάθεσή του ότι το μόλις 8 μηνών μωρό έκλαιγε συνεχώς, και πώς δεν ήταν δικό του παιδί κατηγορώντας το προσωπικό του μαιευτηρίου ότι «τους έδωσαν λάθος μωρό οι Illuminati».

Στους τρεις απαγγέλθηκαν κατηγορίες για το κακούργημα της διακίνησης ναρκωτικών και για το πλημμέλημα της μη ανακοίνωσης ανεύρεσης νεκρού. Σε βάρος τους έχουν σχηματιστεί δύο δικογραφίες, ενώ η έρευνα σε βάρος συνεχίζεται για την ανθρωποκτονία του βρέφους στην Κυψέλη.

Οι κατηγορούμενοι βγήκαν από τα δικαστήρια της πρώην της σχολής Ευελπίδων λίγο πριν τις 20:00 το βράδυ τη Δευτέρας, και παραμένουν υπό κράτηση. Έλαβαν προθεσμία προκειμένου να απολογηθούν αύριο Τετάρτη (02.09.2026).