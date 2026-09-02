Καιρός σήμερα: Έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία, βροχές, καταιγίδες και αφρικανική σκόνη

Ο καιρός σήμερα Τετάρτη 02.09.2026, θα είναι κατά κύριο λόγο ηλιόλουστος σε όλη τη χώρα, σύμφωνα με την πρόγνωση της ΕΜΥ. Από τις μεσημεριανές ώρες, όμως, στα δυτικά και τα βόρεια ηπειρωτικά θα κάνουν την εμφάνισή τους σύννεφα, τα οποία κυρίως στις ορεινές περιοχές θα φέρουν τοπικές βροχές.

Όπως δείχνει η πρόγνωση της ΕΜΥ, ο καιρός θα παρουσιάσει μεγαλύτερη αστάθεια στα ορεινά της Ηπείρου, της Μακεδονίας και της Δυτικής Στερεάς, όπου είναι πιθανό να σημειωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Αντίστοιχα φαινόμενα δεν αποκλείονται στα ορεινά της Θεσσαλίας και της Πελοποννήσου.

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Στην Κεντρική Μακεδονία και τη Θεσσαλία η αστάθεια θα επιμείνει περισσότερο, καθώς τα φαινόμενα αναμένεται να συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Την ίδια ώρα, στα δυτικά της χώρας αναμένεται να κάνει αισθητή την παρουσία της και η αφρικανική σκόνη, καθώς οι συνθήκες ευνοούν τη μεταφορά της προς την περιοχή.

Οι άνεμοι θα έρχονται κυρίως από βόρειες διευθύνσεις. Στα δυτικά θα πνέουν με ένταση 3 έως 4 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά θα είναι ισχυρότεροι και θα φτάνουν τοπικά τα 6 μποφόρ.

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Όσον αφορά τη θερμοκρασία, δεν αναμένεται κάποια σημαντική μεταβολή. Στα ηπειρωτικά θα φτάσει τους 34 με 36 βαθμούς και κατά τόπους τους 37. Στο Ιόνιο, στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και στα Δωδεκάνησα θα αγγίξει τους 34 με 36 βαθμούς, ενώ στα υπόλοιπα νησιά οι μέγιστες τιμές θα κυμανθούν από 30 έως 34 βαθμούς Κελσίου.

Αναλυτικά η πρόγνωση του καιρού

ΑΤΤΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Βόρειοι βορειοανατολικοί 3 με 4, τοπικά στα ανατολικά 5 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες με τοπικές βροχές ή όμβρους κυρίως στα γύρω ορεινά. Από το βράδυ οι νεφώσεις θα αυξηθούν εκ νέου και είναι πιθανόν να εκδηλωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και πιθανόν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 μποφόρ και τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες νότιοι με την ίδια ένταση.

Θερμοκρασία: Από 21 έως 33 βαθμούς Κελσίου.

ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ, ΘΡΑΚΗ

Καιρός: Στη Θράκη γενικά αίθριος καιρός. Στη Μακεδονία αρχικά γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις από τις μεσημβρινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στην κεντρικη Μακεδονία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 2 με 3 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 19 έως 34 τοπικά 35 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΙΟΝΙΟΥ, ΗΠΕΙΡΟΣ, ΔΥΤΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΔΥΤΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε κυρίως στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Ηπείρου, της Δυτικής Στερεάς και πιθανόν της Πελοποννήσου θα εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες.

Ανεμοι: Βορειοδυτικοί 3 με 4 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35 και στα ηπειρωτικά τοπικά 36 με 37 βαθμούς Κελσίου. Στην Ήπειρο η ελάχιστη θα είναι 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη.

ΘΕΣΣΑΛΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΣΤΕΡΕΑ, ΕΥΒΟΙΑ, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ

Καιρός: Γενικά αίθριος με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά κυρίως τις μεσημβρινές – απογευματινές ώρες, οπότε στα ορεινά θα σημειωθούν τοπικές βροχές ή όμβροι και στα ορεινά της Θεσσαλίας, της Κεντρικής Στερεάς και της κεντρικής Πελοποννήσου πιθανόν να εκδηλωθούν μεμονωμένες καταιγίδες. Τα φαινόμενα στη Θεσσαλία θα συνεχιστούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Ανεμοι: Μεταβλητοί 3 με 4 και στα ανατολικά βορειοανατολικοί 4 με 5, τοπικά 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 20 έως 36, τοπικά 37 βαθμούς Κελσίου.

ΚΥΚΛΑΔΕΣ, ΚΡΗΤΗ

Καιρός: Γενικά αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 31 και στη Κρήτη τοπικά 32 με 33 βαθμούς Κελσίου.

ΝΗΣΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΑ

Καιρός: Αίθριος.

Ανεμοι: Από βόρειες διευθύνσεις 4 με 6 μποφόρ.

Θερμοκρασία: Από 22 έως 35, τοπικά 36 βαθμούς Κελσίου.