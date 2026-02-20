Συμβαίνει τώρα:
Αττική Οδός: Δόθηκε στην κυκλοφορία το τμήμα που είχε κλείσει για να συντηρηθεί η σήραγγα στα Άνω Λιόσια

Θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανά τμήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες
Σε λειτουργία δόθηκε από τις 06:00 τα ξημερώματα της Παρασκευής (20/2/2026) το τμήμα της Αττικής Οδού στη σήραγγα «Λιοσίων» που είχε κλείσει για εργασίες τις προηγούμενες ημέρες.

Αξίζει να σημειωθεί, ότι η άρση του αποκλεισμού κυκλοφορίας των οχημάτων στην Αττική Οδό έγινε δύο ημέρες νωρίτερα από ότι είχε αρχικά προβλεφθεί.

Σημειώνεται ωστόσο ότι τα κλιμάκια των μηχανικών που εξέτασαν τη γέφυρα στην έξοδο της λ. Φυλής, αποφάσισαν ότι χρειάζεται να συνεχιστούν ορισμένες εργασίες υποστήριξης και συντήρησής της και μετά την ερχόμενη Δευτέρα. Συνεπώς, θα συνεχίσουν να κλείνουν μία ή δύο λωρίδες κυκλοφορίας και ανά τμήματα κυρίως τις νυχτερινές ώρες.

Υπενθυμίζεται ότι στο τμήμα της Αττικής Οδού με κατεύθυνση προς Αεροδρόμιο από την είσοδο Ελευσίνας (Κόμβος 1) έως και την είσοδο από Περιφερειακή Αιγάλεω (Κόμβος 5), είχε αποκλειστεί η κυκλοφορία των οχημάτων λόγω έκτακτων εργασιών συντήρησης στη σήραγγα «Λιοσίων» από το βράδυ της περασμένης Παρασκευής (13/2).

Σημειώνεται ότι ως αποτέλεσμα του αποκλεισμού κυκλοφορίας των οχημάτων στο προαναφερθέν τμήμα της Αττικής Οδού προκλήθηκαν σοβαρότατα κυκλοφοριακά προβλήματα καθώς επιβαρύνθηκε σημαντικά η κίνηση των οχημάτων στο δυτικό οδικό δίκτυο του λεκανοπεδίου.

Συνολικά 27.773 οχήματα δεν εισήλθαν στην Αττική Οδό και διοχετεύθηκαν στη Λεωφόρο Αθηνών και στο παράπλευρο οδικό δίκτυο Ασπροπύργου – Φυλής.

Ταυτόχρονα, από τα διόδια Φυλής προς Αεροδρόμιο εισήλθαν 12.775 οχήματα, αριθμός αυξημένος κατά 4.171 σε σχέση με μια συνήθη ημέρα, ενώ η επαναλειτουργία της εισόδου από τον άξονα Αθηνών – Κορίνθου, συνέβαλε σημαντικά στην αποσυμφόρηση, απορροφώντας 5.653 οχήματα.

Η Διεύθυνση της Τροχαίας από την πρώτη στιγμή έθεσε σε εφαρμογή ειδικό σχέδιο με την συμβολή αστυνομικών και τροχονόμων αλλά και με εναλλακτικές διαδρομές για όσους οδηγούς χρησιμοποιούσαν το τμήμα που είχε αποκλειστεί.

