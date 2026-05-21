Αχαρνές: Άνδρας κρεμάστηκε με σκοινί πάνω από τη γραμμή του Προαστιακού

Η κυκλοφορία του προαστιακού διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 αλλά πλέον λειτουργεί κανονικά
ΚΟΝΤΑΡΙΝΗΣ ΓΙΩΡΓΟΣ / EUROKINISSI
Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/5/2026) στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή των Αχαρνών, όπου άνδρας φέρεται να είχε δεθεί με σχοινί σε πεζογέφυρα πάνω από το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο άνδρας λίγη ώρα αργότερα τελικά απομακρύνθηκε από το σημείο του Προαστιακού στις Αχαρνές.

Εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκαν διακοπές στα δρομολόγια του Προαστιακού προς Κιάτο, Χαλκίδα και Αεροδρόμιο.

Μέχρι τις 05:30 το πρωί δεν εκτελούνταν κανένα δρομολόγιο, ενώ στη συνέχεια η κυκλοφορία άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Κιάτο – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».

