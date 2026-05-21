Αχαρνές: Άνδρας κρεμάστηκε με σκοινί πάνω από τη γραμμή του Προαστιακού

Πανικός επικράτησε τα ξημερώματα της Πέμπτης (21/5/2026) στον Προαστιακό Σιδηρόδρομο, μετά από σοβαρό περιστατικό που σημειώθηκε στην περιοχή των Αχαρνών, όπου άνδρας φέρεται να είχε δεθεί με σχοινί σε πεζογέφυρα πάνω από το σιδηροδρομικό δίκτυο.

Ο άνδρας λίγη ώρα αργότερα τελικά απομακρύνθηκε από το σημείο του Προαστιακού στις Αχαρνές.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εξαιτίας του περιστατικού σημειώθηκαν διακοπές στα δρομολόγια του Προαστιακού προς Κιάτο, Χαλκίδα και Αεροδρόμιο.

Μέχρι τις 05:30 το πρωί δεν εκτελούνταν κανένα δρομολόγιο, ενώ στη συνέχεια η κυκλοφορία άρχισε να αποκαθίσταται σταδιακά.

Η ανακοίνωση της Hellenic Train: «Η Hellenic Train ενημερώνει το επιβατικό κοινό ότι, κατόπιν εντολής του Διαχειριστή Υποδομής ΟΣΕ – Σιδηρόδρομοι Ελλάδος και των αρμόδιων αρχών, διεκόπη από τις 03:55 έως τις 05:25 η σιδηροδρομική κυκλοφορία και η ηλεκτροδότηση στο τμήμα Άγιοι Ανάργυροι – Πειραιάς, λόγω συμβάντος πλησίον της γραμμής στην περιοχή του Σιδηροδρομικού Σταθμού Αθηνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Λόγω της διακοπής της κυκλοφορίας καθυστέρησε η έξοδος των συρμών από τα αμαξοστάσια με αποτέλεσμα να επηρεαστούν τα δρομολόγια στις γραμμές Πειραιάς – Αεροδρόμιο – Πειραιάς, Αθήνα – Χαλκίδα – Αθήνα και Κιάτο – Αίγιο – Κιάτο, που εμφανίζουν καθυστερήσεις και τροποποιήσεις. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση του επιβατικού κοινού, ορισμένα εκ των δρομολογίων υποκαταστάθηκαν με λεωφορεία της Hellenic Train.

Η Hellenic Train καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την σταδιακή ομαλοποίηση των δρομολογίων και ευχαριστεί το επιβατικό κοινό για την κατανόηση».