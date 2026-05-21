Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση με 200 αστυνομικούς για ναρκωτικά και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ερευνώνται 3 οικογένειες, 76 οι κατηγορούμενοι

Από τις έρευνες προέκυψε διάλογος - «φωτιά» για τις επιδοτήσεις – 76 άτομα κατηγορούνται για την συμμετοχή τους στις εγκληματικές οργανώσεις
Ανανεώθηκε πριν 1 ώρα
Αστυνομικοί
ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ ΑΡΧΕΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΡΑΠΑΝΗΣ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (21.05.2026) σε διάφορες περιοχές της Κρήτης για διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνω από 200 αστυνομικοί «χτενίζουν» τα Ζωνιανά, την Χερσόνησο και άλλες περιοχές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, κάνοντας έρευνα σε 22 σπίτια και ποιμνιοστάσια και στους 3 νομούς της Κρήτης. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν πως η ΕΛΑΣ ερευνά συγκεκριμένα για ναρκωτικά 3 οικογένειες που φέρεται πως συνδέονται μεταξύ τους.

Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς προέκυψαν διάλογοι – «φωτιά» από κτηνοτρόφο των Ζωνιανών που έψαχνε ζώα ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδώς για να πάρει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 16 συλλήψεις ενώ συνολικά κατηγορούνται 76 άτομα.

Κατά την έρευνα που έγινε στα σπίτια τους, βρέθηκα και κατασχέθηκαν ναρκωτικά (κοκαΐνη και χασίς), όπλα, χρηματικά ποσά, 12 αυτοκίνητα, 1 μοτοσικλέτα, αυτόματης μετρητής χρημάτων.

Η ΑΑΔΕ προχώρησε και στη δέσμευση πάνω από 50 τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων «στόχων» αλλά και του φόβου να μην υπάρξουν διαρροές ή καταστροφές πολύτιμων στοιχείων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
221
155
121
86
72
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Κρήτη: Οικογενειακή υπόθεση η διακίνηση ναρκωτικών για τις τρεις συμμορίες – Οι συνομιλίες που «έκαψαν» τον 43χρονο για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πάνω από 70 οι κατηγορούμενοι, στις 16 οι συλλήψεις μέχρι στιγμής - Η δράση και ο ρόλος των μελών των οικογενειών και ο 21χρονος που αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ανάμεσα στις 2 οικογένειες
Αστυνομικοί
Σάλος από βίντεο με γιατρό που ζητάει «φακελάκι» από ασθενή πριν χειρουργηθεί – «100 ευρώ δεν είναι πολλά, θα τα κανονίσουμε»
Στο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων φαίνεται αναισθησιολόγος να ζητάει «φακελάκι» 100 ευρώ από ασθενή - «Είναι πολλά; Εγώ δεν θέλω»
Γιατρός ζητάει «φακελάκι» από ασθενή
38
Newsit logo
Newsit logo