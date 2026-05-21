Κρήτη: Μεγάλη επιχείρηση με 200 αστυνομικούς για ναρκωτικά και επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ – Ερευνώνται 3 οικογένειες, 76 οι κατηγορούμενοι

Μεγάλη αστυνομική επιχείρηση είναι σε εξέλιξη από τα ξημερώματα της Πέμπτης (21.05.2026) σε διάφορες περιοχές της Κρήτης για διακίνηση ναρκωτικών, όπλα και παράνομες επιδοτήσεις από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Πάνω από 200 αστυνομικοί «χτενίζουν» τα Ζωνιανά, την Χερσόνησο και άλλες περιοχές σε Ηράκλειο, Ρέθυμνο και Λασίθι, κάνοντας έρευνα σε 22 σπίτια και ποιμνιοστάσια και στους 3 νομούς της Κρήτης. Πληροφορίες του cretalive.gr αναφέρουν πως η ΕΛΑΣ ερευνά συγκεκριμένα για ναρκωτικά 3 οικογένειες που φέρεται πως συνδέονται μεταξύ τους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η υπόθεση, όμως, φέρεται να έχει ενδιαφέρον και για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς προέκυψαν διάλογοι – «φωτιά» από κτηνοτρόφο των Ζωνιανών που έψαχνε ζώα ώστε να καλύψει τον αριθμό που είχε δηλώσει ψευδώς για να πάρει επιδότηση από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Οι αρχές έχουν προχωρήσει ήδη σε 16 συλλήψεις ενώ συνολικά κατηγορούνται 76 άτομα.

Κατά την έρευνα που έγινε στα σπίτια τους, βρέθηκα και κατασχέθηκαν ναρκωτικά (κοκαΐνη και χασίς), όπλα, χρηματικά ποσά, 12 αυτοκίνητα, 1 μοτοσικλέτα, αυτόματης μετρητής χρημάτων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η ΑΑΔΕ προχώρησε και στη δέσμευση πάνω από 50 τραπεζικών λογαριασμών.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν πως πρόκειται για πολυεπίπεδη και πολυσύνθετη αστυνομική επιχείρηση λόγω των πολυάριθμων «στόχων» αλλά και του φόβου να μην υπάρξουν διαρροές ή καταστροφές πολύτιμων στοιχείων.

Την εποπτεία και τον συντονισμό της επιχείρησης έχει η Δίωξη Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, ενώ στις έρευνες συμμετέχουν αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Εξιχνίασης Εγκλημάτων Ηρακλείου, στελέχη της ΕΚΑΜ Κρήτης, ΟΠΚΕ και των ΤΑΕ Μυλοποτάμου, Μεσσαράς και Ηρακλείου.