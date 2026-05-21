Ηλεία: Διασωληνωμένος με μηνιγγίτιδα μαθητής ειδικού σχολείου

Σε σοβαρή αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται διασωληνωμένος στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών στο Ρίο ένας μαθητής σχολικής μονάδας ειδικής αγωγής από την Ηλεία, ο οποίος όπως όλα δείχνουν προσβλήθηκε από μηνιγγίτιδα.

Οι γιατροί παρακολουθούν στενά την πορεία της υγείας του, δίνοντας μάχη για την ανάρρωσή του. Ο μαθητής ξεκίνησε να παρουσιάζει υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα την Τρίτη (19.05.2026) με αποτέλεσμα να μεταφερθεί σε νοσοκομείο της Ηλείας και οι γιατροί του να υποψιαστούν γρήγορα πως έχει προσβληθεί από μηνιγγίτιδα.

Στη συνέχεια αποφασίστηκε η διακομιδή του στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο στο Ρίο Πατρών όπου και νοσηλεύεται σε σοβαρή κατάσταση.

Στο σχολείο του έχει σημάνει συναγερμός αν και ο μαθητής απουσίαζε από τα μαθήματα την τελευταία εβδομάδα, μειώνοντας τον κίνδυνο διασποράς.

Οι γονείς των υπόλοιπων μαθητών καταγγέλλουν πως ζουν υπό φόβο καθώς το σχολείο παραμένει ανοιχτό.

