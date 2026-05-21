Σάλος από βίντεο με γιατρό που ζητάει «φακελάκι» από ασθενή πριν χειρουργηθεί – «100 ευρώ δεν είναι πολλά, θα τα κανονίσουμε»

Ένα βίντεο το οποίο έχει ανέβει στα social media και στο οποίο φαίνεται γιατρός να ζητάει «φακελάκι» από ασθενή που νοσηλεύεται σε δημόσιο νοσοκομείο στην Αττική έχει προκαλέσει σάλο ενώ την ίδια ώρα το υπουργείο Υγείας κίνησε όλες τις διαδικασίες που προβλέπονται για τέτοιες περιπτώσεις.

Στο βίντεο διάρκειας περίπου 90 δευτερολέπτων συνοδός της ασθενούς καταγράφει με το κινητό τηλέφωνο τη συνομιλία της με τον γιατρό, η οποία γίνεται μέσα στον θάλαμο του δημόσιου νοσοκομείου όπου νοσηλεύεται και κατά πάσα πιθανότητα λίγο πριν από προγραμματισμένη χειρουργική της επέμβαση.

Ασθενής: Πείτε μας, πόσα θέλετε.

Γιατρός: Δεν θέλω τίποτα.

Εκείνη τη στιγμή η νοσοκόμα που βρίσκεται κοντά στο κρεβάτι της ασθενούς απομακρύνεται και ο γιατρός, που έχει ειδικότητα αναισθησιολόγου, της λέει: Να δώσουμε κάνα 150άρι, 100άρι; Είναι καλά. Είναι πολλά; Δεν είναι πολλά.

Ασθενής: Εντάξει.

Γιατρός: Εγώ δεν θέλω.

Η ασθενής φέρεται να είναι διατεθειμένη να δώσει εκείνη τη στιγμή τα χρήματα με τον γιατρό να απαντά: Όχι τώρα, μετά. Πριν σε πάρω, θα έρθω να τα κανονίσουμε εγώ.

Το βίντεο ανέβηκε στα social media πριν από δύο ημέρες και όπως είναι φυσικό έχει προκαλέσει κύμα αντιδράσεων.

Παρέμβαση από τον Άδωνι Γεωργιάδη

Το βίντεο προκάλεσε την παρέμβαση του υπουργού Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος με ανάρτησή του στα social media τονίζει πως διέταξε έρευνα και ο γιατρός έχει ταυτοποιηθεί. Παράλληλα, κάνει γνωστό πως έχει διατάξει τη διοίκηση του νοσοκομείου να προχωρήσει σε όλες τις ενέργειες, προκειμένου ο συγκεκριμένος γιατρός να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ.

«Πριν λίγο μου έστειλαν ένα απαράδεκτο βίντεο το οποίο αναρτήθηκε στα social media από μία ασθενή που κατέγραψε έναν αναισθησιολόγο την ώρα που αυτός της ζητά 100-150€ για να πράξει όσα είναι υποχρεωμένος να παρέχει δωρεάν σε κάθε ασθενή. Από την έρευνα που αμέσως διέταξα, ταυτοποιήθηκε και το Νοσοκομείο και το πρόσωπο. Διέταξα επίσης την Διοίκηση του Νοσοκομείου να προχωρήσει άμεσα σε όλες τις νόμιμες ενέργειες, ώστε το πρόσωπο αυτό να απομακρυνθεί από το ΕΣΥ», γράφει στην ανάρτησή του ο Άδωνις Γεωργιάδης.

— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) May 21, 2026

«Σιχαίνομαι το φακελάκι, πράξη που εκμεταλλεύεται τον ανθρώπινο πόνο και δεν έχει καμία σχέση με τις Αξίες που υπηρετούμε στο ΕΣΥ. Λυπούμαι πολύ και ζητώ συγγνώμη από την ασθενή», καταλήγει ο υπουργός Υγείας.