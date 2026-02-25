Αχαρνών: Στον ανακριτή ο διανομέας που επιτέθηκε σε οδηγό – Κατηγορείται για σωματική βλάβη και οπλοκατοχή και ο 70χρονος

Για κακούργημα παραπέμπεται να απολογηθεί ο 51χρονος διανομέας, μετά την άγρια επίθεσή του σε 70χρονο οδηγό συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή ένα προσπέρασμα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Κατηγορία απαγγέλθηκε και σε βάρος του 70χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος νοσηλεύεται, μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον διανομέα στην Αχαρνών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Κατηγορείται για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, αφού είχε στην κατοχή του μαχαίρια, ένα εκ των οποίων χρησιμοποίησε ενάντια του διανομέα. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια, όταν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 15:00 χθες το μεσημέρι (24.02.2026). Στο πρώτο καρέ του βίντεο φαίνεται ο ντελιβεράς να απευθύνεται στον οδηγό με άγριες διαθέσεις.

Ο 51χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι του και κατευθύνεται στο παράθυρο. Τότε, ο διανομέας άφησε το μηχανάκι του στο φανάρι, ενώ ο 70χρονος οδηγός κατευθύνθηκε προς το μέρος του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πήρε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του, με στόχο να χτυπήσει τον ντελιβερά. Όλα αυτά με αυτοκίνητα να περνούν από τη διασταύρωση, την ώρα που οι πεζοί περνούσαν δίπλα από τους 2 άνδρες.

Στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του 70χρονου, βρισκόταν ο σκύλος του, όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο. Η παρουσία του όμως δεν πτόησε τον ντελιβερά.

Συνελήφθησαν οι οδηγοί

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλαβαν τους δύο οδηγούς.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο διανομέας οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα. Τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του ο 70χρονος κατασχέθηκαν.

Οι δύο οδηγοί αλληλοκατηγορούνταν εκείνα τα πρώτα λεπτά μετά την άφιξη των αστυνομικών για το ξεκίνημα του επεισοδίου, με τα οχήματά τους να παραμένουν για ώρα στη μέση του δρόμου.