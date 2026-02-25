Ελλάδα

Αχαρνών: Στον ανακριτή ο διανομέας που επιτέθηκε σε οδηγό – Κατηγορείται για σωματική βλάβη και οπλοκατοχή και ο 70χρονος

Ο 70χρονος οδηγός του αυτοκινήτου αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια, όταν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο
Αχαρνών
Άννα Βλαχοπαναγιώτη

Για κακούργημα παραπέμπεται να απολογηθεί ο 51χρονος διανομέας, μετά την άγρια επίθεσή του σε 70χρονο οδηγό συμβολή των οδών Αχαρνών και Νιρβάνα, με αφορμή ένα προσπέρασμα.

Σε βάρος του ασκήθηκε ποινική δίωξη για βαριά σκοπούμενη σωματική βλάβη. Κατηγορία απαγγέλθηκε και σε βάρος του 70χρονου οδηγού αυτοκινήτου, ο οποίος νοσηλεύεται, μετά την επίθεση που δέχτηκε από τον διανομέα στην Αχαρνών.

Κατηγορείται για τα πλημμελήματα της επικίνδυνης σωματικής βλάβης, της οπλοφορίας και της οπλοχρησίας, αφού είχε στην κατοχή του μαχαίρια, ένα εκ των οποίων χρησιμοποίησε ενάντια του διανομέα. Αναμένεται να οδηγηθεί στα δικαστήρια, όταν πάρει εξιτήριο από το νοσοκομείο.

Το χρονικό

Όλα ξεκίνησαν λίγο μετά τις 15:00 χθες το μεσημέρι (24.02.2026). Στο πρώτο καρέ του βίντεο φαίνεται ο ντελιβεράς να απευθύνεται στον οδηγό με άγριες διαθέσεις.

Ο 51χρονος κατέβηκε από το μηχανάκι του και κατευθύνεται στο παράθυρο. Τότε, ο διανομέας άφησε το μηχανάκι του στο φανάρι, ενώ ο 70χρονος οδηγός κατευθύνθηκε προς το μέρος του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, πήρε από το ντουλαπάκι του αυτοκινήτου ένα από τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του, με στόχο να χτυπήσει τον ντελιβερά. Όλα αυτά με αυτοκίνητα να περνούν από τη διασταύρωση, την ώρα που οι πεζοί περνούσαν δίπλα από τους 2 άνδρες.

Στη θέση του συνοδηγού στο αυτοκίνητο του 70χρονου, βρισκόταν ο σκύλος του, όπως φαίνεται στα πλάνα του βίντεο. Η παρουσία του όμως δεν πτόησε τον ντελιβερά.

Συνελήφθησαν οι οδηγοί

Στο σημείο ειδοποιήθηκαν και έσπευσαν αστυνομικοί, που συνέλαβαν τους δύο οδηγούς.

Ο 70χρονος μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ ο διανομέας οδηγήθηκε ενώπιον εισαγγελέα. Τα δύο μαχαίρια που είχε μαζί του ο 70χρονος κατασχέθηκαν.

Τα δύο μαχαίρια που είχε στην κατοχή του ο 70χρονος
Τα δύο μαχαίρια που είχε στην κατοχή του ο 70χρονος

Οι δύο οδηγοί αλληλοκατηγορούνταν εκείνα τα πρώτα λεπτά μετά την άφιξη των αστυνομικών για το ξεκίνημα του επεισοδίου, με τα οχήματά τους να παραμένουν για ώρα στη μέση του δρόμου.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
93
64
56
53
50
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Βίντεο - ντοκουμέντο με την τρελή πορεία μεθυσμένης οδηγού στον Άλιμο όπου τράκαρε 11 παρκαρισμένα αυτοκίνητα
Η μεθυσμένη οδηγός συνελήφθη και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον εισαγγελέα, ενώ στα πρώτα λόγια που φέρεται να είπε σε αστυνομικούς, έδειχνε να μην έχει συνειδητοποιήσει αυτά που είχε προκαλέσει
Άλιμος
Ένοπλες Δυνάμεις και Ισραήλ βρήκαν «την χρυσή τομή» για made in Greece συστήματα Διοίκησης – Ελέγχου του αντιαεροπορικού «θόλου»
Η εθνική συμμετοχή είναι σημαντική γιατί ο «θόλος» θα είναι ένα εθνικό σύστημα, με δυνατότητα εξέλιξης, αναβάθμισης και προσαρμογής τις επόμενες δεκαετίες
Ισραηλινό πυραυλικό σύστημα αεράμυνας
Η κακοκαιρία στα Άγραφα άνοιξε δρόμο στα δύο - Κατολισθήσεις και ένα βουνό που... «κατέβηκε» στο χωριό
Ο Δήμος έχει ήδη κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, ενώ συνεδριάζει το Συντονιστικό Όργανο Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Ευρυτανίας, για να καταγραφούν οι ζημιές
Άγραφα: Η κακοκαιρία άνοιξε δρόμο στα δύο – Κατολισθήσεις και ένα βουνό που «κατέβηκε» στο χωριό
Η συγκινητική τοιχογραφία της Καλών Τεχνών για τους 200 εκτελεσμένους της Καισαριανής
Φοιτητές φιλοτέχνησαν έργο εμπνευσμένο από μία από τις αυθεντικές φωτογραφίες των εκτελεσμένων της Πρωτομαγιάς του 1944, την ώρα που προχωρά η διαδικασία απόκτησης της ιστορικής συλλογής από το ελληνικό κράτος
Τοιχογραφία για τους 200 της Καισαριανής στην Καλών Τεχνών
Νεκρός 27χρονος από το Πακιστάν από επίθεση με μαχαίρι στη Βοιωτία - Ένας τραυματίας και μία σύλληψη
Τα δύο θύματα είχαν επισκεφθεί το σπίτι των φερόμενων δραστών όπου δέχθηκαν την επίθεση, ο 27χρονος τραυματίστηκε θανάσιμα στον θώρακα, ενώ ο 30χρονος δέχθηκε μαχαιριά στο χέρι
Close-up of a young man's hand with a knife, a big blade. Arrogance and violence among young people. Shallow depth of focus.
Newsit logo
Newsit logo