Αυξάνεται η κίνηση στην Αθηνών – Κορίνθου, μεγάλες ουρές μέχρι τα διόδια της Ελευσίνας – Προβλήματα και στις επιστροφές από βόρεια

Προβλήματα εντοπίζονται και στην Εθνική Οδό Αθηνών - Λαμίας, αφού αυξημένη είναι η κυκλοφορία από το Σχηματάρι έως και την έξοδο της Αττικής Οδού στον Κηφισό
Ανανεώθηκε πριν 12 λεπτά
Διόδια
ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ/EUROKINISSI

Η επιστροφή των εκδρομέων που αποφάσισαν να φύγουν από την Αθήνα το τριήμερο της Καθαράς Δευτέρας ξεκίνησε από νωρίς το απόγευμα και σιγά σιγά η κίνηση αρχίζει και αυξάνεται με τα πρώτα προβλήματα να εντοπίζονται αυτή την ώρα στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου αλλά και στην Αθηνών – Λαμίας.

Συγκεκριμένα κίνηση παρατηρείται στην Εθνική Οδός Αθηνών – Κορίνθου και συγκεκριμένα στο ύψος των Αγίων Θεοδώρων και της Κινέτας, όπου νωρίτερα υπήρξε και σύγκρουση δύο αυτοκινήτων στο ρεύμα προς Κόρινθο.

Με μειωμένες ταχύτητες κινούνται και οι οδηγοί από τα Μέγαρα έως και τα διόδια της Ελευσίνας.

Ωστόσο, το σοβαρότερο πρόβλημα της Αθηνών – Κορίνθου καταγράφεται στην είσοδο της Ελευσίνας.

Εκεί, οι οδηγοί έρχονται αντιμέτωποι με ένα έντονο μποτιλιάρισμα που εκτείνεται σε μήκος 3-4 χιλιομέτρων, ξεκινώντας από το ύψος των Εργατικών Κατοικιών και φτάνοντας μέχρι την Παραλία Ασπροπύργου.

Η κίνηση στις 19:50

κίνηση

Σημαντικές καθυστερήσεις σε Αθηνών – Λαμίας και Αττική Οδό

Ανάλογη είναι η εικόνα και στον οδικό άξονα της ΠΑΘΕ (Αθηνών – Λαμίας). Τα προβλήματα ξεκινούν από τα Οινόφυτα και συνεχίζονται μέχρι τις Αφίδνες, με τη μεγαλύτερη συμφόρηση να παρατηρείται στον σταθμό των διοδίων.

Η ταλαιπωρία συνεχίζεται καθώς τα οχήματα πλησιάζουν στον αστικό ιστό, με σημαντικές καθυστερήσεις στο ύψος του Κρυονερίου, της Κηφισιάς και μέχρι τον κόμβο της Αττικής Οδού προς τη Μεταμόρφωση.

kinii

Σημειώνεται πως η Τροχαία έχει απαγορεύσει την κίνηση φορτηγών ωφελίμου φορτίου άνω των 3,5 τόνων στις Εθνικές Οδούς. Παράλληλα, περίπου 47.300 αυτοκίνητα είχαν κινηθεί εκτός Αττικής από την Αθηνών – Κορίνθου, ενώ πάνω από 41.000 κινήθηκαν στην Αθηνών – Λαμίας.

Καθυστερήσεις και στην Αττική Οδό

Αυξημένη είναι η κίνηση και στην Αττική Οδό. Σύμφωνα με σχετική ενημέρωση παρατηρούνται καθυστερήσεις 20΄-25΄από ύψος Διοδίων Κορωπίου έως Μαραθώνος στο ρεύμα προς Ελευσίνα.

Ακόμα καθυστερήσεις 5΄-10΄ υπάρχουν στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο από είσοδο Ελευσίνας έως Ασπρόπυργο.

