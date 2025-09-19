Αυτοκίνητο έπεσε σε κολόνα στη Βασιλίσσης Σοφίας: Μεγάλες καθυστερήσεις στο σημείο – Δείτε βίντεο

Συμβαίνει τώρα:
Κλειστή η μία λωρίδα της λεωφόρου λόγω του τροχαίου
Τροχαίο ατύχημα με αυτοκίνητο να πέφτει σε κολόνα επί της Βασιλίσσης Σοφίας σημειώθηκε νωρίς το μεσημέρι της Παρασκευής (19.09.2025).

Το τροχαίο ατύχημα έγινε στο ρεύμα της Βασιλίσσης Σοφίας προς Κηφισιά, κάτω από αδιευκρίνιστο λόγο. Όλα δείχνουν πως ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου με αποτέλεσμα να καβαλήσει το πεζοδρόμιο και να καταλήξει στην κολόνα.

Όπως φαίνεται στα πλάνα, το μπροστινό τμήμα του αυτοκινήτου υπέστη σοβαρές ζημιές ενώ άνοιξε και ο αερόσακος. Στο σημείο έσπευσε η τροχαία αλλά και ασθενοφόρο για να παραλάβει τον οδηγό και να τον μεταφέρει στο νοσοκομείο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, παρότι η σύγκρουση ήταν σφοδρή, δεν προέκυψε σοβαρός τραυματισμός.

Δείτε την κίνηση στη Βασιλίσσης Σοφίας:

Λόγω του τροχαίου προκλήθηκαν σημαντικές καθυστερήσεις στην κυκλοφορία των οχημάτων, καθώς μία λωρίδα είχε κλείσει. 

