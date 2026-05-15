Επιχείρηση απεγκλωβισμού τετραμελούς οικογένειας μέσα από τροχόσπιτο στην Ιόνια Οδό

Σοκαρισμένη είναι η τετραμελής οικογένεια από τη Γαλλία, μετά την εκτροπή του τροχόσπιτου τους στην Ιόνια Οδό.

Το συμβάν έγινε την Παρασκευή (15.05.2026) το μεσημέρι στο 160ό χλμ. της Ιόνιας Οδού, στο ρεύμα προς Ιωάννινα, με αποτέλεσμα να εγκλωβιστούν οι επιβαίνοντες.

Στο σημείο έσπευσε κλιμάκιο της πυροσβεστικής που απεγκλώβισε ένα ζευγάρι ενηλίκων και δύο ανήλικα παιδιά από τη Γαλλία.

Συνολικά επιχείρησαν 7 αξιωματικοί με τρία οχήματα.

Τους τραυματίες παρέλαβαν ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ ενώ, μέχρι στιγμής, δεν έχει αναφερθεί σοβαρός τραυματισμός, σύμφωνα με το epirustvnews.gr.

Τα ακριβή αίτια του τροχαίου ατυχήματος ερευνά το αρμόδιο τμήμα Τροχαίας.