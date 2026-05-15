Περιστέρι: Έγκυος στο 7ο παιδί η μητέρα των 6 παιδιών που ζούσαν μέσα σε ακαθαρσίες – «Είχαν γαστρεντερίτιδα, έπρεπε να βρω μια λύση»

Δεν χωράει ανθρώπινος νους, τι συνθήκες κάτω από τις οποίες αναγκάζονταν να ζουν τα παιδιά της πολύτεκνης οικογένειας που διέμενε σε δώμα 27 τ.μ. στο Περιστέρι, το οποίο ήταν γεμάτο σκουπίδια και ακαθαρσίες.

Έναν Γολγοθά και μια διαρκή εγκατάλειψη οδήγησε τα 6 παιδάκια, ηλικίας 3 μέχρι 13 ετών, μακριά από το σχολείο και τη φυσιολογική ζωή, με τους κινδύνους για την υγεία και την ίδια τη ζωή τους να πολλαπλασιάζονται στο πέρασμα του χρόνου. Όσο περνούσε ο καιρός οι καταγγελίες για τις άθλιες συνθήκες διαβίωσής τους σε ταράτσα πολυκατοικίας στο Περιστέρι, αυξάνονταν.

Η γειτονιά φαίνεται πως γνώριζε όλα όσα γίνονταν στο δώμα των 27 τετραγωνικών, καθώς έβλεπαν τα παιδιά σε άσχημη κατάσταση με βρώμικα ρούχα και μάλιστα μαρτυρίες ανέφεραν πως ενώ τους έδιναν ρούχα και προσπαθούσαν να βοηθήσουν την οικογένεια, έβλεπαν τα παιδιά μονίμως βρώμικα και με τα ίδια σκισμένα ρούχα.

Υπενθυμίζεται μάλιστα, πως το μεσημέρι της Πέμπτης (14.05.26), οι δύο γονείς συνελήφθησαν στο Περιστέρι και καταδικάστηκαν χθες για παραμέληση και έκθεση ανηλίκων σε κίνδυνο. Αφέθηκαν ελεύθεροι μέχρι τη δίκη, ενώ όπως έγινε γνωστό, η μητέρα είναι έγκυος στο 7ο παιδί της. Τόσο εκείνη όσο κι ο σύζυγός της κάνουν λόγο για προβλήματα που προέκυψαν το τελευταίο διάστημα, από οικονομικά αδιέξοδα.

«Μέναμε 10 μέρες στο σπίτι στην ταράτσα, που ήταν μικρό σε τετραγωνικά. Κάποια στιγμή τα παιδιά μου έπαθαν γαστρεντερίτιδα. Η μία τουαλέτα που έχει το σπίτι ήταν διαρκώς κατειλημμένη. Έπρεπε να βρω μια λύση. Έδινα σακούλες στα παιδιά για να κάνουν την ανάγκη τους, γιατί δεν μπορούσαν να περιμένουν. Όταν τελείωναν, τις άφηνα στην άκρη, για να τις πετάξω όλες μαζί. Είμαι έγκυος στον 7ο και δεν μπορούσα να κατεβαίνω συνέχεια για να τις πετάω μία μία», είπε η μητέρα των παιδιών.

Το χρονικό της φρίκης κα στους Λειψούς

Πριν λίγο καιρό, η 8μελής οικογένεια διέμενε στους Λειψούς, όπου ζει η μια γιαγιά των παιδιών. Ωστόσο, 5 μήνες μετά την διαμονή τους στο νησί οι γονείς πήραν τα 6 παιδιά τους και έφυγαν και επέστρεψαν και πάλι στο Περιστέρι, όπου και συνελήφθησαν. Μάλιστα, πολλοί κάτοικοι των Λειψών είχαν αντιληφθεί ότι κάτι πήγαινε λάθος με τις συνθήκες διαβίωσης των παιδιών.

Σύμφωνα με μαρτυρίες στο Live News, μια φορά ένα από τα παιδιά λερώθηκε την ώρα που βρισκόταν στο σχολείο. Εκεί η εκπαιδευτικός το συμβούλευσε να επιστρέψει σπίτι για να αλλάξει ρούχα και το παιδί απάντησε: «Αν δείτε τι κατάσταση επικρατεί σπίτι θα καταλάβετε».

Για το ίδιο περιστατικό η μητέρα των παιδιών φέρεται να είπε στο σχολείο ότι δεν έχει αλλαξιά με καθαρά ρούχα να δώσει στο παιδί, πράγμα που δημιούργησε τεράστια ερωτηματικά σε εκπαιδευτικούς και άλλους γονείς τους νησιού.

Ο διευθυντής στο σχολείο που πήγαιναν τα μεγαλύτερα αδέρφια, θυμάται ακόμη την εικόνα των παιδιών που είχε προκαλέσει στεναχώρια και έντονο προβληματισμό στον ίδιο και στους συναδέλφους του.

«Φοβισμένα, θα έλεγα, κάπως. Όταν μία μαμά λέει σε ένα παιδί “θα κάτσεις στο παγκάκι και δε θα κουνηθείς μέχρι να σου πω” και το παιδί δεν κουνιέται, ένας εκπαιδευτικός δεν καταλαβαίνει πολλά».

Μητέρες συμμαθητών των μεγαλύτερων παιδιών και γείτονες της οικογένειας, λένε οι γονείς είχαν αρνηθεί κατ’ επανάληψη τη βοήθεια που τους είχε προσφερθεί.

Όταν έγινε η καταγγελία στο «Χαμόγελο του Παιδιού» η οικογένεια αποφάσισε να πάρει τα 6 παιδιά της και να επιστρέψει πίσω στο Περιστέρι. Αυτό συνέβη πριν μερικές μέρες είπε αποκλειστικά στο Live News ο παππούς της οικογένειας, ο οποίος δήλωσε συντετριμμένος για την τροπή που έχει πάρει η υπόθεση με τα εγγόνια του.

«Τα πήραν τα παιδιά και έφυγαν γιατί τους πληροφόρησε η διευθύντρια του σχολείου ότι κάποιος κάτοικος διαπίστωσε κακομεταχείριση σε κάποια από τα παιδιά και ότι το κατήγγειλαν στο Χαμόγελο του Παιδιού. Μόλις έλαβαν την πληροφορία αυτή έφυγαν», ανέφερε από τη πλευρά του ο δήμαρχος Λειψών.

Σύμφωνα με πληροφορίες του Live News, ο παππούς της οικογένειας ανέφερε ότι οι γονείς δεν τον άφηναν να βλέπει τα εγγόνια του. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ίδιος τους πρότεινε να μείνουν σπίτι του για λίγο καιρό, πράγμα που ο γιος του και η σύζυγός του αρνήθηκαν. Έτσι, οι γονείς αποφάσισαν να πάνε στο δώμα της πολυκατοικίας του παππού, χωρίς εκείνος να έχει επαφή με τα 6 παιδιά.

«Ήρθαν εδώ και ήταν εντάξει. Τους έπιασε λέει γαστρεντερίτιδα και είχαν προβλήματα. Δεν ήθελαν να έχουν επαφή με κανέναν. Δεν έβλεπα τα παιδιά, ούτε τους ίδιους. Από μηνύματα επικοινωνούσαμε. Μου είχαν πει ότι είχαν θέματα στο δώμα, δεν χωρούσαν αφού είναι αποθήκη. Τους είπα “ελάτε κάτω, μόνος μου είμαι” και είπαν “όχι θέλουμε μόνοι μας”. Με αυτό το μαράζι “έφυγε” η γυναίκα μου, παρακάλαγε να δει τα παιδιά και δεν μπορούσε», είπε ο παππούς των παιδιών μιλώντας στο Live News.

«Μου καταστρέψανε το σπίτι»

Η πρώην ιδιοκτήτρια του σπιτιού που έμενε η οικογένεια στο Περιστέρι περιέγραψε στο Live News εικόνες που είχε δει με τα μάτια της. Η ατμόσφαιρα στο διαμέρισμα που τους είχε νοικιάσει, ήταν όπως μας λέει, αποπνικτική. «Δεν αφήσανε τίποτα όρθιο. Τίποτα όρθιο. Το μάρμαρο κάτω, γιατί έχω μάρμαρα, ήτανε μαύρα από τη βρώμα. Μαύρα. Σαν να ήταν ένα συνεργείο αυτοκινήτων, ας πούμε. Εγώ το είχα νοικιάσει, γιατί είχα νοικιάσει σπίτι σε ανθρώπους με πέντε παιδιά και όταν το αφήσανε αυτοί οι άνθρωποι, εγώ ντρεπόμουν να πατήσω μέσα απ’ την καθαριότητα. Με πέντε παιδιά. Δε μιλάμε για δεκαπέντε ή για εικοσιπέντε χρονών. Μιλάμε για μωρά».

Η οικογένεια έμεινε στο διαμέρισμα από το 2020 μέχρι το 2023. Τα αδερφάκια έδειχναν διαρκώς ταλαιπωρημένα και κατά διαστήματα εξαθλιωμένα, όπως θυμούνται γείτονές τους. «Ερχόταν δυσοσμία, να το πω; Γιατί το σπίτι μου το είχανε τρία χρόνια κλειστό. Που σημαίνει ότι μέναμε μέσα με κλειστά τζάμια και παντζούρια. Με είχανε στην πόρτα έξω και από την πόρτα καταλάβαινα ότι το σπίτι μύριζε. Μύριζε κλεισούρα. Πώς το λένε; Πήρα τα ρολά, τα παντζούρια εννοώ, τα άλλαξα. Όλα τα αξεσουάρ του μπάνιου σάπια από τη μούχλα, τα οποία τα άλλαξα.

Η μπανιέρα τρόμαξα να την καθαρίσω με ειδικό συνεργείο καθαρισμού, γιατί μόνη μου δεν μπορούσα. Οι μεντεσέντες από τις ντουλάπες και τα ντουλάπια είχανε μούχλα από την κλεισούρα. Τα άλλαξα όλα, τα πάντα. Το μάρμαρο το γυάλισα, γιατί ήταν παντού μαύρο. Μαύρο, με στάμπες μαύρο. Μου καταστρέψανε το σπίτι και χρειάστηκα σχεδόν δέκα χιλιάρικα για να το ξαναφτιάξω. Συν τα χίλια πεντακόσια ευρώ που έδωσα στον δικηγόρο για να τον βγάλω έξω. Ήταν τα παιδιά ατημέλητα. Το αυτοκίνητό τους ήταν γεμάτο με ρούχα, με σαβούρες, με τέτοια πράγματα».

Πλέον, τα 6 παιδιά της οικογένειας, ηλικίας σήμερα από 3 έως 13 ετών παραμένουν στο νοσοκομείο Παίδων και υποβάλλονται σε εξετάσεις. Υποστηρίζονται ψυχολογικά, είναι όλα μαζί και περιμένουν να μάθουν πώς θα συνεχιστεί η ζωή τους.

Εντύπωση προκαλεί η κατάσταση στην οποία έφτασαν τα παιδιά στο νοσοκομείο. Σύμφωνα με τον Μιχάλη Γιαννάκο, πρόεδρο της ΠΟΕΔΗΝ, τα παιδιά είναι υποσιτισμένα, με πολύ μακριά και ατημέλητα μαλλιά που ζούσαν σε συνθήκες ακραίας παραμέλησης.

«Κι εμείς έχουμε εκπλαγεί από την εικόνα των παιδιών. Τα μαλλιά των αγοριών είναι κάτω από τους γλουτούς, είμαι πολύ μακριά. Είναι με βρώμικα ρούχα και υποσιτισμένα. Ακόμη και τα ονόματά τους είναι λίγο περίεργα που προξενούν εντύπωση. Σήμερα 6 τα ξημερώματα εμφανίστηκαν οι γονείς για να δουν τα παιδιά τους. Οι συνάδελφοι δεν μπορούσαν χωρίς εισαγγελική εντολή να τους το επιτρέψουν και τους έδιωξαν. Θα γινόταν αργότερα προσπάθεια αν θα τους αφήσουν να τα δουν. Αυτή η οικογένεια δεν είναι ικανή να μεγαλώσει αυτά τα 6 παιδιά και το έμβρυο που κυοφορεί η μητέρα», ανέφερε.

«Το μοναδικό τους μέλημα είναι τα παιδιά τους»

Στην εκπομπή μίλησε και η δικηγόρος της οικογένειας, Αναστασία Κερχανατζίδου, η οποία υποστήριξε πως τα παιδιά είναι υγιέστατα, και πως μόνο τα δύο από τα έξι παιδιά είναι απλώς πιο αδύνατα.

«Τα παιδιά έχουν περάσει όλες τις ειδικότητες γιατρών και χαίρουν άκρας υγείας. Δεν έχουν κανένα απολύτως παθολογικό πρόβλημα. Τα δύο από τα παιδιά της οικογένειας πράγματι είναι λίγο πιο αδύνατα. Είναι η σωματοδομή τους τέτοια. Και να μην ξεχνάτε ότι τις ημέρες που συνέβη το περιστατικό ασθένησαν και από γαστρεντερίτιδα. Καταβάλλει τον οργανισμό. Τώρα οι γονείς. Εγώ είδα δύο ανθρώπους όπου το μοναδικό τους μέλημα είναι τα παιδιά τους. Δεν μπορούν να διανοηθούν τη ζωή τους χωρίς τα παιδιά τους και θέλουν να δώσουν τη δική τους μάχη και θέλουν και τη στήριξη της κοινωνίας. Είναι πολύ εύκολο πράγμα να εξαπολύουμε όλοι ένα κατηγορώ χωρίς να μπούμε στη θέση ανθρώπων που μεγαλώνουν έξι παιδιά».

Όσο για τις ακαθαρσίες, που σύμφωνα με τις πληροφορίες, βρέθηκαν μέσα στο δώμα που έμενε η οικογένεια, η Αναστασία Κερχανατζίδου είπε: «Δεν τα κρατούσανε, προφανώς δεν ήταν αποθηκευτικός χώρος. Απλά μέχρι να κατέβει η μητέρα από τον τέταρτο μέχρι κάτω, έχοντας μωρά μέσα στο σπίτι, αντιλαμβάνεστε. Ήταν δύσκολο».

Και συμπλήρωσε: «Η κατοικία η συγκεκριμένη, αυτή των πενήντα τετραγωνικών, ήταν μια μια προσωρινή λύση μέχρι να μετακομίσουν στο σπίτι το οποίο μίσθωσαν. Έχουμε και το συμβόλαιο. Οι προηγούμενοι μισθωτές δεν το παρέδωσαν στην ώρα τους, με αποτέλεσμα μερικών ημερών καθυστέρηση. Έτσι λοιπόν φιλοξενήθηκαν σε αυτό το δώμα. Δεν ήταν η μόνιμη κατοικία τους. Τώρα αυτό το γεγονός ήταν μια ατυχής συγκυρία που δεν τους παραδόθηκε στην ώρα τους το ακίνητο. Αναγκάστηκαν οκτώ άτομα να ζήσουν εκεί για μερικές μέρες. Εκδηλώθηκε και η ασθένεια και συνέβη αυτό το οποίο συνέβη».