Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Αυτοκίνητο πήρε φωτιά πάνω στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου, δείτε βίντεο

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό
Φωτιά στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
Φωτιά στη γέφυρα Ρίου - Αντιρρίου
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Ένα αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες το απόγευμα της Δευτέρας (27/07/2026) πάνω στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου με την φωτιά ευτυχώς να τίθεται γρήγορα υπό έλεγχο. 

Η επέμβαση των ανθρώπων της Γέφυρας Α.Ε. ήταν άμεση, με αποτέλεσμα η φωτιά στο αυτοκίνητο στη γέφυρα Ρίου – Αντιρρίου να τεθεί γρήγορα υπό έλεγχο και να σβήσει πριν επεκταθεί.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα οχήματα της Πυροσβεστικής για την πλήρη αντιμετώπιση του περιστατικού και την ασφαλή απομάκρυνση του οχήματος.

Σύμφωνα με το nafpaktianews μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν πληροφορίες για τραυματισμό.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
105
99
73
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αγοράκι 2,5 ετών κλειδώθηκε ολομόναχο μέσα σε αυτοκίνητο στην Ηλιούπολη - Αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και το έσωσαν
Η μητέρα του παιδιού άφησε τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το όχημα να κλειδώσει αυτόματα και το παιδί να μείνει εγκλωβισμένο για σχεδόν 20 λεπτά
iStock
Newsit logo
Newsit logo