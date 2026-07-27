Συμβαίνει τώρα:
Ελλάδα

Συναγερμός σε πτήση Αθήνα – Πάρος: Αναγκαστική προσγείωση στο «Ελευθέριος Βενιζέλος» μετά από ένδειξη φωτιάς

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί
Αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος
(ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI)
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο «Ελευθέριος Βενιζέλος» πραγματοποίησε αεροσκάφος που εκτελούσε το δρομολόγιο Αθήνα – Πάρος, έπειτα από την εκδήλωση έκτακτης ανάγκης κατά τη διάρκεια της πτήσης.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο κυβερνήτης εξέπεμψε σήμα κινδύνου, καθώς αναφέρθηκε φωτιά σε χώρο του αεροσκάφους, με αποτέλεσμα να αποφασιστεί η άμεση επιστροφή και η αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο της Αθήνας.

Το αεροσκάφος προσγειώθηκε με ασφάλεια, ενώ όλοι οι επιβάτες αποβιβάστηκαν χωρίς να αναφερθούν τραυματισμοί.

Στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες προχώρησαν στους απαραίτητους ελέγχους για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του περιστατικού.

Οι συνθήκες υπό τις οποίες εκδηλώθηκε το συμβάν διερευνώνται, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την έκταση της φωτιάς ή τα αίτια που την προκάλεσαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
210
105
99
73
64
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Αγοράκι 2,5 ετών κλειδώθηκε ολομόναχο μέσα σε αυτοκίνητο στην Ηλιούπολη - Αστυνομικοί έσπασαν το παράθυρο του οδηγού και το έσωσαν
Η μητέρα του παιδιού άφησε τα κλειδιά μέσα στο αυτοκίνητο με αποτέλεσμα το όχημα να κλειδώσει αυτόματα και το παιδί να μείνει εγκλωβισμένο για σχεδόν 20 λεπτά
iStock
Newsit logo
Newsit logo