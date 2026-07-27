Κορινθία: Στο αυτόφωρο ο ιδιοκτήτης του εργοστασίου στα Εξαμίλια – Εργασίες ηλεκτροσυγκόλλησης πριν την φονική έκρηξη με θύμα έναν 67χρονο

Στο αυτόφωρο βρίσκεται ο ιδιοκτήτης του του εργοστασίου παρασκευής και συσκευασίας ξιδιού στα Εξαμίλια Κορινθίας, όπου το μεσημέρι της Δευτέρας 27 Ιουλίου σημειώθηκε έκρηξη, με αποτέλεσμα τον θάνατο ενός 67χρονου.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες η έκρηξη στο εργοστάσιο στα Εξαμίλια Κορινθίας σημειώθηκε κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης σε δεξαμενή του εργοστασίου.

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Παράλληλα οι Αρχές εξετάζουν το ενδεχόμενο να προηγήθηκε διαρροή προπανίου από σωλήνα που διέρχεται από τη δεξαμενή, γεγονός που ενδέχεται να οδήγησε στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος.

Μετά την έκρηξη εκδηλώθηκε πυρκαγιά, η οποία τέθηκε αργότερα υπό έλεγχο.

Το θύμα φέρεται να ήταν ο ηλεκτροσυγκολλητής που εκτελούσε τις εργασίες.

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Μιλώντας στο ΕΡΤNews, ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Γιάννης Αρτοποιός, ανέφερε ότι οι πυροσβεστικές δυνάμεις κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν «μια σφοδρή πυρκαγιά που εκδηλώθηκε μετά από έκρηξη στον χώρο του εργοστασίου».

Όπως εξήγησε, οι μέχρι στιγμής ενδείξεις παραπέμπουν στη δημιουργία εκρηκτικού μείγματος κατά τη διάρκεια εργασιών ηλεκτροσυγκόλλησης, το οποίο, σε συνδυασμό με την εκρηξιγενή φύση των υλικών που υπήρχαν στον χώρο, προκάλεσε την έκρηξη.

Σύμφωνα με τον ίδιο, το ισχυρό ωστικό κύμα ήταν εκείνο που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του εργαζομένου.Παράλληλα, μία γυναίκα τραυματίστηκε στα χέρια και διακομίστηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή των απαραίτητων ιατρικών φροντίδων.

Για την κατάσβεση της φωτιάς κινητοποιήθηκαν 35 πυροσβέστες, μία ομάδα πεζοπόρου τμήματος της 9ης ΕΜΟΔΕ, εθελοντές και 11 πυροσβεστικά οχήματα, ενώ συνδρομή παρείχαν και υδροφόρες των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τα ακριβή αίτια της έκρηξης και της πυρκαγιάς διερευνώνται από το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Κορίνθου.