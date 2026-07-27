Χαλκιδική: Νεκρή 76χρονη στην παραλία Ποτίδαιας – Ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις της

Τραγικό θάνατο βρήκε μία ηλικιωμένη στην Χαλκιδική, η οποία ανασύρθηκε νεκρή στην παραλία της Ποτίδαιας.

Το μεσημέρι, ενημερώθηκε η Λιμενική Αρχή των Νέων Μουδανιών ότι μία 76χρονη γυναίκα ανασύρθηκε, χωρίς τις αισθήσεις της, από τη θαλάσσια περιοχή παραλίας Ποτίδαιας του δήμου Ν. Προποντίδας Χαλκιδικής.

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Η 76χρονη διακομίστηκε με ασθενοφόρο όχημα του ΕΚΑΒ στο Κέντρο Υγείας Νέων Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός της.

Από το Β’ Λιμενικό Τμήμα Νέων Μουδανιών του Κεντρικού Λιμεναρχείου Θεσσαλονίκης, που διενεργεί την προανάκριση, παραγγέλθηκε η διενέργεια νεκροψίας-νεκροτομής στην Ιατροδικαστική Υπηρεσία Θεσσαλονίκης.