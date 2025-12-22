Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες στην Αθηνών – Κορίνθου, στα διόδια Καλαμακίου

Το αγροτικό αυτοκίνητο πήρε φωτιά στην Εθνική Οδό Αθηνών – Κορίνθου, στον σταθμό διοδίων Καλαμακίου, με αποτέλεσμα να προκληθεί αναστάτωση.

Σύμφωνα με τοπικά ΜΜΕ, το αυτοκίνητο αρχικά έβγαζε καπνό και δεν άργησε να πάρει φωτιά, νωρίς το απόγευμα της Δευτέρας (22/12/25.

Όπως μπορείτε να δείτε στις εικόνες το αυτοκίνητο λαμπάδιασε και κάηκε, με τις πληροφορίες να αναφέρουν ότι οι επιβαίνοντες κατάφεραν να βγουν εγκαίρως από αυτό.

Υπάλληλοι από τα διόδια προσπάθησαν να σβήσουν τη φωτιά με πυροσβεστήρες, ενώ λίγο αργότερα, έφτασαν στο σημείο πυροσβέστες αλλά και όχημα της Ολυμπίας οδού.

Το αυτοκίνητο, καταστράφηκε…