Belharra: Η Ελλάδα υποδέχεται την φρεγάτα «Κίμων» – Τελετή με υψηλό συμβολισμό στον Ναύσταθμο Σαλαμίνας

Το νέο υπερσύγχρονο πλοίο της, την φρεγάτα «Κίμων» τύπου Belharra υποδέχεται σήμερα η Ελλάδα γεγονός που σηματοδοτεί μια νέα εποχή για το Πολεμικό Ναυτικό και τις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας.

Η νεότευκτη φρεγάτα Belharra «Κίμων» καταπλέει σήμερα στον ναύσταθμο Σαλαμίνας και έχει ετοιμαστεί μια λαμπρή υποδοχή με υψηλό συμβολισμό. Στις 12.00 το μεσημέρι έχει προγραμματιστεί να πλεύσει στην Πειραϊκή έναντι της Σχολής Ναυτικών Δοκίμων, ενώ την πρώτη ελληνική Belharra θα συνοδεύσουν οι ανάστροφες πλώρες του ιστορικού θωρακισμένου καταδρομικού «Αβέρωφ» και της αθηναϊκής τριήρους «Ολυμπιάς».

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, συνοδευόμενος από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Τασούλα και τον υπουργό Εθνικής Άμυνας Νίκο Δένδια, αναμένεται να επιβιβαστεί στις 11:00 το πρωί, με ελικόπτερο, στη φρεγάτα, ενώ αυτή θα πλέει προς τον Ναύσταθμο Σαλαμίνας.

Η φρεγάτα Κίμων με πλήρωμα 128 άτομα έχει υψηλού επιπέδου δυνατότητες σε όλους τους τομείς της ναυτικής μάχης: αντιαεροπορική, ανθυποβρυχιακή, αντιπλοϊκή και επίδειξης ισχύος με μοναδικές δυνατότητες έναντι ασύμμετρων απειλών. Επωφελείται επίσης από τις τελευταίες καινοτομίες της Thales στο ραντάρ, το σόναρ και τον ηλεκτρονικό πόλεμο.

Το Πολεμικό Ναυτικό έδωσε στη δημοσιότητα βίντεο που καταγράφει το ταξίδι της πρώτης ελληνικής φρεγάτας τύπου Belharra από τη Γαλλία προς την Ελλάδα, καθώς και τη στιγμή κατά την οποία συνοδεύεται για πρώτη φορά από άλλο πλοίο του Στόλου, τη φρεγάτα «Αιγαίον» έχοντας μπει στα ελληνικά χωρικά ύδατα.

Η ένταξη της νεότευκτης φρεγάτας «Κίμων» στον στόλο του Πολεμικού Ναυτικού, καθώς και των τριών ακόμη φρεγατών τύπου FDI HN (Belharra) που θα ακολουθήσουν, σηματοδοτεί ένα κομβικό ορόσημο για την Εθνική Άμυνα. Πρόκειται για την πρώτη παραλαβή νέας φρεγάτας από την Ελλάδα έπειτα από 28 χρόνια, γεγονός που αναβαθμίζει σημαντικά τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Στόλου.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, έως το τέλος του 2026 αναμένεται η ένταξη των φρεγατών «Νέαρχος» και «Φορμίων», ενώ το 2028 θα ολοκληρωθεί το πρόγραμμα ναυπήγησης των FDI HN με την παραλαβή της τέταρτης φρεγάτας, «Θεμιστοκλής». Στο συγκεκριμένο πλοίο προβλέπεται εγχώρια βιομηχανική συμμετοχή σε ποσοστό 25%.

Οι φρεγάτες τύπου Belharra, στη διαμόρφωση Standard 2++, μετά την τροποποίηση της σχετικής σύμβασης από τη Βουλή και τις εκτεταμένες επιχειρησιακές αναβαθμίσεις, συγκαταλέγονται στις πλέον σύγχρονες μονάδες επιφανείας διεθνώς. Για πρώτη φορά προσδίδουν στο Πολεμικό Ναυτικό στρατηγικό ρόλο, καθώς διαθέτουν τη δυνατότητα μεταφοράς πυραυλικών συστημάτων εμβέλειας άνω των 1.000 χιλιομέτρων, ενισχύοντας την αποτρεπτική ισχύ της χώρας.

Σε σύγκριση με τον αρχικό τύπο Standard 2, οι νέες φρεγάτες ενσωματώνουν συνολικά 11 βελτιώσεις, οι οποίες βασίζονται σε εμπειρίες από σύγχρονες συγκρούσεις, αλλά και από την επιχείρηση «Ασπίδες» στην Ερυθρά Θάλασσα. Όπως είχε επισημάνει ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας κατά τη συζήτηση της τροποποίησης της σύμβασης στη Βουλή, «τα ελληνικά πλοία πρέπει, στις σημερινές συνθήκες, να διαθέτουν συγκεκριμένα οπλικά συστήματα».

Η παραλαβή του «Κίμωνα» δεν περιορίζεται στην απόκτηση ενός ακόμη σύγχρονου πλοίου, αλλά εντάσσεται στη συνολική μετάβαση των Ενόπλων Δυνάμεων σε νέα επιχειρησιακή εποχή. Ο σχεδιασμός αυτός περιλαμβάνει τη Νέα Δομή Δυνάμεων, την προμήθεια μαχητικών αεροσκαφών 4,5ης και 5ης γενιάς, την ανάπτυξη του συστήματος ολιστικής αεράμυνας «Ασπίδα του Αχιλλέα», καθώς και την ενίσχυση της καινοτομίας και των μη επανδρωμένων συστημάτων.

Η ενίσχυση του Πολεμικού Ναυτικού με νέες μονάδες υψηλών δυνατοτήτων εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της μεταρρύθμισης «Ατζέντα 2030», με στόχο η Ελλάδα να διαθέτει έως το τέλος της δεκαετίας τις ισχυρότερες Ένοπλες Δυνάμεις στην ιστορία της.