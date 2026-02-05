Belharra: Η φρεγάτα «Νέαρχος» ξεκίνησε τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές

Το Πολεμικό Ναυτικό παρέλαβε πριν τρεις εβδομάδες την φρεγάτα «Κίμων», την πρώτη από τις συνολικά τέσσερις Belharra που θα ενταχθούν στον ελληνικό Στόλο, σε μια ιστορική τελετή.

Ωστόσο, αυτή ήταν μόνο η αρχή, αφού η δεύτερη φρεγάτα Belharra, ο «Νέαρχος» ακολουθεί με γρήγορους ρυθμούς και μάλιστα, ξεκίνησε χθες Τετάρτη (04.02.2026) τις πρώτες θαλάσσιες δοκιμές (sea Trials).

Όπως επισημαίνουν πηγές της κατασκευάστριας εταιρείας Naval Group, σε αυτή τη φάση δοκιμάζονται τα συστήματα που αφορούν κυρίως στην πρόωση και την ασφάλεια του πλοίου σε πραγματικές συνθήκες ενώ τεστάρονται και οι κύριοι αισθητήρες της φρεγάτας.

Οι ίδιες πηγές εξηγούν ότι λίγο πριν την παράδοση της φρεγάτας, θα πραγματοποιηθεί εκπαίδευση του πληρώματος στα ναυπηγεία της Naval Group στην πόλη Λοριάν της Γαλλίας.

Οι δοκιμές στη φρεγάτα «Νέαρχος» προχωρούν, έως τώρα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα παράδοσης.