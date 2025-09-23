Calypsonews.gr: Το απόλυτο διαδραστικό εργαλείο fact checking παρουσίασε το Newsit στο Θερινό Σχολείο IQ Media Hub του ΕΚΠΑ

Και εγένετο Calypsonews.gr.

Η αποκάλυψη της συνεργασίας του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, μέσω του Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών του Τμήματος Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, με το newsit.gr με σκοπό την καταπολέμηση της παραπληροφόρησης και των ψευδών ειδήσεων στην Ελλάδα, πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή (12/09/2025), στις εγκαταστάσεις του ΕΚΠΑ, στο πλαίσιο του Θερινού Σχολείου Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας και Τεχνητής Νοημοσύνης του IQ Media Hub.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στην αίθουσα της Συγκλήτου του ΕΚΠΑ, ο Λάμπης Ευαγγελάτος, Project Manager στο newsit.gr, μαζί με τον Γιάννη Χατζηδοπαυλάκη, Chief Comment Moderator και τον Μιλτιάδη Παγώνη, Commercial Director παρουσίασαν το νέο project του κορυφαίου ειδησεογραφικού site, ιδιοκτησίας Alter Ego Media, που γίνεται σε συνεργασία με το European Media and Information Hub και το τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ του ΕΚΠΑ.

Την εκδήλωση, στην οποία το «παρών» έδωσαν αρκετοί δημοσιογράφοι μέλη της ΕΣΗΕΑ, προλόγισε ο Κωνσταντίνος Μουρλάς, καθηγητής του Τμήματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ στο ΕΚΠΑ, Διευθυντής Εργαστηρίου Νέων Τεχνολογιών και επιστημονικός υπεύθυνος της ομάδας Υπολογιστικής Δημοσιογραφίας.

To Calypsonews.gr, είναι μια καινοτόμος, ευρωπαϊκή πρωτοβουλία που στοχεύει στη δημιουργία μιας διαδικτυακής κοινότητας χρηστών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στην επαλήθευση γεγονότων (Fact Checking) με την υποστήριξη σύγχρονων εργαλείων και τεχνολογιών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι αναγνώστες της πλατφόρμας Calypsonews.gr μπορούν άμεσα να στείλουν στην ειδική πλατφόρμα μια είδηση που θεωρούν ύποπτη ή ψευδή, με ένα απλό κλικ από τον υπολογιστή ή το κινητό τους.

Η διαδικασία είναι εύκολη και γρήγορη: ένας χρήστης καταχωρεί μια καταγγελία ή επισημαίνει μια είδηση, η οποία στη συνέχεια εισάγεται σε μια αυτοματοποιημένη διαδικασία αξιολόγησης.

Οι επισημάνσεις συγκεντρώνονται και αξιολογούνται με σειρά προτεραιότητας βάσει του αριθμού των αναφορών, εγείροντας έτσι το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή της κοινότητας.

Οι επαγγελματίες δημοσιογράφοι και fact-checkers του newsit.gr διασταυρώνουν τις καταγγελίες με αξιόπιστες πηγές και επιστημονική μεθοδολογία. Η διαδικασία αυτή διασφαλίζει τη διαφάνεια, την ακρίβεια και την εγκυρότητα των αποτελεσμάτων, που δημοσιοποιούνται δημόσια, μαζί με τις πηγές και τα σχόλια των χρηστών που συνέβαλαν στην ανίχνευση.

Επιπλέον, το Calypsonews.gr ενισχύει ουσιαστικά τους χρήστες που συμβάλλουν στην καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Οι συμμετέχοντες επιβραβεύονται με πόντους, badges και θέσεις στο calypsonews leadeboard, αναγνωρίζοντας τη συμβολή τους και ενθαρρύνοντας τη συνέχεια της ενεργούς συμμετοχής.

Η πλατφόρμα προσφέρει επίσης εργαλεία, όπως το browser plugin και την εφαρμογή για κινητά, που διευκολύνουν την αναφορά και την έρευνα, δημιουργώντας μια δυναμική και διαδραστική κοινότητα.

«Αυτό είναι μόνο η αρχή της προσπάθειάς μας να ενθαρρύνουμε και να επιβραβεύουμε τα μέλη του calypsonews.gr και έχουμε ήδη πολλές ιδέες για το πως θα το κάνουμε αυτό ακόμα πιο ουσιαστικά. Το calypsonews.gr δεν έχει διαφημίσεις, δεν έχει συνδρομή και δεν σκοπεύουμε να βάλουμε. Το αντιμετωπίζουμε ως μια ευκαιρία να προσφέρουμε, μια ευκαιρία να χτίσουμε κάτι μεγαλύτερο από εμάς, μια μεγάλη, ανοιχτή κοινότητα που αψηφώντας κάθε εμπόδιο αποκαλύπτει την αλήθεια,» τόνισε μεταξύ άλλων ο Λάμπης Ευαγγελάτος ολοκληρώνοντας την παρουσίαση του project, το οποίο έχει ήδη αρχίσει πιλοτικές δοκιμές στην Ελλάδα, με στόχο να αναδείξει την αξία της συλλογικής προσπάθειας απέναντι στην παραπληροφόρηση.

«Ο στόχος είναι η ενίσχυση της εμπιστοσύνης του κοινού στην αξιόπιστη ενημέρωση και η αποκατάσταση της αλήθειας σε πραγματικό χρόνο, συμβάλλοντας στη δημιουργία μιας πιο ενημερωμένης και υπεύθυνης κοινωνίας. Το newsit.gr, μέσω αυτής της συνεργασίας, προσφέρει ένα αποτελεσματικό και διαφανές εργαλείο καταπολέμησης της παραπληροφόρησης, συμβάλλοντας ενεργά στη διαμόρφωση μιας πιο έγκυρης ενημέρωσης για όλους,» σημείωσε ο Λάμπης Ευαγγελάτος, ο οποίος ευχαρίστησε τον Κωνσταντίνο Μουρλά, την διευθύντρια του IQ Media Hub Κατερίνα Σωτηράκου και όλο το τμήμα επικοινωνίας και ΜΜΕ για την εξαιρετική συνεργασία και υποστήριξη.

«Είναι ένα από τα αγαπημένα κομμάτια της δουλειάς μας το να συνεργαζόμαστε με αυτούς τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν τη σπανιότερη και σημαντικότερη δημοσιογραφική ιδιότητα: να αφουγκράζονται τον παλμό της κοινωνίας, και να συνδέουν την δημοσιογραφία και ενημέρωση με τις ανάγκες της εποχής,» κατέληξε ο Λάμπης Ευαγγελάτος.

Στην πρόκληση που θα κληθούν να αντιμετωπίσουν οι fact checkers του Calypsonews.gr αναφέρθηκε ο Γιάννης Χατζηδοπαυλάκης.

«Η επαλήθευση γεγονότων αποτελεί το θεμέλιο πάνω στο οποίο στηρίζεται η αξιοπιστία των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης σήμερα. Αυτά άλλωστε υπηρετούμε, ευθυγραμμισμένοι πάντα με τις αρχές της δημοσιογραφικής δεοντολογίας. Μια δημοσιογραφική δεοντολογία που μπορεί τα social media να αγνοούν κατά ένα μεγάλο ποσοστό, όμως εμείς, έχοντας τον ρόλο του δημοσιογράφου, καλούμαστε να την υπερασπιστούμε και να την αναδείξουμε. Να την αποτυπώσουμε σε κάθε γραμμή του άρθρου μας. Της είδησής μας. Σε κάθε γραμμή του ρεπορτάζ μας. Σε μια εποχή λοιπόν, όπου η ικανότητα πρόσβασης σε πληροφορίες είναι μεγαλύτερη από ποτέ, η ανάγκη για αξιόπιστη, ακριβή και τεκμηριωμένη πληροφόρηση γίνεται ζωτικής σημασίας. Στο Calypsonews.gr, από την πρώτη ημέρα συνεργασίας μας με το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, δουλεύουμε ώστε να την προσφέρουμε. Να διαχωρίσουμε την αλήθεια από το ψέμα. Πάνω σε ένα δομημένο άρθρο, χωρισμένο σε τμήματα: από τον αρχικό ισχυρισμό, κάθε βήμα της έρευνάς μας, έως το τελικό συμπέρασμα. Με πηγές, παραπομπές, καθώς και συνδέσμους βάση των εκάστοτε αναφορών. Το fact checking dεν είναι απλώς μια διαδικασία, αλλά μια αναγκαία δεξιότητα για να διατηρούμε τον δημόσιο διάλογο καθαρό και υπεύθυνο. Για όλους εμάς τους δημοσιογράφους, είναι η βάση για να παράγουμε αξιόπιστες ειδήσεις» τόνισε μεταξύ άλλων ο Chief Comment Moderator του newsit.gr.

Το Calypsonews.gr είναι ένα πιλοτικό έργο που χρηματοδοτήθηκε από την πρόσκληση DG Connect/2020/5464403 Επιδοτήσεις της ΕΕ για μικρής κλίμακας διαδικτυακά μέσα: υποστήριξη προϊόντων ειδήσεων υψηλής ποιότητας και αντιμετώπιση ψευδών ειδήσεων.