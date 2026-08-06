Ελλάδα

Canadair 515: Οι πρώτες εικόνες από την κατασκευή του αεροσκάφους που θα επιχειρεί και τη νύχτα στα μέτωπα της φωτιάς

Μέχρι το 2031, η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει συνολικά 7 Canadair 515, μέσω του κοινού προγράμματος της ΕΕ - Χρειάζεται μόλις 12 δευτερόλεπτα για τον ανεφοδιασμό του
Canadair 515
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Αντίστροφη μέτρηση για την απόκτηση του πρώτου Canadair 515 που θα επιχειρεί στα μέτωπα της φωτιάς και την νύχτα. Το αεροσκάφος κατασκευάζεται αυτή τη στιγμή, με κάθε προσοχή στον Καναδά ώστε να σταλεί στην Ελλάδα έως το 2028 και να συμβάλλει αποτελεσματικά στις επιχειρήσεις κατάσβεσης.

Εκεί που τα υπόλοιπα εναέρια μέσα θα προσγειώνονται λόγω της νύχτας, το Canadair 515 θα συνεχίζει το έργο της κατάσβεσης. Το νέας γενιάς, υπερσύγχρονο αμφίβιο πυροσβεστικό αεροσκάφος που κατασκευάζεται από την εταιρεία De Havilland Canada, αποτελεί τον διάδοχο του πασίγνωστου CL-415 και έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά για την καταπολέμηση δασικών πυρκαγιών.

Οι εικόνες από τα στάδια κατασκευής του, ήρθαν στη δημοσιότητα. Όπως φαίνεται, σε ένα σημείο του έχει ήδη ζωγραφιστεί η ελληνική σημαία.

Μέχρι το 2031, η Ελλάδα θα έχει αποκτήσει συνολικά 7 Canadair 515, μέσω του κοινού προγράμματος της ΕΕ για την καταπολέμηση των φωτιών στα δάση.

Πρόκειται να ανακουφίσει το έργο των επίγειων δυνάμεων, που κατά τη διάρκεια της νύχτας παλεύουν μάταια να καταπολεμήσουν το «τέρας» της φωτιάς.

Το νέο υπερσύγχρονο Canadair μπορεί να μεταφέρει έως και 6 τόνους νερού στις δεξαμενές του ενώ χρειάζεται μόλις 12 δευτερόλεπτα για να ανεφοδιαστεί.

Διαθέτει προηγμένα συστήματα πλοήγησης που του επιτρέπουν να πραγματοποιεί ρίψεις νερού ακόμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας.

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