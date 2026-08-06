Ελλάδα

Πόρτο Γερμενό: Κρανίου τόπος η περιοχή μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς – Ξεκίνησε η αυτοψία στα καμένα σπίτια

Στάχτες, αποκαΐδια, θλίψη και οργή περιγράφουν το σκηνικό της καταστροφής στο άλλοτε καταπράσινο Πόρτο Γερμενό
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
Προσθήκη του newsit.gr ως προτεινόμενη πηγή στην Google

Στάχτες, αποκαΐδια, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και κατεστραμμένα όνειρα περιγράφουν την «επόμενη ημέρα» στο Πόρτο Γερμενό. Για τους κατοίκους και τους ανθρώπους που είχαν τα εξοχικά τους στην άλλοτε καταπράσινη περιοχή, ο χρόνος σταμάτησε όταν η φωτιά ξεκίνησε να πλησιάζει επικίνδυνα τους οικισμούς.

Μέσα σε λίγες ημέρες το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε ολοσχερώς. Το πέρασμα της φωτιάς ήταν καταστροφικό. Δεκάδες σπίτια (δεν είναι ξεκάθαρος ακόμα ο αριθμός) παραδόθηκαν στις φλόγες, με τους κατοίκους να αγωνιούν για το μέλλον τους.

Πλέον, περπατούν στα συντρίμμια των σπιτιών τους, προσπαθώντας να βρουν έστω και το παραμικρό αντικείμενο που τους θυμίζει την παλιά ζωή τους.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποστάσεων Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ξεκίνησαν την Τετάρτη τις αυτοψίες στα καμένα σπίτια.

Αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ήδη «μαρκάρουν» με κόκκινα, κίτρινα και πράσινα σπρέι τα σπίτια που επλήγησαν.

Κάποια από αυτά σώθηκαν, κάποια άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ σε άλλα δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Ο δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί τους πολίτες να βρίσκονται στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ώστε να δώσουν απαραίτητες πληροφορίες στα κλιμάκια, στην περίπτωση που τους ζητηθούν.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, ο δήμος συγκέντρωσε σε μία σελίδα όλες τις απαραίτητες οδηγίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα σχετικά έντυπα για την υποβολή αιτήσεων για αποζημίωση.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ
ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Πρόκειται για τα εξής:

1) Αίτηση Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης στους Πληγέντες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,
2) Υπεύθυνη Δήλωσης Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων,
3) Ενημέρωση για την Αποζημίωση Πυροπλήκτων – Οδηγίες-Δικαιολογητικά-Έντυπα
4) Συνιδιοκτήτη Συναινεσης Αποζημίωσης

Όλα τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή Word και μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται αποζημίωση έως το 100% είτε για πρώτη είτε για δεύτερη κατοικία, επίδομα ενοικίου και επιδότηση έως 70% σε επιχειρήσεις που επλήγησαν.

Σχόλια
Σχολίασε εδώ
50 /50
2000 /2000
Όροι Χρήσης. Το site προστατεύεται από reCAPTCHA, ισχύουν Πολιτική Απορρήτου & Όροι Χρήσης της Google.
Ελλάδα
Ακολουθήστε το Νewsit.gr στο Google News και ενημερωθείτε πρώτοι για όλη την ειδησεογραφία και τα τελευταία νέα της ημέρας
Πιο δημοφιλή
1
2
3
4
5
Πιο σχολιασμένα
193
130
127
55
52
Ελλάδα: Περισσότερα άρθρα
Στην Ευελπίδων ο Αφγανός για τον θάνατο της 38χρονης στην Κυψέλη – Επιμένει πως είναι αθώος και κατηγορεί τον ηλικιωμένο
Ομολόγησε πως έκλεψε τις τραπεζικές κάρτες και το κινητό της και ισχυρίστηκε πως ο ηλικιωμένος τον προέτρεψε να κρύψει τη σορό και του ζήτησε χρήματα για να μην τον καταγγείλει
Αφγανός
5
Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού: Οι τύψεις των Ελληνίδων και οι «ένοχοι» – Το 0,8% θηλάζει μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του παιδιού
Το δυσβάσταχτο ψυχολογικό φορτίο για τις νέες μητέρες - Εχθρικό εργασιακό περιβάλλον και απουσία ουσιαστικού υποστηρικτικού δικτύου στο σπίτι οι κύριοι «ένοχοι» για την διακοπή του θηλασμού
Εβδομάδα Μητρικού Θηλασμού: Οι τύψεις των Ελληνίδων και οι «ένοχοι» – Το 0,8% θηλάζει μέχρι τον 6ο μήνα της ζωής του παιδιού 8
Επιστρέφει σήμερα η 46χρονη που κατηγορείται για την τραγωδία της Marfin – Στελέχη του ελληνικού FBI τη φέρνουν από τη Βρετανία
Αφού φτάσει στην Ελλάδα, θα κρατηθεί στα κρατητήρια της ΓΑΔΑ και το πρωί της Παρασκευής θα οδηγηθεί στην αρμόδια Εισαγγελία για την εκτέλεση του διεθνούς εντάλματος σύλληψης
46χρονη 26
Ανατροπή στις συνθήκες θανάτου της Ολλανδής τουρίστριας στα Μάλια – Πνίγηκε προσπαθώντας να σώσει την φίλη της
Η 40χρονη έπεσε στο νερό όταν αντιλήφθηκε ότι η φίλη της ένιωσε αδιαθεσία ενώ κολυμπούσε - Παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες διασωστών και γιατρών, δεν κατάφερε να κρατηθεί στη ζωή
Το σημείο όπου η 40χρονη βρήκε τραγικό θάνατο
5
Newsit logo
Newsit logo