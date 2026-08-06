Πόρτο Γερμενό: Κρανίου τόπος η περιοχή μετά το καταστροφικό πέρασμα της φωτιάς – Ξεκίνησε η αυτοψία στα καμένα σπίτια

Στάχτες, αποκαΐδια, καμένα σπίτια, αυτοκίνητα και κατεστραμμένα όνειρα περιγράφουν την «επόμενη ημέρα» στο Πόρτο Γερμενό. Για τους κατοίκους και τους ανθρώπους που είχαν τα εξοχικά τους στην άλλοτε καταπράσινη περιοχή, ο χρόνος σταμάτησε όταν η φωτιά ξεκίνησε να πλησιάζει επικίνδυνα τους οικισμούς.

Μέσα σε λίγες ημέρες το Πόρτο Γερμενό καταστράφηκε ολοσχερώς. Το πέρασμα της φωτιάς ήταν καταστροφικό. Δεκάδες σπίτια (δεν είναι ξεκάθαρος ακόμα ο αριθμός) παραδόθηκαν στις φλόγες, με τους κατοίκους να αγωνιούν για το μέλλον τους.

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Πλέον, περπατούν στα συντρίμμια των σπιτιών τους, προσπαθώντας να βρουν έστω και το παραμικρό αντικείμενο που τους θυμίζει την παλιά ζωή τους.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Κλιμάκια της Γενικής Διεύθυνσης Αποστάσεων Επιπτώσεων Φυσικών Καταστροφών (ΓΔΑΕΦΚ) του υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας, ξεκίνησαν την Τετάρτη τις αυτοψίες στα καμένα σπίτια.

Αναμένεται να ολοκληρωθούν την Παρασκευή.

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ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες, ήδη «μαρκάρουν» με κόκκινα, κίτρινα και πράσινα σπρέι τα σπίτια που επλήγησαν.

Κάποια από αυτά σώθηκαν, κάποια άλλα υπέστησαν σοβαρές ζημιές ενώ σε άλλα δεν έχει μείνει τίποτα απολύτως.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Ο δήμος Μάνδρας – Ειδυλλίας καλεί τους πολίτες να βρίσκονται στα σπίτια τους κατά τη διάρκεια της αυτοψίας, ώστε να δώσουν απαραίτητες πληροφορίες στα κλιμάκια, στην περίπτωση που τους ζητηθούν.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Για τη διευκόλυνση των πολιτών, ο δήμος συγκέντρωσε σε μία σελίδα όλες τις απαραίτητες οδηγίες, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τα σχετικά έντυπα για την υποβολή αιτήσεων για αποζημίωση.

ΔΑΝΑΗ ΔΑΥΛΟΠΟΥΛΟΥ / EUROKINISSI

Πρόκειται για τα εξής:



1) Αίτηση Χορήγησης Οικονομικής Ενίσχυσης στους Πληγέντες του Δήμου Μάνδρας – Ειδυλλίας,

2) Υπεύθυνη Δήλωσης Συναίνεσης Προσωπικών Δεδομένων,

3) Ενημέρωση για την Αποζημίωση Πυροπλήκτων – Οδηγίες-Δικαιολογητικά-Έντυπα

4) Συνιδιοκτήτη Συναινεσης Αποζημίωσης



Όλα τα σχετικά αρχεία έχουν αναρτηθεί σε επεξεργάσιμη μορφή Word και μπορούν να βρεθούν στον σύνδεσμο ΕΔΩ.

Σύμφωνα με το κυβερνητικό πρόγραμμα, μετά την ολοκλήρωση των αυτοψιών θα ξεκινήσουν οι αιτήσεις για τις αποζημιώσεις.

Μεταξύ άλλων προβλέπεται αποζημίωση έως το 100% είτε για πρώτη είτε για δεύτερη κατοικία, επίδομα ενοικίου και επιδότηση έως 70% σε επιχειρήσεις που επλήγησαν.