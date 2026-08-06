Λάκης Χαλκιά: Σήμερα η κηδεία του στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών – Σε λαϊκό προσκύνημα η σορός του

Στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων θα ειπωθεί σήμερα (06.08.2026) το τελευταίο αντίο στον μεγάλο ερμηνευτή Λάκη Χαλκιά. Η κηδεία του θα τελεστεί δημοσία δαπάνη στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Η σορός του αγαπημένου καλλιτέχνη βρίσκεται από τις 09:30 στην αίθουσα του κοιμητηρίου για το λαϊκό προσκύνημα. Φίλοι, συγγενείς και συνάδελφοι έχουν στείλει πλήθος στεφάνων ενώ θαυμαστές του, με δάκρια στα μάτια, τον αποχαιρετούν και τον ευχαριστούν για το έργο του. Το παρών στην κηδεία του Λάκη Χαλκιά αναμένεται να δώσει πλήθος κόσμου, ώστε να αποχαιρετήσει τον «πρωτομάστορα της ρωμιοσύνης» και την εμβληματική φωνή της μεταπολίτευσης πουέφυγε από τη ζωή σε ηλικία 82 χρόνων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Όπως έχει ανακοινώσει η οικογένεια, όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ), ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609, Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA.

Ο Λάκης Χαλκιάς υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της μουσικής μας παράδοσης και άφησε πίσω του ανεξίτηλο μουσικό αποτύπωμα.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Γεννημένος στα Γιάννενα, ανήκε στην ιστορική μουσική οικογένεια των Χαλκιάδων που είχε σπουδαία παράδοση στη δημοτική μουσική. Από παιδί ασχολήθηκε με τη μουσική και το τραγούδι, ενώ από τα 16 του άρχισε να εργάζεται ως επαγγελματίας και από τα 18 να ηχογραφεί τους πρώτους δίσκους. Με το σπάνιο μέταλλο της φωνής και την ανεπανάληπτη δωρική ερμηνεία του, υπηρέτησε ως ερμηνευτής και μουσικός το ελληνικό τραγούδι μέσα από διαφορετικά είδη: Από τα ηπειρώτικα μοιρολόγια, τα τραγούδια της ξενιτιάς μέχρι τα μεγάλα ποιητικά έργα των Ελλήνων δημιουργών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Στη μακρόχρονη μουσική του πορεία συνεργάστηκε με τα σπουδαιότερα ονόματα της ελληνικής μουσικής σκηνής, όπως οι τραγουδιστές Σωτηρία Μπέλλου, Γρηγόρης Μπιθικώτσης, Στέλιος Καζαντζίδης, Νίκος Ξυλούρης, Λουκιανός Κηλαηδόνης και οι συνθέτες Γιάννης Παπαϊωάννου, Βασίλης Τσιτσάνης, Μάρκος Βαμβακάρης, Μίκης Θεοδωράκης, Γιώργος Ζαμπέτας, Γιάννης Μαρκόπουλος, Χρήστος Λεοντής, Χρήστος Νικολόπουλος, Μάριος Τόκας, Απόστολος Καρδάρας κ.ά. Στα χρόνια της δικτατορίας και της μεταπολίτευσης, η φωνή του ταυτίστηκε με τους μεγάλους λαϊκούς κοινωνικούς και πολιτικούς αγώνες.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ / EUROKINISSI

Είχε την ευκαιρία να τραγουδήσει στίχους σπουδαίων ποιητών. Στο δισκογραφικό έργο «Πικραμένη μου γενιά» που κυκλοφόρησε το 1981 ερμήνευσε μελοποιημένα ποιήματα του Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Μάριου Τόκα. Πρόβαλλε και στήριξε ιδιαίτερα το δημοτικό τραγούδι, μέσα από ηχογραφήσεις και ζωντανές εμφανίσεις. Είχε βαθιά γνώση της μουσικής ιστορίας, κάτι που αποτυπώθηκε και στο βιβλίο-έργο του «2.500 χρόνια Ελληνική Μουσική».