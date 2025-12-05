Δάνεια σε ελβετικό φράγκο: Στον Άρειο Πάγο η υπόθεση των περίπου 80.000 δανειοληπτών

Το «γόρδιο δεσμό» που ταλαιπωρεί δεκαπέντε και πλέον χρόνια τουλάχιστον 80.000 εγκλωβισμένους δανειολήπτες με περίπου 38.000 ενεργά δάνεια σε ελβετικό φράγκο, καλείται να λύσει ο Άρειος Πάγος, ενώπιον του οποίου προσέφυγαν ο Σύλλογος δανειοληπτών ελβετικού φράγκου και το Ινστιτούτο Καταναλωτή.

Το «καυτό» ζήτημα που ταλανίζει όσους έλαβαν δάνειο σε ελβετικό νόμισμα, το ελβετικό φράγκο, αλλά αργότερα εγκλωβίστηκαν, λόγω της αύξησης της ισοτιμίας, συζητήθηκε το πρωί ενώπιον του Ανώτατου Δικαστηρίου του Αρείου Πάγου. Εκτός των προσφευγόντων δανειοληπτών και του ΙΝΚΑ, πρόσθετη παρέμβαση πραγματοποίησαν οι Δικηγορικοί Σύλλογοι Αθηνών, Πειραιώς και Θεσσαλονίκης και άλλες ενώσεις καταναλωτών.

Παρά τον κακό καιρό, έξω από το δικαστικό μέγαρο επί της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, συγκεντρώθηκαν περισσότεροι από 100 δανειολήπτες, ζητώντας την αλλαγή του τρόπου αποπληρωμής των δανειακών τους υποχρεώσεων.

Οι προσφεύγοντες δανειολήπτες υπογράμμισαν ότι ο Άρειος Πάγος έχει τη δυνατότητα να επιλύσει οριστικά το ζήτημα που ταλαιπωρεί χιλιάδες δανειζόμενους, ζητώντας επί της ουσίας τα δάνεια να αποπληρωθούν σε ευρώ, χωρίς το βάρος της ισοτιμίας, γεγονός, που όπως λένε, αποτελεί δίκαιη λύση για όλους.

Ως εκ τούτου, ζήτησαν από το Ανώτατο Δικαστήριο να κριθεί καταχρηστικός ο συμβατικός όρος, βάσει του οποίου, πρέπει να πληρώσουν τις δόσεις του δανείου τους και τους τόκους με ισοτιμία ελβετικού φράγκου, γεγονός που τους οδηγεί να πληρώνουν πολλαπλάσια χρήματα σε σχέση με το αρχικό κεφάλαιο δανεισμού τους.

«Εμείς ζητάμε να κριθεί υπόθεση από το φυσικό δικαστή μας και να αποσταλεί προδικαστικό ερώτημα προς το Δικαστήριο της ΕΕ προκειμένου να αποφασίσει περί καταχρηστικότητας της ρήτρας ισοτιμίας» ανέφερε πληρεξούσιος δικηγόρος των δανειοληπτών και συμπλήρωσε ότι αντίστοιχη λύση έχει προωθηθεί από 10 ευρωπαϊκές χώρες.

Προσθέτοντας: «Από την Πολωνία έχουν κατατεθεί 10 ερωτήματα, η Ουγγαρία, η Κροατία, η Ισπανία και η Λιθουανία είναι μόνο μερικά από τα κράτη μέλη που έχουν στείλει τέτοιο ερώτημα. Η υπόθεση κρίνεται επί νομικών ζητημάτων και όχι με οικονομικά επιχειρήματα, ότι δηλαδή θα καταρρεύσουν οι τράπεζες. Θα πρέπει να ελεγχθεί κατά πόσο εφαρμόζεται η αρχή της διαφάνειας στο δίκαιο του καταναλωτή, διαφορετικά θα στραφούμε κατά του ελληνικού Δημοσίου», ανέφερε ο νομικός εκπρόσωπος των δανειοληπτών.

Από την πλευρά τους, οι τράπεζες υποστήριξαν ότι δεν υπάρχει θέμα καταχρηστικότητας της ρήτρας, ούτε εγείρεται ζήτημα διαφάνειας. Προς τούτο μάλιστα επικαλέστηκαν πολυάριθμες αποφάσεις Τμημάτων και της Ολομέλειας του Αρείου Πάγου, περί του δηλωτικού χαρακτήρα του όρου αποπληρωμής δανείων σε ελβετικό. Επίσης, ανέφεραν την ύπαρξη νομολογίας στο Δικαστήριο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί προδικαστικού ερωτήματος ελληνικού δικαστηρίου και ως εκ τούτου θεωρούν ότι είναι άνευ αντικειμένου η αποστολή νέου προδικαστικού ερωτήματος.

Η υπόθεση, λόγω της σημαντικότητάς της ,ανατέθηκε από το δικαστήριο σε τέσσερις διαφορετικούς εισηγητές και η απόφαση του Αρείου Πάγου αναμένεται τους επόμενους μήνες.