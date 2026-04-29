Πάρος: Αυτοκίνητο παρέσυρε ανήλικη γαλλίδα – Χρειάστηκε αεροδιακομιδή για Αθήνα

Σοβαρό τροχαίο στην Πάρο έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία, με θύμα μια ανήλικη γαλλικής υπηκοότητας που παρασύρθηκε από αυτοκίνητο με τις συνθήκες που έγινε το ατύχημα να παραμένουν ακόμη αδιευκρίνιστες.

Ο 31χρονος οδηγός του αυτοκινήτου φέρεται να χτύπησε το κορίτσι, το οποίο μεταφέρθηκε άμεσα στο Κέντρο Υγείας της Πάρου, όπου δέχθηκε τις πρώτες βοήθειες παρουσία των γονιών του, μετά το τροχαίο ατύχημα.

Ωστόσο, η κατάσταση της υγείας της κρίθηκε σοβαρή, με αποτέλεσμα οι γιατροί να αποφασίσουν την επείγουσα μεταφορά της στην Αθήνα.

Η διακομιδή έγινε με ελικόπτερο του ΕΚΑΒ και η ανήλικη νοσηλεύεται στο Γενικό Νοσοκομείο Παίδων Αγλαΐα Κυριακού.

Την ίδια στιγμή, οι Αρχές πέρασαν χειροπέδες στον οδηγό, ο οποίος κατηγορείται για πρόκληση σωματικής βλάβης από αμέλεια, ενώ το Λιμεναρχείο Πάρου διερευνά τις ακριβείς συνθήκες του ατυχήματος.