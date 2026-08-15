Δεκαπενταύγουστος: Πόλη «φάντασμα» η Αθήνα – Μαζική έξοδος των αδειούχων, άρση του απαγορευτικού στα λιμάνια

Αισθητά διαφορετική είναι η εικόνα που παρουσιάζει η Αθήνα ανήμερα τον Δεκαπενταύγουστο, καθώς η μαζική έξοδος των αδειούχων έχει αφήσει πίσω της άδειους δρόμους και περιορισμένη κυκλοφορία στο μεγαλύτερο μέρος της πρωτεύουσας.

Ο Δεκαπενταύγουστος βρίσκει την Αθήνα σε ιδιαίτερα χαμηλούς ρυθμούς, με τους περισσότερους αδειούχους να έχουν ήδη αναχωρήσει για νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς. Κεντρικοί δρόμοι που καθημερινά καταγράφουν αυξημένη κίνηση παραμένουν σχεδόν έρημοι, ενώ πολλά καταστήματα είναι κλειστά λόγω της αργίας.

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Την ίδια ώρα, η έξοδος των εκδρομέων συνεχίζεται από τα λιμάνια της Αττικής, αφού πλέον δεν ισχύει κανένα απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο και αυτά εκτελούνται ομαλά.

Ο Δεκαπενταύγουστος βρίσκει την Αθήνα με ελάχιστη κίνηση, καθώς χιλιάδες αδειούχοι έχουν εγκαταλείψει το λεκανοπέδιο με προορισμό τα νησιά και την ηπειρωτική χώρα. Στην εικόνα της έρημης πρωτεύουσας συμβάλλει και το γεγονός ότι πολλά καταστήματα παραμένουν κλειστά λόγω της αργίας.

Η έξοδος των εκδρομέων συνεχίστηκε και τις τελευταίες ώρες, με αυξημένη κίνηση στα λιμάνια της Αττικής, παρά τα προβλήματα που προκαλούν στις ακτοπλοϊκές συνδέσεις οι ισχυροί άνεμοι που πνέουν στα πελάγη.

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Άρση απαγορευτικού απόπλου σε Ραφήνα και Λαύριο

Οι καιρικές συνθήκες έχουν προκαλέσει σημαντικές αλλαγές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια. Απαγορευτικό απόπλου βρισκόταν σε ισχύ έως τη 1 το μεσημέρι για τα πλοία από Ραφήνα και Λαύριο, ενώ στον Πειραιά έχουν ανακοινωθεί τροποποιήσεις στις προγραμματισμένες αναχωρήσεις.

Πλέον τα δρομολόγια εκτελούνται ομαλά με συγκεκριμένες τροποποιήσεις.

Οι επιβάτες καλούνται να επικοινωνούν με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες και τα κατά τόπους λιμεναρχεία προτού μεταβούν στα λιμάνια, προκειμένου να ενημερώνονται για πιθανές καθυστερήσεις, ακυρώσεις ή αλλαγές στα δρομολόγιά τους.

Παρά τα προβλήματα που προκαλούν οι ισχυροί άνεμοι, η κίνηση στα λιμάνια της Αττικής παραμένει αυξημένη, καθώς συνεχίζεται η αναχώρηση ταξιδιωτών για το τριήμερο του Δεκαπενταύγουστου.

Με πρόγραμμα Κυριακής τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς

Σε ρυθμούς αργίας κινούνται και τα Μέσα Μαζικής Μεταφοράς στην Αθήνα. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό του ΟΑΣΑ, σήμερα, Σάββατο 15 Αυγούστου, λεωφορεία και τρόλεϊ εκτελούν δρομολόγια με πρόγραμμα Κυριακής.

Οι γραμμές που λειτουργούν σε 24ωρη βάση συνεχίζουν κανονικά τη λειτουργία τους, όπως συμβαίνει κάθε Σάββατο.

Πρόγραμμα Κυριακής θα εφαρμοστεί σε όλες τις γραμμές λεωφορείων και τρόλεϊ και αύριο, Κυριακή 16 Αυγούστου, ενώ τη Δευτέρα 17 Αυγούστου θα τεθεί σε εφαρμογή έκτακτο πρόγραμμα, βασισμένο στο πρόγραμμα καθημερινής.

Όλο το 24ωρο μετρό και τραμ

Διαφορετική είναι η εικόνα στα μέσα σταθερής τροχιάς. Το Σάββατο 15 Αυγούστου οι γραμμές 2 και 3 του μετρό, καθώς και οι γραμμές Τ6 και Τ7 του τραμ, θα λειτουργήσουν καθ’ όλο το 24ωρο, όπως κάθε Σάββατο.

Για τις επιμέρους συχνότητες των δρομολογίων στις γραμμές 1, 2 και 3 του μετρό και στο τραμ, οι επιβάτες μπορούν να ενημερώνονται από τα επίσημα κανάλια της ΣΤΑΣΥ.

Με τους περισσότερους αδειούχους να βρίσκονται ήδη εκτός λεκανοπεδίου και ένα ακόμη κύμα ταξιδιωτών να επιχειρεί να αναχωρήσει παρά τους θυελλώδεις ανέμους, η Αθήνα διανύει μία από τις πιο ήσυχες ημέρες του καλοκαιριού, με την κίνηση στους δρόμους να απέχει αισθητά από τη συνηθισμένη εικόνα της πρωτεύουσας.