Βαριά πρόστιμα για τους απρόσεκτους στις παραλίες: Τι ισχύει για SUP, ρακέτες, ηχορύπανση και ελεύθερο κάμπινγκ

Με την μεγάλη έξοδο του καλοκαιριού να βρίσκεται στην κορύφωσή της, οι αρχές υπενθυμίζουν ότι η παραβίαση βασικών κανόνων ασφαλείας και προστασίας του περιβάλλοντος στις παραλίες μπορεί να φέρει υψηλά πρόστιμα. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη χρήση των SUP αλλά και σε ζητήματα όπως η ηχορύπανση και το ελεύθερο κάμπινγκ, οι ρακέτες και η θαλάσσια ρύπανση.

Οι αρχές κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου και για ρακέτες και θαλάσσια ρύπανση. Πολλά από τα αδικήματα που σημειώνονται συνήθως εν μέσω του καλοκαιριού μπορούν να φέρουν πρόστιμα με δεκάδες χιλιάδες ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναλυτικές οδηγίες για SUP, ρακέτες κα

SUP: Υποχρεωτικό το σωσίβιο

Για τη χρήση SUP, οι βασικοί κανόνες προβλέπουν ότι πάνω στη σανίδα πρέπει να βρίσκεται μόνο ένα άτομο, το οποίο οφείλει να φορά σωσίβιο και να κινείται εντός των επιτρεπόμενων ορίων, δηλαδή έως τις σημαδούρες ή μέχρι 500 μέτρα από την ακτή, όπου αυτό επιτρέπεται.

Η μη χρήση σωσιβίου επισύρει πρόστιμο 250 ευρώ, ενώ η κίνηση εκτός των επιτρεπόμενων ζωνών μπορεί να επιφέρει πρόστιμο από 50 έως 200 ευρώ.

Παράλληλα, απαγορεύεται η χρήση SUP μετά τη δύση του ηλίου ή πριν από την ανατολή, λόγω μειωμένης ορατότητας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ρακέτες μόνο σε ειδικούς χώρους

Όσοι επιλέγουν να παίξουν ρακέτες στις παραλίες θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η δραστηριότητα επιτρέπεται μόνο σε ειδικά διαμορφωμένους χώρους όπου υπάρχουν.

Σε διαφορετική περίπτωση, εφόσον προκαλείται όχληση ή τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλεια των λουόμενων, προβλέπονται πρόστιμα από 100 έως και 1.000 ευρώ, ανάλογα με τη σοβαρότητα της παράβασης.

Ηχορύπανση και θαλάσσια ρύπανση

Η χρήση ηχείων που προκαλούν ηχορύπανση στις παραλίες μπορεί να οδηγήσει σε πρόστιμα από 200 έως 500 ευρώ, ενώ όταν η παράβαση αφορά σκάφη, το ποσό μπορεί να φτάσει ακόμη και τις 2.000 ευρώ.

Ιδιαίτερα αυστηρές είναι οι κυρώσεις για τη θαλάσσια ρύπανση, καθώς τα πρόστιμα ξεκινούν από χαμηλότερα ποσά, αλλά σε σοβαρές περιπτώσεις μπορούν να ανέλθουν έως και τις 58.000 ευρώ.

Ελεύθερο κάμπινγκ

Για το ελεύθερο κάμπινγκ προβλέπεται πρόστιμο 300 ευρώ ανά άτομο, ενώ ανάλογα με το είδος και τη βαρύτητα της παράβασης μπορεί να κινηθεί ακόμη και η αυτόφωρη διαδικασία.

Οι Αρχές επισημαίνουν ότι η τήρηση των κανόνων δεν αποσκοπεί μόνο στην επιβολή κυρώσεων, αλλά κυρίως στην ασφάλεια των λουόμενων και στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος.

Οι επαγγελματίες του χώρου των θαλάσσιων σπορ υπενθυμίζουν ότι η χρήση σωσιβίου δεν αποτελεί απλώς σύσταση, αλλά βασικό κανόνα ασφαλείας για κάθε δραστηριότητα στη θάλασσα.