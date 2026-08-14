Αντιμέτωπος με ποινικό αδίκημα ο οδηγός του βυτιοφόρου που έκανε την εξοργιστική προσπέραση στη Λίμνη Πλαστήρα

Σαν από θαύμα γλίτωσε ο οδηγός της μηχανής, που πρόλαβε να καταγράψει την εξοργιστική προσπέραση του βυτιοφόρου στη Λίμνη Πλαστήρα και τώρα, ο άνθρωπος που οδηγούσε το βαρύ όχημα είναι αντιμέτωπος με ποινικό αδίκημα.

Με αδιάψευστο μάρτυρα το βιντεοληπτικό υλικό και μετά τη διάσταση που πήρε το θέμα, πλέον ο οδηγός του βυτιοφόρου δεν αντιμετωπίζεται απλώς ως παραβάτης του ΚΟΚ… Αντιμετωπίζει τα αδικήματα της επικίνδυνης οδήγησης και των επικίνδυνων παρεμβάσεων στην οδική συγκοινωνία σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Alpha για τα όσα έγιναν στη Λίμνη Πλαστήρα.

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Σε βάρος του 53χρονου οδηγού έχει σχηματιστεί δικογραφία και σύμφωνα με τις ίδιες πηγές προβλέπεται φυλάκιση έως 3 έτη αν από την συγκεκριμένη πράξη προκύψει κίνδυνος σε ξένα πράγματα και ως 1 έτος αν μπορεί να προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο.

Υπενθυμίζεται ότι ο οδηγός του βυτιοφόρου, έχει αφεθεί ελεύθερος. Είχε προσαχθεί χθες (13/8/26) καθώς είχε παρέλθει το αυτόφωρο.

Επίσης, προβλέπονται πρόστιμα για την παράβαση του ΚΟΚ ύψους 194 ευρώ για τον οδηγό και 580 ευρώ στην εταιρεία, για παράβαση του ωραρίου.

Όλα αυτά, για το περιστατικό που συνέβη το απόγευμα της Δευτέρας, στη Λίμνη Πλαστήρα, από το οποίο σαν από θαύμα δεν έγινε ατύχημα. Ο οδηγός της μηχανής, κατάφερε να περάσει από ένα πολύ στενό άνοιγμα που του άφησε το βυτιοφόρο ενώ όπως ο ίδιος έχει πει χαρακτηριστικά, αν οδηγούσε αυτοκίνητο δε θα είχε αποφύγει τη σύγκρουση.