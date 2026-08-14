Καλαμαριά: 26χρονη καταγγέλλει ότι την κλείδωσαν μέσα σε φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ – Δεν μπορούσαν να την απεγκλωβίσουν Πυροσβεστική και Αστυνομία

Μια απίστευτη περιπέτεια καταγγέλλει ότι έζησε μια 26χρονη στην Καλαμαριά, όταν επισκέφθηκε το φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ για να παραλάβει φάρμακα για λογαριασμό φίλης της που πάσχει από αυτοάνοσο νόσημα. Όπως υποστηρίζει, ανέβηκε στους ορόφους του κτιρίου αναζητώντας κάποιον υπάλληλο και, όταν επέστρεψε στο ισόγειο, διαπίστωσε ότι οι πόρτες είχαν κλειδώσει και η ίδια είχε μείνει μέσα.

Μιλώντας στο MEGA, η 26χρονη Ξένια ανέφερε ότι έφτασε στο φαρμακείο του ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά περίπου στις 13:20 το μεσημέρι της Παρασκευής, θεωρώντας ότι η υπηρεσία παρέμενε ανοιχτή, καθώς, όπως είπε, στο διαδίκτυο αναφερόταν ως ώρα κλεισίματος στις 14:30.

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«Έχω έρθει στον ΕΟΠΥΥ στην Καλαμαριά, για να εξυπηρετηθώ. Έφτασα περίπου 13:20, το ωράριο στο ίντερνετ έλεγε ότι κλείνουν 14:30».

Η νεαρή γυναίκα ανέβηκε στους επάνω ορόφους του κτιρίου, αναζητώντας κάποιον υπάλληλο που θα μπορούσε να την εξυπηρετήσει, χωρίς όμως να βρει κανέναν.

«Ανέβηκα πρώτα στον δεύτερο, ήταν κλειστές οι πόρτες. Πήγα στον 3ο, η πόρτα ήταν ανοιχτή αλλά δεν ήταν κανένας».

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Όταν αποφάσισε να επιστρέψει στο ισόγειο, βρέθηκε μπροστά σε μια δυσάρεστη έκπληξη, καθώς, όπως καταγγέλλει, διαπίστωσε ότι δεν μπορούσε πλέον να βγει από το κτίριο. «Είδα ότι με έχουν κλειδώσει μέσα», είπε.

Η 26χρονη κάλεσε τις Αρχές και στο σημείο έφτασαν πυροσβέστες και αστυνομικοί. Ωστόσο, σύμφωνα με την ίδια, δεν μπορούσαν να ανοίξουν τις κλειδαριές του κτιρίου.

«Ήμουν από μέσα εγώ στον χώρο. Η Πυροσβεστική έφτασε πρώτη. Δεν μπορούσαν να ανοίξουν χωρίς την παρουσία της Αστυνομίας. Αλλά όταν ήρθε και η Αστυνομία δεν μπορούσαν να σπάσουν τις κλειδαριές για να ξεκλειδώσουν διότι ήταν δημόσια υπηρεσία».

Η περιπέτειά της έληξε περίπου μιάμιση ώρα αργότερα, όταν έφτασε στο σημείο η διευθύντρια του ΕΦΚΑ και η 26χρονη κατάφερε τελικά να βγει από το κτίριο.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία της, το πρόβλημα για το οποίο είχε επισκεφθεί αρχικά τον ΕΟΠΥΥ παραμένει.

Η νεαρή γυναίκα αναφέρει ότι δεν έχει καταφέρει ακόμη να παραλάβει τα ενέσιμα φάρμακα που χρειάζεται η φίλη της για το αυτοάνοσο νόσημά της, τονίζοντας ότι πρόκειται για επείγουσα ανάγκη.