Τροχαίο στον Έβρο με 6 τραυματίες ανάμεσά τους και παιδιά – Βίντεο

Σοβαρό τροχαίο ατύχημα συνέβη στον Έβρο λίγα λεπτά πριν τις 7:30 το απόγευμα της Παρασκευής (14.08.2026). Συνολικά τραυματίστηκαν έξι άνθρωποι, μεταξύ των οποίων και παιδιά.

Το τροχαίο συνέβη στον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου στον Έβρο, μεταξύ των χωριών Λυκόφη και Λύρα.

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Σύμφωνα με πληροφορίες του «Ράδιο Έβρος», συγκρούστηκαν δύο ΙΧ αυτοκίνητα, στα οποία συνολικά επέβαιναν έξι άτομα.

Συγκεκριμένα, στο ένα ΙΧ μόνη η Ελληνίδα οδηγός του και στο άλλο πενταμελής οικογένεια, γονείς και παιδιά, με το όχημα να φέρει γερμανικές πινακίδες και τον οδηγό επίσης Έλληνα, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες.

Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, μετωπική ή πλαγιομετωπική, με αποτέλεσμα τη μεταφορά και των έξι στο Γενικό Νοσοκομείο Διδυμοτείχου.

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Τα τρία άτομα φέρονται να έχουν σοβαρότερα τραύματα – οι δύο οδηγοί και ενδεχομένως το ένα ανήλικο παιδί – ενώ τα άλλα τρία ελαφρύτερα.

Τα αίτια του ατυχήματος ερευνά η Διεύθυνση Αστυνομίας Αλεξανδρούπολης.