Δεκαπενταύγουστος στην Τήνο: Συγκίνηση στην έπαρση της ελληνικής σημαίας – Χιλιάδες πιστοί γιορτάζουν την Κοίμηση της Θεοτόκου

Όλη η Ελλάδα γιορτάζει σήμερα την Κοίμηση της Θεοτόκου. Ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, στην Τήνο «χτυπά» η καρδιάς της Ορθοδοξίας. Χιλιάδες πιστοί βρέθηκαν στον Ιερό Ναό της Παναγίας Ευαγγελίστριας.

Το πρωί της Παρασκευής (15.08.2025) επικράτησε συγκίνηση κατά την έπαρση της σημαίας στην Τήνο για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου. Άγημα του Πολεμικού Ναυτικού, συνοδεία μπάντας, έκανε την έπαρση της σημαίας, σε μία ημέρα ιδιαίτερης σημασίας για όλη την Ορθοδοξία.

Στη συνέχεια ακούστηκε και ο Εθνικός Ύμνος, σε κλίμα βαθιάς συγκίνησης.

Οι πιστοί συνεχίζουν να ανεβαίνουν γονατιστοί τον διάδρομο που ενώνει το λιμάνι με τον Ιερό Ναό ώστε να προσευχηθούν στην Παναγία.

Μέσα στην ημέρα θα ξεκινήσει και ο εορτασμός για την ημέρα μνήμης του τορπιλισμού της «Έλλης».

Το πρόγραμμα εορτασμού

08:30: Τέλεση Αρχιερατικής Θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Σύρου και Τήνου, κ. Δωροθέου Β’.

09:30: Ρίψη στεφάνου στον υγρό τάφο του Κ/Δ «ΕΛΛΗ» από τον υπουργό Άμυνας, Νίκο Δένδια και τη στρατιωτική ηγεσία.

Κατάθεση στεφάνου στο μνημείο της «ΕΛΛΗΣ» από τον πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Τήνου.

Τιμητικοί κανονιοβολισμοί από το «ΚΑΝΟΝΑΚΙ ΤΗΣ ΕΛΛΗΣ».

10:30: Λιτάνευση της Αγίας Εικόνος της Μεγαλόχαρης με πλήρη εκκλησιαστική τάξη, δέηση από της εξέδρας της πλατείας Παντανάσσης και εκφώνηση του Πανηγυρικού από τον Σεβασμιώτατο Μητροπολίτη Σύρου και Τήνου, κ. Δωρόθεο Β’.

19:20: Υποστολή της σημαίας στην Πλατεία Παντανάσσης.

19:30: Παιάνιση εμβατηρίων από την Φιλαρμονική του Π.Ι.Ι.Ε.Τ. στην παραλιακή λεωφόρο της πόλης.