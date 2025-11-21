«Δεν φοβάμαι απειλές, να ελεγχθώ κι εγώ για την καθαρότητα των χρημάτων μου» λέει ο Σπύρος Μαρτίκας μετά τη μαραθώνια κατάθεσή του για τις απάτες στο καζίνο

«Να ελεγχθώ για την καθαρότητα των χρημάτων μου» είπε ο Σπύρος Μαρτίκας μετά την έξοδό του από τον ανακριτή της Κορίνθου, που χειρίζεται την υπόθεση με τις απάτες στο καζίνο. Ο φαρμακοποιός και influencer κατέθεσε για περισσότερες από 6 ώρες και είπε στον δικαστικό λειτουργό τόσο για την εγκληματική οργάνωση όσο και για τα ποσά τα οποία έδωσε σε αυτούς προκειμένου να τα επενδύσουν.

Ο Σπύρος Μαρτίκας μαζί με τους τρεις δικηγόρους του, βρέθηκε λίγο μετά τις 10 το πρωί της Παρασκευής (21.11.2025) στο δικαστικό μέγαρο της Κορίνθου προκειμένου να καταθέσει ως μάρτυρας αλλά και να υποστηρίξει την κατηγορία εναντίον των μελών την εγκληματικής οργάνωσης που φαίνεται να απέσπασαν τουλάχιστον 1,3 εκατομμύρια ευρώ από ανυποψίαστους πολίτες. Μάλιστα, ήταν η 10η φορά που ο γνωστός influencer κατέθετε ενώπιον αστυνομικών και δικαστικών αρχών, ενώ σήμερα στον ανακριτή μίλησε όπως ο ίδιος ανέφερε, και για το ποσό των 700.000 ευρώ που έδωσε στους δράστες προκειμένου να αποδειχτεί η καθαρότητά του.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Μιλώντας στους δημοσιογράφους, μετά την πολύωρη κατάθεσή του, ο Σπύρος Μαρτίκας τόνισε: «Μαραθώνια κατάθεση, στραγγίσαμε αλήθειες. Όλη η αλήθεια ειναι καταγεγραμμένη με πλήρη στοιχεία. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν εκβιάζομαι. Όσο και αν έχω απειληθεί, δεν φοβάμαι τίποτα. Αναφερθήκαμε σε όλα απο την αρχή μέχρι το τέλος. Η κατάθεση κράτησε περίπου 6 ωρες.

Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα, θέλω να προτείνω να ελεγχθώ μόνο εγώ για την καθαρότητα των χρήματων μου. Όχι κανένα άλλο θύμα για να μη φοβηθούν και να βγουν να πουν την αλήθεια, αν έχουν εξαπατηθεί. Το ότι με λένε τοκογλύφο, είναι τέχνασμα να μετατρέψουν τα θύματα σε θύτες και αυτο δε θα περάσει».

Και συμπλήρωσε: «Δεν φοβάμαι ούτε για την ίδια μου τη ζωή. Είναι η 10η φορά που καταθέτω. Να περιμένετε να δεχτώ απειλές τις επόμενες μέρες, ήδη έχω δεχτεί μέχρι τώρα. Δεν φοβάμαι τίποτα, δεν εκβιάζομαι. Πρέπει να σωθεί κόσμος από αυτή την απάτη. Δεν θέλω να εμπλακούν άλλοι, παρά μονο εγώ. Θέλω να αποδείξω την καθαρότητα των χρημάτων μου. Να βρουν τα θύματα το θάρρος να βγουν και να μιλήσουν».

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τέλος, σε ερώτηση για το αν είναι σε επικοινωνία με την πρώην σύντροφό του και επίσης θύμα της υπόθεσης, Βρισηίδα Ανδριώτου, τόνισε: «Βέβαια μιλάμε με τη Βρισηίδα Ανδριώτου, ευτυχώς δεν έχει δεχτεί απειλές και αυτή. Οι απειλές ήταν επώνυμες και αν μιλήσω θα έχω σοβαρό πρόβλημα για τη ζωή μου».

Παράλληλα οι δικηγόροι του ανέφεραν: «Ο Μαρτίκας δεν ειναι ύποπτος ουτε κατηγορούμενος. Κατάθεσε μαζί με όλους τους συνήγορους του ως μάρτυρας. ειναι ογκωδέστατη δικογραφία, έπρεπε να εξαντληθούν όλα τα θέματα για αυτο διήρκησε και τόσες ωρες. Είναι ο βασικός μάρτυρας της υπόθεσης. Ο Μαρτίκας απάντησε σε όλα τα ερωτήματα, όλα θα πάρουν τον δρόμο τους».