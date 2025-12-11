«Δεν οδηγούσε ο Παντελής Παντελίδης, τον πότισαν και το παιχνίδι ήταν στημένο», είπε ο Σπύρος Μαρτίκας

Για τον αείμνηστο Παντελή Παντελίδη και την εμπλοκή του σε κύκλωμα παράνομου τζόγου μίλησε, μεταξύ άλλων, ο Σπύρος Μαρτίκας στη συνέντευξη που παραχώρησε στην ψυχολόγο και κλινική υπνοθεραπεύτρια Άντζυ Λουπέσκου και στο διαδικτυακό κανάλι που διατηρεί εκείνη στο Youtube.

«Δεν έχω γνωρίσει τον Παντελή Παντελίδη, ήμουν όμως λάτρης του και νομίζω ότι τον λάτρεψε όλος ο κόσμος. Πολλοί με ρωτάνε γιατί τώρα και όχι τότε. Γιατί τώρα ξεδιπλώθηκε όλο το πάζλ που έλειπε στην υπόθεση αυτή και τώρα ήρθε και κούμπωσε ο πρωταγωνιστικός ρόλος του συγκεκριμένου υπαρχηγού», είπε αρχικά ο Σπύρος Μαρτίκας.

«Η δραστηριότητά του, όλα αυτά τα χρόνια, τώρα αποκαλύφθηκε, πως ενεπλάκη με την μοιραία βραδιά και αποκαλύφθηκε από εμένα αυτό», δήλωσε ακόμα ο γνωστός επιχειρηματίας.

«Είναι πολύ σημαντικό γιατί δικαιώθηκε μια οικογένεια και η μνήμη του Παντελίδη. Είχαν μείνει πολλά αναπάντητα ερωτηματικά, τώρα καταλαβαίνουν όλοι τι πραγματικά γίνεται. Δεν μπορώ να ξέρω λεπτομέρειες για εκείνη την ημέρα αλλά δεν οδηγούσε ο ίδιος. Το ότι οδηγήθηκε σε μια παράνομη βίλα παράνομου τζόγου, τον οδήγησαν, τον πότισαν και το παιχνίδι ήταν στημένο με αποτέλεσμα να χάσει τα λεφτά του», είπε στη συνέχεια ο Σπύρος Μαρτίκας.

“Αυτά τα λεφτά που έχασε είναι αδιαμφισβήτητα, αποδεδειγμένο. Το θέμα είναι ότι χάσαμε τον Παντελίδη, έναν άνθρωπο που λάτρεψε η Ελλάδα με έναν αυτουργό τον υπαρχηγό, μέγα απατεώνα στο Πανελλήνιο” πρόσθεσε, εν συνεχεία, ο Σπύρος Μαρτίκας στη νέα του συνέντευξη.

Σημειώνεται ότι ο Σπύρος Μαρτίκας είχε ισχυριστεί προ ημερών στο Live News, πως τα μέλη εγκληματικής οργάνωσης που έταζαν επενδύσεις στο καζίνο Λουτρακίου, «έφαγαν» 250.000 από τον Παντελή Παντελίδη τη νύχτα που σκοτώθηκε.