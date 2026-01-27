Δέντρο έπεσε σε τρένο που εκτελούσε τη γραμμή Πύργος – Κατάκολο: Στο νοσοκομείο ο μηχανοδηγός

Στο νοσοκομείο μεταφέρθηκε νωρίς το πρωί της Τρίτης (27.01.2026) οδηγός τρένου το οποίο εκτελούσε τη διαδρομή Πύργος – Κατάκολο όταν έπεσε πάνω στο βαγόνι του μηχανοδηγού μεγάλο δέντρο.

Το σοβαρό ατύχημα έγινε στο ύψος του Αγίου Κωνσταντίνου. Από την πτώση του δέντρου προκλήθηκαν σοβαρές υλικές ζημιές στο βαγόνι του τρένου αλλά και ο τραυματισμός του μηχανοδηγού.

Άμεσα στο σημείο έσπευσαν δυνάμεις της Πυροσβεστικής, προκειμένου να απομακρύνουν το πεύκο και να εξασφαλίσουν την ασφάλεια της σιδηροδρομικής γραμμής.

Ο τραυματίας μηχανοδηγός διακομίσθηκε με ιδιωτικό όχημα στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου.