Δεστεμπασίδης για Novartis: Πρωταθλήτρια της διαφθοράς, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου

Πρωταθλήτρια της διαφθοράς, χαρακτήρισε την εταιρεία Novartis, στην οποία ο ίδιος εργάστηκε επί 6,5 χρόνια, ο κατηγορούμενος Φιλιστωρ Δεστεμπασίδης, πρώην προστατευόμενος μάρτυρας στην πολύκροτη υπόθεση.

Ο πρώην προστατευόμενος μάρτυρας και καταδικασμένος σε 25 μήνες φυλάκιση με αναστολή για ψευδή καταμήνυση και ψευδή κατάθεση σε βάρος πολιτικών προσώπων, χαρακτήρισε την Novartis ως «ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου».

«Υπήρχε κεντρικός σχεδιασμός διαφθοράς, ήταν διεφθαρμένη εταιρεία η Novarts, είναι ο ΟΠΕΚΕΠΕ του φαρμάκου», είπε χαρακτηριστικά ο κατηγορούμενος, για να προσθέσει ότι υπήρχε «μαύρο ταμείο» για γιατρούς, στελέχη, αξιωματούχους και δημόσιους λειτουργούς.

Μάλιστα όπως είπε, στη φαρμακευτική εταιρεία υπήρχε πολυμελές τμήμα, με αποκλειστικό χειρισμό των μαύρων χρημάτων.

«Ο σχεδιασμός υπήρχε για χρηματισμό αξιωματούχων και πολιτικών, υπήρχε άτομο που θα συντόνιζε τις δωροδοκίες, το πρόσωπο αυτό ήταν ο Φρουζής, εξωτερικός συνεργάτης γι’ αυτό ήταν ο Μανιαδάκης.

Μαύρο ταμείο δημιουργήθηκε. Το τι συνέβη δεν ήμουν σε θέση να γνωρίζω, ποτέ δεν ισχυρίστηκα ότι ξέρω για οποιονδήποτε εμπλεκόμενο ότι πήρε δώρο ή αντάλλαγμα από Νοβάρτις», είπε ο κατηγορούμενος, ο οποίος απολογούμενος ισχυρίστηκε ότι ο,τι κατέθεσε για χρηματισμούς πολιτικών από την εταιρεία είναι από αφηγήσεις του άλλοτε ισχυρού άνδρα της Novartis Ελλάς, Κωνσταντίνου Φρουζή.

«Ό,τι ανέφερα στις καταθέσεις μου ήταν αφηγηματικού χαρακτήρα, πηγή γνώσης μου ήταν ο Φρουζής. Ο Φρουζής ισχυριζόταν αυτά που έχω καταθέσει.

Εγώ ουδέποτε είπα ή υπονόησα για Στουρνάρα, Σαμαρα, ή Βενιζέλο, για άλλους το ανέφερε ευθαρσώς γι’ αυτό και εγώ είπα ό,τι ήξερα», είπε για τα όσα υποστήριξε στις διαδοχικές καταθέσεις του στην πρώην Εισαγγελία Διαφθοράς, για δέκα πολιτικούς.

«Ήταν διαφθορεία, όχι εκκλησίες»

Ο κατηγορούμενος επανέλαβε πολλές φορές ότι η φαρμακοβιομηχανία ήταν «βρώμικος» χώρος και οι μίζες σε γιατρούς και όχι μόνο ήταν ρουτίνα.

«Η φαρμακοβιομηχανία δεν είναι εκκλησίες, διαφθορεία είναι…», ανέφερε στην απολογία του ο Φ. Δεστεμπασίδης, χαρακτηρίζοντας τη χώρα «φαρμακομάνα», στην οποία η Novartis είχε εστιάσει τις πωλήσεις, χρησιμοποιώντας και αθέμιτες πρακτικές.

«Σε εννέα χώρες βρέθηκε η Novartis να υλοποιεί αθέμιτες πρακτικές. Γιατί στην Ελλάδα εστίασε; Γιατί την Ελλάδα τη λέγαμε «φαρμακομάνα», καταναλώνει πάρα πολλά φάρμακα, έχουμε στο dna μας την πολυφαρμακία.

Είχαμε υπερσυνταγογράφηση, εκσφενδόνιση των τιμών», είπε ο κατηγορούμενος και συμπλήρωσε ότι η «Ελλάδα ήταν το διαμάντι της Novartis, το εφαλτήριο που θα ανέβαζε τους τζίρους στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο».

Ο ίδιος παρουσίασε στοιχεία, βάσει των οποίων, τη μνημονιακή περίοδο η Novartis Ελλάς, ήταν πρώτη σε πωλήσεις κατ’ αναλογία πληθυσμού, ξεπερνώντας και την Ελβετία, ενώ στη γενική κατάταξη ήταν έκτη στην Ευρώπη και έβδομη σε ολόκληρο τον κόσμο.

«Στην Ελλάδα οι γιατροί είναι 70 χιλιάδες και 11 χιλιάδες φαρμακεία, περισσότερα από τα περίπτερα. 70 χιλιάδες γιατρούς έχει η Γερμανία, καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό;

Είναι γνωστό ότι όσο αυστηρές είναι οι γερμανόφωνες εταιρείες στη χώρα τους, τόσο διεφθαρμένες είναι εκτός» προσέθεσε ο κατηγορούμενος πρώην προστατευόμενος μάρτυρας.

Αναφορικά με το αν δέχτηκε πιέσεις ή απειλές από πολιτικούς ή δικαστικούς λειτουργούς για το περιεχόμενο των καταθέσεών του, ο κατηγορούμενος πρώην προστατευόμενος μάρτυρας με το ψευδώνυμο «Μάξιμος Σαράφης», απάντησε αρνητικά, λέγοντας μάλιστα ότι «τον κάλεσαν και αποδέχτηκε την κλήση για κατάθεση», ότι κίνητρό του ήταν να βοηθήσει στην έρευνα και ότι οι εισαγγελείς του φάνηκαν …..άνθρωποι καλών προαιρέσεων….

«Σιωπητήριο» για την Αμερική

Ο κατηγορούμενος ρωτήθηκε δύο φορές από τον Πρόεδρο της έδρας για το αν υπήρξε προστατευόμενος μάρτυρας και στην Αμερική, με τον ίδιο να επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής και να αρνείται να απαντήσει σχετικά.

Υπενθυμίζεται ότι σε βάρος των δύο πρώην προστατευόμενων μαρτύρων της υπόθεσης, «τρέχει» εισαγγελική έρευνα για ξέπλυμα βρωμικου χρηματος, ενώ με εντολή του Προέδρου της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος έχουν δεσμευθεί οι λογαριασμοί τους σε Ελλάδα και εξωτερικό.