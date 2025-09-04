ΔΕΘ 2025: Ο «Σύγχρονος Μαχητής», τα ελληνικά drones «καμικάζι», η «Ασπίδα του Αχιλλέα» στο περίπτερο του ΥΠΕΘΑ

Σύγχρονοι στρατιωτικοί εξοπλισμοί, πρωτοποριακά συστήματα, νέες εμπειρίες αλλά και πληροφορίες για τον τρόπο λειτουργίας οπλικών συστημάτων από εξειδικευμένα στελέχη των Ενόπλων Δυνάμεων θα παρουσιάσει το περίπτερο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας (ΥΠΕΘΑ) στην 89η ΔΕΘ .

Από νέα drones «καμικάζι» μέχρι προσομοιωτές πτήσεων μαχητικών αεροσκαφών, οι επισκέπτες του περιπτέρου του ΥΠΕΘΑ στην 89η ΔΕΘ θα έχουν την ευκαιρία να μάθουν από «πρώτο χέρι» τα μυστικά της καθημερινότητας και της εμπειρίας των Ενόπλων Δυνάμεων.

Με την παρουσία στην κεντρική «σκηνή» του περιπτέρου του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας των παραγωγικών σχολών των Ενόπλων Δυνάμεων ξεκινά φέτος το «μήνυμα» που μεταφέρει στο κοινό που θα επισκεφτεί το ΥΠΕΘΑ στην ΔΕΘ 2025.

Οι νέοι και οι νέες που επεξεργάζονται την πιθανότητα μιας καριέρας στις Ένοπλες Δυνάμεις με την είσοδό τους στο χώρο θα μπορούν να αντιληφθούν με έναν φιλικό και άμεσο τρόπο την καριέρα που μπορούν να έχουν μέσα από τις παραγωγικές σχολές και να επιλέξουν τι και πως θα ήθελαν να σπουδάσουν μετά από συζητήσεις με στελέχη που θα δίνουν φέτος το «παρών» στο χώρο.

Την ίδια ώρα, στο φετινό περίπτερο του ΥΠΕΘΑ όλα τα μέσα και συστήματα που θα δουν οι επισκέπτες στον χώρο του Υπουργείου στο Περίπτερο 1 του εκθεσιακού χώρου της ΔΕΘ 2025, θα είναι ολοκληρωμένα, λειτουργικά συστήματα και όχι τεχνολογίες σε επίπεδο πρότασης.

Μέσα στο περίπτερο το κοινό της 89ης ΔΕΘ θα δει για πρώτη φορά τρία συστήματα αντί-drone που έχει ετοιμάσει η ΕΑΒ με το ένα, τον «ΚΕΝΤΑΥΡΟ» να έχει ήδη αποδείξει την σωστή του λειτουργία σε πραγματικές συνθήκες πάνω σε πλοία του Πολεμικού Ναυτικού, ενώ σημαντική θα είναι η κεντρική παρουσία του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ).

Το ΕΛΚΑΚ συμμετέχει φέτος στην 89η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με δικό του περίπτερο στον θεματικό χώρο του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας, εγκαινιάζοντας και μια νέα δράση, το Pitching Booth, έναν ειδικά διαμορφωμένο χώρο στον οποίο καινοτόμες ελληνικές επιχειρήσεις, startups και μέσα μαζικής ενημέρωσης θα έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν απευθείας στο ΕΛΚΑΚ λύσεις, τεχνολογίες ή προϊόντα που αναπτύσσουν.

Ήδη και πριν να ανοίξει τις πύλες της η ΔΕΘ 2025, έχουν προγραμματιστεί περί τις 80 συναντήσεις εταιριών με εξειδικευμένα στελέχη και εμπειρογνώμονες του ΕΛΚΑΚ με στόχο τη διερεύνηση των δυνατοτήτων συνεργασίας, ανάπτυξης ή ενίσχυσης μέσω εργαλείων στήριξης και χρηματοδότησης.

Πετάξτε σαν πιλότοι μαχητικών σε αποστολή

Μεγάλο αναμένεται να είναι το ενδιαφέρον του κοινού και για τους δύο για φέτος προσομοιωτές πτήσης που ακολουθούν στον χώρο. Οι προσομοιωτές αυτοί χρησιμοποιούνται στο ΚΕΑΤ της Πολεμικής Αεροπορίας της χώρας και με τους αυτούς θα μπορεί ο επισκέπτης να «εκτελέσει» εικονικά μια αποστολή όπως τα γεράκια της ΠΑ της Ελλάδας, ακολουθώντας τις οδηγίες των κορυφαίων Ελλήνων πιλότων που θα είναι δίπλα τους.

Θα είναι μια πρωτόγνωρη δυνατότητα να μπορούν δύο πολίτες-«πιλότοι» σε δύο θέσεις εργασίας να πετάξουν μαζί με άλλους χειριστές που θα βρίσκονται σε διαφορετικά σημεία της χώρας χάρη στην συγκεκριμένη φτιαγμένη από ελληνικά χέρια λύση εκπαίδευσης που ήδη μάλιστα έχει εντυπωσιάσει στελέχη άλλων Πολεμικών Αεροποριών του πλανήτη.

Ο χώρος προσομοίωσης του ΚΕΤΑΚ στο περίπτερο ΥΠΕΘΑ στην ΔΕΘ 2025 / Φωτογραφία ΥΠΕΘΑ

Οι επισκέπτες θα είναι on line στη Θεσσαλονίκη και θα είναι εφικτό να «πετάνε» μαζί για παράδειγμα με χειριστή που θα βρίσκεται στη μακρινή Ανδραβίδα. Δίπλα στους προσομοιωτές το κοινό θα μπορεί να δει στο σταντ του Διακλαδικού Κέντρου Έρευνας/Τεχνολογικής Ανάπτυξης και Καινοτομίας (ΚΕΤΑΚ) ένα ειδικό αντι-drone όπλο που αναπτύχθηκε στην Ελλάδα αλλά και -για πρώτη φορά σε δημόσια εμφάνιση- ένα ελληνικό drone-καμικάζι.

Πρόκειται για αληθινά συστήματα βασισμένα σε ελληνικό τεχνογνωσία, μια απόδειξη, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΑ πως τα μαθήματα του πολέμου στην Ουκρανία και των ανοιχτών πολεμικών συρράξεων στον πλανήτη αφομοιώνονται από τις ΕΔ της Ελλάδας.

Οι επισκέπτες του περιπτέρου του ΥΠΕΘΑ στην 89η ΔΕΘ θα δουν επιπλέον το πως ξεκινά η εκπαίδευση από το ΓΕΕΘΑ στη χρήση drone στις Ένοπλες Δυνάμεις της χώρας, μια εκπαίδευση για χρήση Μη Επανδρωμένων Εναέριων Συστημάτων σε τακτικό επίπεδο με ρεαλιστικά σενάρια.

Στο βάθος του περιπτέρου ξεχωριστή στη συνέχεια θα είναι η εμπειρία του κοινού και από την πρώτη στην Ελλάδα παρουσίαση με σε δύο και τρεις διαστάσεις μέσω τεχνολογίας VR της διακλαδικής «Ασπίδας του Αχιλλέα» που δημιουργεί η Ελλάδα για την προστασία της χώρας από κάθε απειλή.

Στο περίπτερο θα είναι εφικτό με απλό και κατανοητό τρόπο για κάθε πολίτη να δει κανείς πως θα λειτουργεί η συγκεκριμένη «Ασπίδα», ενώ παρουσιάζεται και η διαλειτουργικότητα της στην οποία θα προσαρμοστούν και οι νέες φρεγάτες FDI, τα μαχητικά F-35 και άλλα συστήματα που θα αφιχθούν από φέτος μέχρι το 2030 στις ΕΔ της Ελλάδας για επιχειρησιακή χρήση.

Tα φουτουριστικά drones τύπου V-BAT

Σε κεντρικό σημείο του περιπτέρου το κοινό θα μπορεί να δει από κοντά και κάτι πρωτόγνωρο και άκρως εξειδικευμένο. Πρόκειται για το σύστημα V-BAT, παραγωγής της αμερικανικής Shield AI που αποκτήθηκε από τον ελληνικό Στρατό μέσω δωρεάς του Ιδρύματος Αικατερίνης Λασκαρίδη ώστε να ενισχύσει τις επιχειρησιακές δυνατότητες του Ελληνικού Στρατού σε σημεία όπως οι ακριτικές περιοχές ή να μεταφερθεί από πλοία του Πολεμικού Ναυτικού.

Το V-BAT είναι ένα μη επανδρωμένο αερόχημα μεσαίου μεγέθους σχεδιασμένο για αποστολές επιτήρησης, αναγνώρισης και συλλογής πληροφοριών και ξεχωρίζει για την ικανότητά του να απογειώνεται και να προσγειώνεται κάθετα, χωρίς την ανάγκη διαδρόμου ενώ κατά την πτήση λειτουργεί ως συμβατικό σταθερής πτέρυγας -γίνεται δηλαδή… αεροπλάνο- με αυτονομία πτήσης που φτάνει τις δεκατρείς ώρες και εμβέλεια τηλεχειρισμού τα 130 χιλιόμετρα.

Ελληνικό UAV τύπου V-BAT / ΤΑΤΙΑΝΑ ΜΠΟΛΑΡΗ / EUROKINISSI

Μπορεί να μεταφέρει ηλεκτροπτικούς και υπέρυθρους αισθητήρες, να καταγράφει με ραντάρ συνθετικής απεικόνισης, να κάνει αναμετάδοση δεδομένων, αποστασιομέτρηση με laser και στοχοποίηση, να μεταφέρει συστήματα ηλεκτρονικού πολέμου ενώ λειτουργεί ημέρα και νύχτα σε καιρικές συνθήκες απαιτητικές.

Ο σχεδιασμός του είναι συμπαγής και μεταφέρεται εύκολα ακόμη και απλά ημιφορτηγά.

Ενσωματώνει μάλιστα και τεχνητή νοημοσύνη και έτσι μπορεί λειτουργεί σε αυτόνομες πτήσεις με επεξεργασία δεδομένων σε πραγματικό χρόνο ώστε να ολοκληρώνει σύνθετες αποστολές ένα αερόχημα μόνο του ή σε «σμήνος» πολλών V-Bat.

Ο «υπερστρατιώτης» των Ενόπλων Δυνάμεων

Το παρόν στο περίπτερο του ΥΠΕΘΑ στην 89η ΔΕΘ δίνουν και στελέχη των Γενικών Επιτελείων της χώρας αλλά και των Ειδικών Δυνάμεων της Διοίκησης Ειδικού Πολέμου η οποία και θα παρουσιάσει τον πλέον σύγχρονο εξοπλισμό της.

Το Πολεμικό Ναυτικό θα φέρει στην έκθεση μεταξύ άλλων και ένα νέο drone, το Altus που χρησιμοποιήθηκε σε πραγματικές συνθήκες στην επιχείρηση EUNAVFOR ASPIDES, ενώ όλοι θα μπορούν να δούνε και μια νέα παρουσίαση της ελληνικής φρεγάτας FDI που μέχρι το τέλος του Νοεμβρίου θα έχει φτάσει στην Ελλάδα.

Ένα από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία του περιπτέρου όμως θα είναι η παρουσία μέσα από το ΓΕΣ του «Σύγχρονου Μαχητή», της εξέλιξης δηλαδή του στρατιώτη. Εδώ, ο «υπερστρατιώτης» των ΕΔ του 2030 θα παρουσιάζεται με όλον τον εξοπλισμό που θα διαθέτει, από τα μέσα προστασίας μέχρι τα μικρά drone που θα μεταφέρει πάνω του, αλλά και τις δυνατότητες μάχης τη νύχτα και διασύνδεσης του/της σε ένα σύγχρονο πεδίο μάχης.

Τέλος, στο περίπτερο του ΥΠΕΘΑ θα μπορεί το ευρύ κοινό να ενημερωθεί για τρέχοντα ζητήματα που αφορούν τη θητεία και νέες εξελίξεις με ευέλικτες δυνατότητες υπηρέτησης που έχουν ανακοινωθεί και θα ανακοινωθούν για τους κληρωτούς, ενώ θα υπάρχουν και τρία διαφορετικά σημεία ενδιαφέροντος στον εξωτερικό χώρο που θα τραβήξουν την προσοχή των πολιτών.

Συγκεκριμένα, θα υπάρχει ένα σκάφος τύπου Viking S-1200 των Ειδικών Δυνάμεων, ένα όχημα M1118GR με εξελιγμένες δυνατότητες και μια ομάδα του Τάγματος Εκκαθάρισης Ναρκοπεδίων Ξηράς (ΤΕΝΞ) με τα ειδικά του ρομπότ που θα αποτελούν και ατραξιόν για μικρότερους επισκέπτες.