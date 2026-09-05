ΔΕΘ: «Φρούριο» η Θεσσαλονίκη – 3.500 αστυνομικοί, drones και κλειστοί δρόμοι

Σε πλήρη ετοιμότητα βρίσκεται η αστυνομία στη Θεσσαλονίκη ενόψει των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς να συμμετέχουν στον σχεδιασμό των μέτρων ασφαλείας.

Το κέντρο της Θεσσαλονίκης αναμένεται να μετατραπεί σε «φρούριο» για την ομιλία του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ, αλλά και για τις συγκεντρώσεις και τις πορείες που έχουν προγραμματιστεί για σήμερα, Σάββατο (5.9.26).

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Στη Θεσσαλονίκη έχουν μετακινηθεί δυνάμεις από υπηρεσίες της Βόρειας Ελλάδας, ενώ στο επιχειρησιακό σχέδιο περιλαμβάνονται περίπου 60 διμοιρίες της ΥΑΤ και άλλων αντίστοιχων υπηρεσιών.

Ιδιαίτερο βάρος έχει δοθεί στην εναέρια επιτήρηση της πόλης, με drones της ΕΛ.ΑΣ. να μεταδίδουν ζωντανή εικόνα στο Κέντρο Επιχειρήσεων, το οποίο θα λειτουργεί στο Αστυνομικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης.

Με αυτόν τον τρόπο, οι επιτελείς της Αστυνομίας θα έχουν συνεχή εικόνα για την εξέλιξη των συγκεντρώσεων και των πορειών. Πριν από την έναρξη των κινητοποιήσεων θα πραγματοποιούνται προληπτικοί έλεγχοι.

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Ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις θα αναπτυχθούν σε κομβικά σημεία του κέντρου και στους δρόμους από τους οποίους αναμένεται να διέλθουν οι διαδηλωτές.

Κλούβες και κιγκλιδώματα γύρω από τη ΔΕΘ

Αυξημένα θα είναι τα μέτρα ασφαλείας περιμετρικά των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ και του συνεδριακού κέντρου «Ι. Βελλίδης».

Στα σημεία αυτά αναμένεται να τοποθετηθούν αστυνομικές κλούβες και μεταλλικά κιγκλιδώματα, με στόχο να αποτραπεί η προσέγγιση διαδηλωτών προς το Διεθνές Εκθεσιακό Κέντρο.

Σε ετοιμότητα θα βρίσκεται, εφόσον κριθεί αναγκαίο, και το υδροφόρο όχημα της ΕΛ.ΑΣ. Την εφαρμογή των μέτρων θα παρακολουθούν δύο εισαγγελικοί λειτουργοί, ένας στο κέντρο της Θεσσαλονίκης και ένας στο Κέντρο Επιχειρήσεων της Αστυνομίας.

Μπαράζ συγκεντρώσεων

Οι κινητοποιήσεις κορυφώνονται σήμερα, ημέρα των εγκαινίων της 90ής ΔΕΘ και της ομιλίας του πρωθυπουργού.

Στις 11:30, στο ΥΜΑΘ, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η Πανελλήνια Ομοσπονδία Ενώσεων Μηχανικών Δημοσίων Υπαλλήλων Διπλωματούχων Ανωτάτων Σχολών και η Πανελλήνια Ομοσπονδία Μηχανικών Τεχνολογικού Τομέα Ανώτατης Εκπαίδευσης Δημοσίων Υπαλλήλων.

Στις 17:00, στον Λευκό Πύργο, έχει προγραμματιστεί η συγκέντρωση της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων.

Μισή ώρα αργότερα, στις 17:30, στην πλατεία ΧΑΝΘ, θα πραγματοποιηθεί η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ, ενώ στο ίδιο σημείο θα συγκεντρωθούν ο Σύλλογος Συγγενών Θυμάτων Τεμπών και συνταξιουχικές οργανώσεις.

Στις 18:00, στο Άγαλμα Βενιζέλου, έχουν προγραμματίσει συγκέντρωση η ΓΣΕΕ, το ΕΚΘ και η ΑΔΕΔΥ.

Την ίδια ώρα, στην Καμάρα, έχει προγραμματιστεί συγκέντρωση από την εξωκοινοβουλευτική Αριστερά και άτομα του αντιεξουσιαστικού χώρου.

Οι συγκεντρώσεις αναμένεται να εξελιχθούν σε πορείες στους κεντρικούς δρόμους της Θεσσαλονίκης, με την Αστυνομία να έχει λάβει αυξημένα μέτρα για την ασφαλή διεξαγωγή των εκδηλώσεων.

Ποιοι δρόμοι κλείνουν στη Θεσσαλονίκη

Σημαντικές θα είναι οι κυκλοφοριακές μεταβολές στο κέντρο της πόλης. Η Διεύθυνση Τροχαίας Θεσσαλονίκης έχει ανακοινώσει σειρά μέτρων, ενώ απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ σε συγκεκριμένα σημεία.

Από τις 15:00 του Σαββάτου, το ιστορικό κέντρο θα κλείνει σταδιακά για την κυκλοφορία των οχημάτων, ανάλογα με την εξέλιξη των εκδηλώσεων.

Μεταξύ των βασικών οδικών αξόνων στους οποίους θα υπάρξουν περιορισμοί περιλαμβάνονται οι λεωφόροι Στρατού και Νίκης, καθώς και οι οδοί 3ης Σεπτεμβρίου, Βασ. Όλγας, Βασ. Γεωργίου, Κουντουριώτη, Κωνσταντίνου Καραμανλή, Εγνατία, Εθνικής Αμύνης, Τσιμισκή, Αγίου Δημητρίου, Αγίας Σοφίας, Π. Μελά, Ελ. Βενιζέλου και Μ. Ανδρόνικου.

Η κυκλοφορία θα διοχετεύεται σταδιακά μέσω εναλλακτικών οδικών αξόνων, μέχρι την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων.

Από ανατολικά προς δυτικά, οι οδηγοί θα μπορούν να κινηθούν μέσω Κατσιμίδη – Περιφερειακής Οδού – Αγίου Δημητρίου, εφόσον το επιτρέπουν οι συνθήκες, καθώς και μέσω Ολυμπιάδος.

Από δυτικά προς ανατολικά, η κυκλοφορία θα διοχετεύεται μέσω 26ης Οκτωβρίου – Λαγκαδά – Περιφερειακής Οδού, καθώς και μέσω Αγίου Δημητρίου, όπου οι συνθήκες το επιτρέπουν.

Η Διεύθυνση Τροχαίας θα βρίσκεται με το σύνολο της δύναμής της στους δρόμους, ενώ σε κομβικές διασταυρώσεις θα τοποθετηθούν ρυθμιστές τροχονόμοι.

Κλειστοί σταθμοί του Μετρό

Αλλαγές θα υπάρξουν και στη λειτουργία του Μετρό Θεσσαλονίκης. Από τις 15:00, λόγω των κινητοποιήσεων, θα ανασταλεί προσωρινά η λειτουργία οκτώ σταθμών:

«Νέος Σιδηροδρομικός Σταθμός»

«Δημοκρατίας»

«Βενιζέλου»

«Αγίας Σοφίας»

«Σιντριβάνι»

«Πανεπιστήμιο»

«Παπάφη»

«Ευκλείδης»

Οι υπόλοιποι σταθμοί θα λειτουργούν σύμφωνα με τις οδηγίες του φορέα λειτουργίας. Η επαναλειτουργία των συγκεκριμένων σταθμών θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη των κινητοποιήσεων και την κατάσταση που θα επικρατεί στο κέντρο της Θεσσαλονίκης.